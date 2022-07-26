https://ria.ru/20220726/karas-1805177144.html

Ловля карася на удочку: как выбрать снасти и наживку и где найти эту рыбу

Ловля карася на поплавочную удочку с берега озера или пруда весной и летом

Ловля карася на удочку: как выбрать снасти и наживку и где найти эту рыбу

Ловля карася на удочку не отличается особыми сложностями, поэтому с ней справится как профессионал, так и новичок. Как ловить рыбу на пруду или в озере с... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T19:36

2022-07-26T19:36

2022-07-26T19:37

общество

россия

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ловля карася на удочку не отличается особыми сложностями, поэтому с ней справится как профессионал, так и новичок. Как ловить рыбу на пруду или в озере с берега, описание типов поплавочной удочки, как поймать крупный экземпляр и особенности ловли карася в течение весны и лета – в материале РИА Новости.Ловля карася на удочкуКарась – одна из самых популярных и распространенных рыб, проживающая практически во всех водоемах на территории России. Ловить его можно разными способами, но поплавочная удочка является самым универсальным из них, проверенным временем.Выбор поплавочной удочкиВыбор вида поплавочной удочки во многом зависит от водоема, места ловли и навыков самого рыбака.МаховаяЭто один из самых простых видов – удочка с привязанными к вершинке монолеской, поплавком, крючком и грузиком. Удилище, как правило, изготавливается из стеклопластика или карбона. Бланк (основная часть удилища) отличается легкостью, а если дополнительно установить коннекторы, то можно быстро полностью менять снасть во время рыбалки. Длина маховых удочек варьируется в пределах 2–12 м, но рыбаки предпочитают 3–5 м. К основным плюсам такой снасти относятся:Минус можно выделить только один: рыбачить маховой удочкой далеко от прибрежной зоны не получится, так как дистанция ограничивается длиной непосредственно самой удочки.БолонскаяБолонское удилище представляет собой бланк с кольцами, который оснащен инерционной или безынерционной катушкой. Такая удочка позволяет делать как дальние забросы, так и ловить маховым способом. Длина болонского удилища варьируется в пределах 3–7 м. Среди минусов можно выделить большой вес и временные затраты на замену снасти, так как придется отрезать леску и вязать оснастку заново. Несмотря на это, болонская удочка может использоваться для рыбалки в любых местах.МатчеваяДля ловли карася на дальних дистанциях чаще всего применяется матчевая удочка. Она представляет собой легкий штекер, который состоит из двух или трех секций. Длина бланка – 2,7–4,2 м, он оборудован катушкой и высокими кольцами. На конце такой удочки обычно находится несколько подвижных колец, они помогают распределять нагрузку. Главной особенностью является утяжеленный поплавок на карася, он скользит по леске и обладает улучшенной аэродинамикой – все это позволяет совершать точные и дальние забросы до 50 м.ШтекернаяЧтобы ловить карася с берегов, заросших кустарниками, лучше всего подойдет штекерная удочка, ее главная особенность – высокая точность подачи приманки. Такой удочкой очень удобно ловить рыбу в закормленном чистом "окне" среди густой растительности на расстоянии до 12 м, но рыбалка, например, на откосах дамб будет сильно ограничена.Выбор катушкиАлександр Оришев, рыболов с 40-летним стажем, автор книги "Где и как ловить рыбу в Подмосковье", доктор наук и профессор Тимирязевской академии уточняет, что особых требований при выборе катушки нет. В основном эту рыбу ловят поплавочной удочкой недалеко от берега, поэтому выбирают небольшую легкую инерционную катушку.Выбор лескиОсновная леска – 0,16 мм. Леска для поводка – 0,12 мм. Это универсальная комбинация, так как при более толстой леске клев ослабевает, при более тонкой есть вероятность запутывания или обрыва, если клюнет солидная рыба более килограмма."Можно в качестве поводковой предложить леску с флюрокарбоновым покрытием, так как ее практически не видно в воде, а прочностью она практически не отличается от обычной", – дополнил эксперт.Выбор поплавкаПо словам Александра Оришева, классический вид поплавка для ловли карася– это так называемое "гусиное перо", обладающее высокой чувствительностью. Сельские рыболовы до сих пор используют именно эти поплавки, они у них самодельные. Можно использовать и другие виды, главное чтобы они были достаточно длинными. Сейчас на рынке большой выбор поплавков из бальсы, их тоже можно использовать при ловле карася.Выбор грузилаОбычно рыбаки ставят два–три свинцовых грузила. Нижнее, которое располагается в 10–20 см от крючка, должно быть меньшего веса. Выставлять грузила на леске нужно так, чтобы виднелась лишь вершинка антенны поплавка.Выбор крючкаКрючок, прежде всего, должен быть острым. Проверить это можно простым способом: острый оставляет четкий след на ногте. Только не стоит слишком усердствовать: можно легко его затупить."По форме лучше выбрать круглые крючки, которые засекают рыбу. Крючки с длинным цевьем используются только в тех случаях, когда насадкой служит навозный червь. Жало у крючка должно быть прямым, без загибов", – уточнил эксперт.НаживкаКарась – всеядная рыба, поэтому ему одинаково хорошо подходят как растительные, так и животные наживки. Некоторые рыбаки используют комбинации.Растительного происхожденияКараси предпочитают злаковые зерна: в натуральном виде, когда зерно еще незрелое, в отварном или распаренном. Одинаково хорошо подходят овес, рожь, пшеница и ячмень. Также можно использовать распаренный горох, сладкую консервированную кукурузу и вареную перловку. А в качестве и приманки, и прикормки – мякиши из белого хлеба, мучное тесто из злаковых и манной крупы.Животного происхожденияСамая классическая наживка такого типа – навозный червь, но при этом карась охотно клюет и на земляных, и на дождевых, и на болотных. Также отлично подойдут мотыль и крупные опарыши. Животную наживку нередко используют для создания "бутерброда", совмещая ее с растительной. Это помогает быстрее определить предпочтения рыбы.ПрикормкаВажной составляющей успешной рыбалки является именно прикормка. Только на ароматную приваду приходит крупная взрослая рыба. Ловля карася на поплавок не требует большого количества прикормки: для однодневной рыбалки понадобится не более 2 кг смеси. Подают ее мелкими порциями, предварительно скатав в шарики. Если клев угасает, то прикорм нужно подавать с точностью в одно и то же место.ПокупнаяУсловно ее можно разделить на три вида:СамодельнаяПрикормку можно сделать самостоятельно. Лучше всего – на основе рыбьего комбикорма с добавлением дополнительных ингредиентов и аттрактантов (концентрированных ароматов). В качестве первых можно использовать растительные добавки – панировочные сухари, вареные тертые каши, белый хлеб и запаренные зерна злаков, или животные – живой или консервированный мотыль, опарыш и черви.Аттрактанты можно приобрести в виде готовых эссенций либо использовать натуральные продукты. Карась охотно приманивается сладкими ароматами: клубника, ваниль, мед, анис, а также проявляет интерес к чесноку.Условия ловлиЧтобы получить хороший клев, одного прикорма мало. Важно знать поведенческие особенности рыбы и в зависимости от условий рыбалки подстраиваться под них.С берегаПри рыбалке с берега нужно ориентироваться на заливы, коряги в воде, пролеты в камышах и водорослевые заросли. Лучше всего выбрать место глубиной до 2,5 м, а положение поплавка установить таким образом, чтобы крючок располагался около дна. Также при береговой ловле рыбу нужно прикормить. Частоту заброса прикормочных шариков определяют по количеству приплывшей рыбы.С лодкиТак как караси ищут пропитание, копаясь в иле, рыбалка с лодки позволяет производить их отлов практически в любом месте водоема. Лучше всего выбирать участки с ямами или со скоплением коряг. Для такого метода ловли рыбаки предпочитают удочки длиной до 2–4 м. Лодка может быть любая, но на резиновой проще сохранять тишину, а на деревянных и металлических – передвигаться по водоему.Места ловлиОбитает карась практически в любом пресноводном водоеме, но в зависимости от его типа меняется тактика ловли этой рыбы.РекиГлавным фактором успешной ловли карася на реке является правильный выбор места: лучше всего обращать внимание на заросшие прибрежные зоны, камыши и коряги. Также рыба может водиться в старице (прежнем русле), заводях и ответвлениях реки. Если планируется рыбалка на лодке, то нужно искать отмель с повышенной растительностью, при этом карась будет обитать именно в зарослях водорослей. Также можно обратить внимание на участки реки, где медленное течение и имеется плотное покрытие ила. Там, где каменистое дно и быстрое течение, карасей практически нет.ОзераНа озерах лучше всего ловить с берега, выбрав проем между камышами. Обязателен прикорм места, иначе рыбалка закончится минимальным уловом. Караси очень пугливые, поэтому на озере важно сохранять тишину. Также нужно использовать прикормку и приманку только того типа, который "нравится" местной рыбе, а если это новое место – потратить время на определение предпочтений. В противном случае карась может испугаться незнакомого и резкого запаха и долго не возвращаться к этому месту.Ловля карася в разное время годаНесмотря на то, что карася можно ловить круглый год, его активность и места скопления меняются в зависимости от сезона.ВеснойПосле скудного зимнего клева весной карась начинает проявлять свою активность.В апреле. Когда температура стабильно держится выше нуля и количество солнечных дней увеличивается, карась собирается на мелководье, где вода быстро прогревается. В это время водорослей еще мало, поэтому рыба охотно идет на животную наживку.В мае. Вода прогревается быстрее, поэтому карась от мелководья переходит в неглубокие участки, где сохранилась еще прошлогодняя растительность, по мере появления новых водорослей (ближе к середине мая) рыба снова может вернуться на мелководье. В это время можно начинать использовать растительные наживки.ЛетомВ первой половине лета карась активно клюет на рассвете и на закате. По мере прогрева водоема рыба перемещается на глубину и в затемненные участки. Можно использовать и растительные, и животные наживки. К концу лета карась ловится на различной глубине, появляется ночной клев.ОсеньюОсенью карась уходит на глубину и готовится к зимовке, так как водоем остывает, а водоросли отмирают. Лучше всего рыбачить в первой половине дня. Растительную наживку следует исключить и использовать червей и опарышей.ЗимойЗимой активность карася снижается, но "охоту" на него все равно можно продолжать. Он уходит на глубину, ближе к свежей струе. Ловить лучше в первой половине дня, до полудня с использованием животных наживок.Техника и тактика ловлиУтренняя ловля карася начинается с интенсивного прикорма. Это позволяет создать пятно, на котором будет собираться рыба разного размера. Первым приходит, наедается и уходит карась мелкого размера и уже после появляются крупные экземпляры. В точку ловли подается снасть и начинается ожидание поклевки. Карась – осторожная рыба, он может долго смаковать корм, играться с поплавком. Сигналом к подсечке является полное погружение поплавка под воду или его ровное движение в сторону. В этот момент крючок находится во рту карася, поэтому подсечка должна производиться в противоход поплавку, чтобы произошла засечка. Эта рыба практически не сопротивляется, поэтому достать ее из воды несложно.Советы рыболоваАлександр Оришев отмечает, что карась – одна из самых капризных рыб наших водоемов. Еще вчера он ловился один за другим, а сегодня напрочь отказывается брать насадку. Поэтому следует всегда экспериментировать. Если карась не берется на хлеб, то можно предложить ему навозного червя, опарыша, перловку. Иногда его вкусовые потребности могут меняться несколько раз в течение дня.Существует множество водоемов, заселенных карасем менее ладошечного размера. Ловить его не составляет труда. "Как из пулемета", – говорят рыбаки о таком клеве. И совсем другое дело – это ловля карася более или менее солидных размеров. Здесь уже стоит постараться.Движущуюся насадку карась не любит, поэтому ловить его в проводку не следует. Карасю очень нравится копошиться в грунте, он вероятнее возьмет червяка, лежащего на дне, чем плывущего в толще воды.Характерна и поклевка карася. Он может просто потопить поплавок. А иногда карась слегка приподнимает его, а затем кладет на воду. Подсекать нужно именно в тот момент, когда поплавок будет находиться под углом примерно 45° от поверхности воды.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия