В кастрюле, духовке, на мангале: как приготовить кукурузу в початках

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Как варить кукурузу: сколько времени нужно готовить в кастрюле
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В кастрюле на плите
Початки свежей кукурузы варят на плите в воде или молоке, с листьями и без них. Среднее время приготовления – 25 минут с момента закипания. Пропитка кукурузы молоком делает злак сочным и сливочным на вкус.
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початки молодой кукурузы, 5 шт.
молоко , 500 мл
вода , 500 мл
соль, сахар
сливочное масло
Початки кукурузы помыть и очистить, выложить в кастрюлю.
Шаг 1
Залить водой и молоком так, чтобы кукуруза была полностью покрыта.
Шаг 2
Добавить соль или сахар по вкусу.
Шаг 3
Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения.
Шаг 4
Затем варить на медленном огне до полной готовности.
Шаг 5
Вытащить кукурузу и натереть сливочным маслом.
Шаг 6
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еда, кулинария, продукты, витамины
В мультиварке
Готовить кукурузу можно и в мультиварке. Предварительно початки следует порезать на части, чтобы они поместились в чашу. Сверху можно укрыть злаки снятыми с них свежими листочками. Выбрать режим с максимальным кипением, к примеру "Суп" и варить под закрытой крышкой не менее 15 минут с момента закипания воды для молодых початков, около 30-40 – для зрелых.
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5
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початки молодой кукурузы , 4-6 шт.
вода, 1 л
молоко, 300 мл
сливочное масло, 70 г
соль, сахар, перец
Подготовить кукурузу – очистить от листьев, рылец, при необходимости порезать початки на две-три части.
Шаг 1
Чашу мультиварки заполнить водой и молоком, положить сливочное масло.
Шаг 2
Поместить кукурузу в чашу, закрыть крышку и установить режим с интенсивным кипением на 100-110 градусов (в зависимости от модели – "Мультиповар", "Суп", "Варка", "Крупы").
Шаг 3
Выставить таймер, ориентируясь на зрелость и сорт кукурузы - на 20-60 минут.
Шаг 4
После сигнала проверить готовность зернышек и подавать к столу.
Шаг 5
еда, кулинария, продукты, витамины
В духовке
Чтобы приготовить кукурузу в духовом шкафу, понадобится глубокая форма для запекания. Продолжительность готовки зависит от спелости и в среднем составляет 40-120 минут.
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початки кукурузы, 4-5 шт.
кипяток (в зависимости от объема формы) , 300-500 мл
масло сливочное (для смазки формочки и готовой кукурузы), 50 г
Форму смазать маслом и положить в нее вымытые и очищенные от листьев початки.
Шаг 1
Залить их крутым кипятком так, чтобы вода полностью покрывала кукурузу и сверху укрыть фольгой.
Шаг 2
Поставить в нагретую до 120 градусов духовку. Варить до мягкости примерно 40 минут, подливая кипяток, если вода выкипела.
Шаг 3
Готовую кукурузу по вкусу можно посыпать солью и смазать маслом.
Шаг 4
еда, кулинария, продукты, витамины
Маринованная кукуруза
Кукурузу замораживают, засаливают, сушат, но многие любят этот злак в вареном виде. О том, как правильно выбрать початки, сколько минут варить после закипания,... РИА Новости, 18.08.2022
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кукуруза в початках, 5-6 шт.
зубчики чеснока , 1-2 шт.
большой лист хрена , 1 шт.
зонтики укропа, зерна горчицы по вкусу
вода, 0,5 ст. л.
уксус, 1,5-2 ст. л.
сахар, 10 г
соль, 1 ст. л.
Отварить кукурузу до готовности примерно 20-30 минут и разобрать на зерна.
Шаг 1
Чтобы приготовить маринад, необходимо в кастрюлю налить воду, всыпать соль, сахар и довести до кипения. Затем снять с огня и добавить уксус.
Шаг 2
В стерильную банку положить зонтик укропа, лист хрена и зубчик чеснока.
Шаг 3
Залить кукурузу маринадом, банку закрыть крышкой.
Шаг 4
еда, кулинария, продукты, витамины
12:25 18.08.2022
 

В кастрюле, духовке, на мангале: как приготовить кукурузу в початках

© FreepikКукуруза в початках
Кукуруза в початках
© Freepik
Кукуруза в початках
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Кукурузу замораживают, засаливают, сушат, но многие любят этот злак в вареном виде. О том, как правильно выбрать початки, сколько минут варить после закипания, способы приготовления в кастрюле, микроволновке, мультиварке — в материале РИА Новости.

Как правильно выбрать кукурузу

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПочатки кукурузы
Початки кукурузы - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Початки кукурузы
Чтобы кукуруза в початках получилась сочной, вкусной и полезной, необходимо ее правильно выбирать. На что следует обратить внимание:
  • Время сборки урожая. Август — лучший месяц для сбора и покупки злака. Собранная в сезон молодая кукуруза имеет белые или светло-желтые плотные и ровные зерна.
  • Цвет и мягкость зерен. У молодой молочной кукурузы при нажиме из зерен вытекает белый сок. Ярко-желтый оттенок говорит о возрасте злаковой культуры или длительном хранении початков после сбора. Если зерна неоднородные или с ямочками, то для варки такая кукуруза не подойдет.
  • Листья початка.Они не должны быть засохшими. Желтизна и сухость свидетельствуют о перезрелости кукурузы. Приобретать початки, очищенные от листьев, с рук не стоит. Лучше покупать злаки в проверенном магазине.
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Сколько времени нужно варить

Молодую кукурузу в листьях варят быстро — 10-20 минут, в зависимости от степени зрелости, сорта и размера початка. После 10 минут варки следует каждые пять минут пробовать ее на готовность (проткнуть зернышки зубочисткой или вилкой). Чтобы отварить зрелую кукурузу до готовности, требуется около двух-трех часов после закипания воды. Подавать початки лучше в горячем виде, с солью и сливочным маслом по вкусу.

Как вкусно сварить кукурузу

© Pixabay/JuanitaFoucaultВареная кукуруза
Вареная кукуруза
© Pixabay/JuanitaFoucault
Вареная кукуруза
Приготовить культуру в домашних условиях не составит труда, если следовать рекомендациям:
  • Перед варкой нужно вымыть кукурузу под проточной водой и замочить початки на час, это сделает зерна более мягкими.
  • Лучше выбирать одинаковые по размеру початки, чтобы все они проварились равномерно. Закладывать кукурузу для варки нужно сразу в холодную воду, а не в кипяток.
  • Можно варить кукурузу в початках с "волосками" и листьями, но только свежими, они придают продукту специфический приятный аромат.
  • Посуду для варки рекомендуется выбирать с толстыми стенками и плотной крышкой – в идеале чугунную.
  • Чтобы вкус кукурузы стал нежнее, в воду для варки можно положить немного сахарного песка.
  • После варки нужно слить воду, оставить емкость с крышкой и укутать полотенцем. Дать так кукурузе "дойти" примерно 30 минут или час, зерна станут сочными и ароматными.
Солить рекомендуется уже сваренную кукурузу или за пять минут до окончания варки. По вкусу можно смазать готовые початки сливочным маслом.
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Бондюэль

Этот особый сорт кукурузы еще называют сахарным. Он отличается мягкостью и сладким вкусом, подходит для детского питания. Время приготовления такой кукурузы составляет 5-15 минут в зависимости от зрелости и размера початка. Употреблять в пищу кукурузу бондюэль рекомендуется сразу после варки, т.к. остывая она вновь становится твердой.

Для рыбалки

Зерна вареной кукурузы рыболовы используют в качестве приманки для карася, карпа и других нехищных рыб. Готовят продукт для рыбной ловли следующим методом:
  1. 1
    Початки очистить от листьев, удалить рыльца и замочить в воде на сутки-трое.
  2. 2
    Поместить кукурузу в кастрюлю, добавить сахар (1 ст. л. на литр воды) и поставить ее на слабый огонь на 30-60 минут.
  3. 3
    Снять зерна с початка и выдержать их в воде еще сутки-двое. Приманка для ловли рыбы готова.
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Способы приготовления

Чаще всего продукт варят в кастрюле в воде, молоке или на пару, но есть и другие способы термической обработки — в микроволновке, мультиварке, пароварке, духовке или на мангале.
В кастрюле на плите
Початки свежей кукурузы варят на плите в воде или молоке, с листьями и без них. Среднее время приготовления – 25 минут с момента закипания. Пропитка кукурузы молоком делает злак сочным и сливочным на вкус.
Ингредиенты
5 шт.
початки молодой кукурузы
500 мл
молоко
500 мл
вода
по вкусу
соль, сахар
по вкусу
сливочное масло
Приготовление
1
Початки кукурузы помыть и очистить, выложить в кастрюлю.
2
Залить водой и молоком так, чтобы кукуруза была полностью покрыта.
3
Добавить соль или сахар по вкусу.
4
Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения.
5
Затем варить на медленном огне до полной готовности.
6
Вытащить кукурузу и натереть сливочным маслом.
© Pixabay/kaboompicsВареная кукуруза
Вареная кукуруза
© Pixabay/kaboompics
В мультиварке
Готовить кукурузу можно и в мультиварке. Предварительно початки следует порезать на части, чтобы они поместились в чашу. Сверху можно укрыть злаки снятыми с них свежими листочками. Выбрать режим с максимальным кипением, к примеру "Суп" и варить под закрытой крышкой не менее 15 минут с момента закипания воды для молодых початков, около 30-40 – для зрелых.
Ингредиенты
4-6 шт.
початки молодой кукурузы
1 л
вода
300 мл
молоко
70 г
сливочное масло
по вкусу
соль, сахар, перец
Приготовление
1
Подготовить кукурузу – очистить от листьев, рылец, при необходимости порезать початки на две-три части.
2
Чашу мультиварки заполнить водой и молоком, положить сливочное масло.
3
Поместить кукурузу в чашу, закрыть крышку и установить режим с интенсивным кипением на 100-110 градусов (в зависимости от модели – "Мультиповар", "Суп", "Варка", "Крупы").
4
Выставить таймер, ориентируясь на зрелость и сорт кукурузы - на 20-60 минут.
5
После сигнала проверить готовность зернышек и подавать к столу.
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В духовке
Чтобы приготовить кукурузу в духовом шкафу, понадобится глубокая форма для запекания. Продолжительность готовки зависит от спелости и в среднем составляет 40-120 минут.
Ингредиенты
4-5 шт.
початки кукурузы
300-500 мл
кипяток (в зависимости от объема формы)
50 г
масло сливочное (для смазки формочки и готовой кукурузы)
Приготовление
1
Форму смазать маслом и положить в нее вымытые и очищенные от листьев початки.
2
Залить их крутым кипятком так, чтобы вода полностью покрывала кукурузу и сверху укрыть фольгой.
3
Поставить в нагретую до 120 градусов духовку. Варить до мягкости примерно 40 минут, подливая кипяток, если вода выкипела.
4
Готовую кукурузу по вкусу можно посыпать солью и смазать маслом.

В микроволновке

В микроволновой печи рекомендуется готовить кукурузу молочной спелости. Молодые початки перед приготовлением следует очистить, промыть и выдержать в воде около часа. Затем завернуть кукурузу в полиэтиленовый мешок или рукав для запекания и завязать. Проделать в мешочке иглой или вилкой несколько отверстий для выхода пара. Уложить в жаропрочную посуду и поместить в микроволновку. Готовить на высокой мощности около 5-10 минут. Извлечь початки из пакета, добавить соль, масло, молотый перец по вкусу.

На мангале

© Pexels/Peter TägtströmКукуруза на гриле
Кукуруза на гриле
© Pexels/Peter Tägtström
Кукуруза на гриле
Кукуруза на мангале жарится очень быстро. Початок можно готовить целиком или сломать/разрезать на кусочки, насадить на шампуры и обжарить. Предварительно сваренную кукурузу можно надеть на деревянные шпажки и просто обжечь на огне.
Свежую кукурузу перед жаркой рекомендуется на 15 минут замочить в холодной воде. Очищать ее не стоит, пусть остается плотный слой листьев. После замачивания следует очистить початки наполовину – отвернуть литья как кожуру банана. Смазать зерна оливковым маслом, посыпать солью и перцем, добавить пряные травы и чеснок по вкусу и снова укрыть початок листьями. Положить злаки на угли на 5-7 минут, затем сдвинуть початки на край, укрыть крышкой или фольгой и подержать еще минут 15, пока кукуруза не дойдет до полной готовности.
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Как хранить кукурузу

Хранить можно целые початки или отделить зерна. Важно при этом соблюдать некоторые правила:
  • Чтобы сохранить вареные початки, нужно просушить их, обернуть пищевой пленкой и отправить в морозильную камеру. Можно отделить зерна и засыпать из в зип-пакеты или контейнеры и уложить в морозилку. Желательно использовать режим быстрой заморозки.
  • В холодильной камере вареная кукуруза, закрытая пищевой пленкой, может храниться на протяжении трех-четырех суток, не более. Употреблять в пищу кукурузу из холодильника по прошествии пяти дней опасно для здоровья.
  • Еще один способ хранения в холодильнике: разобрать на зерна, пересыпать их в стерилизованные емкости, добавить соль и залить кипятком. Закрыть пластиковыми крышками и хранить не более трех месяцев.
Наталья Рогова, автор книги "Королевская кухня" и одноименного проекта, рассказала свой способ хранения кукурузы на зиму. "Подготовить воду для варки: кто как любит, с солью или с сахаром. Сварить молочную кукурузу (она варится 7-9 минут). Для экстренного охлаждения положить початки потом в лед, так злак больше сохранит сочность. Завернуть в фольгу и подготовить к длительной заморозке. У кого-то это пакеты, у кого-то формы для морозилки. Перед подачей рекомендуется немного проварить кукурузу 2-3 минуты", – советует эксперт.
© Unsplash/MOHD HAFIZ YAHYAВареная кукуруза
Вареная кукуруза
© Unsplash/MOHD HAFIZ YAHYA
Вареная кукуруза
Еще один рецепт от Натальи Роговой – маринованная кукуруза (в этом рецепте одного листа хрена хватит примерно на 2 литровые банки).
Маринованная кукуруза
Ингредиенты
5-6 шт.
кукуруза в початках
1-2 шт.
зубчики чеснока
1 шт.
большой лист хрена
по вкусу
зонтики укропа, зерна горчицы по вкусу
0,5 ст. л.
вода
1,5-2 ст. л.
уксус
10 г
сахар
1 ст. л.
соль
Приготовление
1
Отварить кукурузу до готовности примерно 20-30 минут и разобрать на зерна.
2
Чтобы приготовить маринад, необходимо в кастрюлю налить воду, всыпать соль, сахар и довести до кипения. Затем снять с огня и добавить уксус.
3
В стерильную банку положить зонтик укропа, лист хрена и зубчик чеснока.
4
Залить кукурузу маринадом, банку закрыть крышкой.

Польза и вред кукурузы

Сочная и ароматная цельнозерновая вареная кукуруза богата клетчаткой и витаминами, минералами и антиоксидантами. В ее составе есть:
  • витамины А, В, Е, С, К, РР, D;
  • магний, железо, крахмал, фосфор, медь, калий;
  • глютаминовая, фитиновая кислоты и другие полезные вещества.
В 100 г зерен кукурузы содержится всего 95-110 ккал. Есть ее можно беременным и тем, кто соблюдает диету. Без опаски сахарные сорта злаковой культуры можно давать детям.
© Depositphotos / VadimVaseninКукуруза на гриле
Кукуруза на гриле - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Depositphotos / VadimVasenin
Кукуруза на гриле
Благодаря высокому содержанию минеральных веществ вареная кукуруза:
  • улучшает функционирование кишечника;
  • снижает холестерин и снимает отечность;
  • ускоряет процесс метаболизма и регенерацию клеток мышечных тканей;
  • нормализует работу сердечно сосудистой системы, укрепляет сосуды;
  • положительно влияет на состояние костей, зубов, волос и ногтей;
  • активирует работу иммунной системы человека в целом;
  • помогает переносить стрессы и выровнять эмоциональный фон.
Однако следует помнить, что в некоторых случаях кукуруза может быть противопоказана. С осторожностью следует употреблять в пищу это злак лицам:
  • склонным к аллергическим реакциям и с индивидуальной непереносимостью кукурузы;
  • с гастритом в стадии обострения, язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, патологии поджелудочной железы.
Кроме того, употребление вареной кукурузы может вызвать метеоризм и вздутие живота. Поэтому кормящим женщинам нужно быть осторожными – продукт часто провоцирует колики у малыша.
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