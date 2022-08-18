В кастрюле, духовке, на мангале: как приготовить кукурузу в початках

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Кукурузу замораживают, засаливают, сушат, но многие любят этот злак в вареном виде. О том, как правильно выбрать початки, сколько минут варить после закипания, способы приготовления в кастрюле, микроволновке, мультиварке — в материале РИА Новости.

Как правильно выбрать кукурузу

Чтобы кукуруза в початках получилась сочной, вкусной и полезной, необходимо ее правильно выбирать. На что следует обратить внимание:

— Время сборки урожая. Август — лучший месяц для сбора и покупки злака. Собранная в сезон молодая кукуруза имеет белые или светло-желтые плотные и ровные зерна.

Время сборки урожая. Август — лучший месяц для сбора и покупки злака. Собранная в сезон молодая кукуруза имеет белые или светло-желтые плотные и ровные зерна. — Цвет и мягкость зерен. У молодой молочной кукурузы при нажиме из зерен вытекает белый сок. Ярко-желтый оттенок говорит о возрасте злаковой культуры или длительном хранении початков после сбора. Если зерна неоднородные или с ямочками, то для варки такая кукуруза не подойдет.

Цвет и мягкость зерен. У молодой молочной кукурузы при нажиме из зерен вытекает белый сок. Ярко-желтый оттенок говорит о возрасте злаковой культуры или длительном хранении початков после сбора. Если зерна неоднородные или с ямочками, то для варки такая кукуруза не подойдет. — Листья початка.Они не должны быть засохшими. Желтизна и сухость свидетельствуют о перезрелости кукурузы. Приобретать початки, очищенные от листьев, с рук не стоит. Лучше покупать злаки в проверенном магазине.

Сколько времени нужно варить

Молодую кукурузу в листьях варят быстро — 10-20 минут, в зависимости от степени зрелости, сорта и размера початка. После 10 минут варки следует каждые пять минут пробовать ее на готовность (проткнуть зернышки зубочисткой или вилкой). Чтобы отварить зрелую кукурузу до готовности, требуется около двух-трех часов после закипания воды. Подавать початки лучше в горячем виде, с солью и сливочным маслом по вкусу.

Как вкусно сварить кукурузу

© Pixabay/JuanitaFoucault Вареная кукуруза © Pixabay/JuanitaFoucault Вареная кукуруза

Приготовить культуру в домашних условиях не составит труда, если следовать рекомендациям:

— Перед варкой нужно вымыть кукурузу под проточной водой и замочить початки на час, это сделает зерна более мягкими.

Перед варкой нужно вымыть кукурузу под проточной водой и замочить початки на час, это сделает зерна более мягкими. — Лучше выбирать одинаковые по размеру початки, чтобы все они проварились равномерно. Закладывать кукурузу для варки нужно сразу в холодную воду, а не в кипяток.

Лучше выбирать одинаковые по размеру початки, чтобы все они проварились равномерно. Закладывать кукурузу для варки нужно сразу в холодную воду, а не в кипяток. — Можно варить кукурузу в початках с "волосками" и листьями, но только свежими, они придают продукту специфический приятный аромат.

Можно варить кукурузу в початках с "волосками" и листьями, но только свежими, они придают продукту специфический приятный аромат. — Посуду для варки рекомендуется выбирать с толстыми стенками и плотной крышкой – в идеале чугунную.

Посуду для варки рекомендуется выбирать с толстыми стенками и плотной крышкой – в идеале чугунную. — Чтобы вкус кукурузы стал нежнее, в воду для варки можно положить немного сахарного песка.

Чтобы вкус кукурузы стал нежнее, в воду для варки можно положить немного сахарного песка. — После варки нужно слить воду, оставить емкость с крышкой и укутать полотенцем. Дать так кукурузе "дойти" примерно 30 минут или час, зерна станут сочными и ароматными.

Солить рекомендуется уже сваренную кукурузу или за пять минут до окончания варки. По вкусу можно смазать готовые початки сливочным маслом.

Бондюэль

Этот особый сорт кукурузы еще называют сахарным. Он отличается мягкостью и сладким вкусом, подходит для детского питания. Время приготовления такой кукурузы составляет 5-15 минут в зависимости от зрелости и размера початка. Употреблять в пищу кукурузу бондюэль рекомендуется сразу после варки, т.к. остывая она вновь становится твердой.

Для рыбалки

Зерна вареной кукурузы рыболовы используют в качестве приманки для карася, карпа и других нехищных рыб . Готовят продукт для рыбной ловли следующим методом:

1 Початки очистить от листьев, удалить рыльца и замочить в воде на сутки-трое. 2 Поместить кукурузу в кастрюлю, добавить сахар (1 ст. л. на литр воды) и поставить ее на слабый огонь на 30-60 минут. 3 Снять зерна с початка и выдержать их в воде еще сутки-двое. Приманка для ловли рыбы готова.

Способы приготовления

Чаще всего продукт варят в кастрюле в воде, молоке или на пару, но есть и другие способы термической обработки — в микроволновке, мультиварке, пароварке, духовке или на мангале.

В кастрюле на плите Початки свежей кукурузы варят на плите в воде или молоке, с листьями и без них. Среднее время приготовления – 25 минут с момента закипания. Пропитка кукурузы молоком делает злак сочным и сливочным на вкус. Ингредиенты 5 шт. початки молодой кукурузы 500 мл молоко 500 мл вода по вкусу соль, сахар по вкусу сливочное масло Приготовление 1 Початки кукурузы помыть и очистить, выложить в кастрюлю. 2 Залить водой и молоком так, чтобы кукуруза была полностью покрыта. 3 Добавить соль или сахар по вкусу. 4 Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения. 5 Затем варить на медленном огне до полной готовности. 6 Вытащить кукурузу и натереть сливочным маслом. © Pixabay/kaboompics Вареная кукуруза © Pixabay/kaboompics

В мультиварке Готовить кукурузу можно и в мультиварке. Предварительно початки следует порезать на части, чтобы они поместились в чашу. Сверху можно укрыть злаки снятыми с них свежими листочками. Выбрать режим с максимальным кипением, к примеру "Суп" и варить под закрытой крышкой не менее 15 минут с момента закипания воды для молодых початков, около 30-40 – для зрелых. Ингредиенты 4-6 шт. початки молодой кукурузы 1 л вода 300 мл молоко 70 г сливочное масло по вкусу соль, сахар, перец Приготовление 1 Подготовить кукурузу – очистить от листьев, рылец, при необходимости порезать початки на две-три части. 2 Чашу мультиварки заполнить водой и молоком, положить сливочное масло. 3 Поместить кукурузу в чашу, закрыть крышку и установить режим с интенсивным кипением на 100-110 градусов (в зависимости от модели – "Мультиповар", "Суп", "Варка", "Крупы"). 4 Выставить таймер, ориентируясь на зрелость и сорт кукурузы - на 20-60 минут. 5 После сигнала проверить готовность зернышек и подавать к столу.

В духовке Чтобы приготовить кукурузу в духовом шкафу, понадобится глубокая форма для запекания. Продолжительность готовки зависит от спелости и в среднем составляет 40-120 минут. Ингредиенты 4-5 шт. початки кукурузы 300-500 мл кипяток (в зависимости от объема формы) 50 г масло сливочное (для смазки формочки и готовой кукурузы) Приготовление 1 Форму смазать маслом и положить в нее вымытые и очищенные от листьев початки. 2 Залить их крутым кипятком так, чтобы вода полностью покрывала кукурузу и сверху укрыть фольгой. 3 Поставить в нагретую до 120 градусов духовку. Варить до мягкости примерно 40 минут, подливая кипяток, если вода выкипела. 4 Готовую кукурузу по вкусу можно посыпать солью и смазать маслом.

В микроволновке

В микроволновой печи рекомендуется готовить кукурузу молочной спелости. Молодые початки перед приготовлением следует очистить, промыть и выдержать в воде около часа. Затем завернуть кукурузу в полиэтиленовый мешок или рукав для запекания и завязать. Проделать в мешочке иглой или вилкой несколько отверстий для выхода пара. Уложить в жаропрочную посуду и поместить в микроволновку. Готовить на высокой мощности около 5-10 минут. Извлечь початки из пакета, добавить соль, масло, молотый перец по вкусу.

На мангале

© Pexels/Peter Tägtström Кукуруза на гриле © Pexels/Peter Tägtström Кукуруза на гриле

Кукуруза на мангале жарится очень быстро. Початок можно готовить целиком или сломать/разрезать на кусочки, насадить на шампуры и обжарить. Предварительно сваренную кукурузу можно надеть на деревянные шпажки и просто обжечь на огне.

Свежую кукурузу перед жаркой рекомендуется на 15 минут замочить в холодной воде. Очищать ее не стоит, пусть остается плотный слой листьев. После замачивания следует очистить початки наполовину – отвернуть литья как кожуру банана. Смазать зерна оливковым маслом, посыпать солью и перцем, добавить пряные травы и чеснок по вкусу и снова укрыть початок листьями. Положить злаки на угли на 5-7 минут, затем сдвинуть початки на край, укрыть крышкой или фольгой и подержать еще минут 15, пока кукуруза не дойдет до полной готовности.

Как хранить кукурузу

Хранить можно целые початки или отделить зерна. Важно при этом соблюдать некоторые правила:

— Чтобы сохранить вареные початки, нужно просушить их, обернуть пищевой пленкой и отправить в морозильную камеру. Можно отделить зерна и засыпать из в зип-пакеты или контейнеры и уложить в морозилку. Желательно использовать режим быстрой заморозки.

Чтобы сохранить вареные початки, нужно просушить их, обернуть пищевой пленкой и отправить в морозильную камеру. Можно отделить зерна и засыпать из в зип-пакеты или контейнеры и уложить в морозилку. Желательно использовать режим быстрой заморозки. — В холодильной камере вареная кукуруза, закрытая пищевой пленкой, может храниться на протяжении трех-четырех суток, не более. Употреблять в пищу кукурузу из холодильника по прошествии пяти дней опасно для здоровья.

В холодильной камере вареная кукуруза, закрытая пищевой пленкой, может храниться на протяжении трех-четырех суток, не более. Употреблять в пищу кукурузу из холодильника по прошествии пяти дней опасно для здоровья. — Еще один способ хранения в холодильнике: разобрать на зерна, пересыпать их в стерилизованные емкости, добавить соль и залить кипятком. Закрыть пластиковыми крышками и хранить не более трех месяцев.

Наталья Рогова, автор книги "Королевская кухня" и одноименного проекта, рассказала свой способ хранения кукурузы на зиму. "Подготовить воду для варки: кто как любит, с солью или с сахаром. Сварить молочную кукурузу (она варится 7-9 минут). Для экстренного охлаждения положить початки потом в лед, так злак больше сохранит сочность. Завернуть в фольгу и подготовить к длительной заморозке. У кого-то это пакеты, у кого-то формы для морозилки. Перед подачей рекомендуется немного проварить кукурузу 2-3 минуты", – советует эксперт.

© Unsplash/MOHD HAFIZ YAHYA Вареная кукуруза © Unsplash/MOHD HAFIZ YAHYA Вареная кукуруза

Еще один рецепт от Натальи Роговой – маринованная кукуруза (в этом рецепте одного листа хрена хватит примерно на 2 литровые банки).

Маринованная кукуруза Ингредиенты 5-6 шт. кукуруза в початках 1-2 шт. зубчики чеснока 1 шт. большой лист хрена по вкусу зонтики укропа, зерна горчицы по вкусу 0,5 ст. л. вода 1,5-2 ст. л. уксус 10 г сахар 1 ст. л. соль Приготовление 1 Отварить кукурузу до готовности примерно 20-30 минут и разобрать на зерна. 2 Чтобы приготовить маринад, необходимо в кастрюлю налить воду, всыпать соль, сахар и довести до кипения. Затем снять с огня и добавить уксус. 3 В стерильную банку положить зонтик укропа, лист хрена и зубчик чеснока. 4 Залить кукурузу маринадом, банку закрыть крышкой.

Польза и вред кукурузы

Сочная и ароматная цельнозерновая вареная кукуруза богата клетчаткой и витаминами , минералами и антиоксидантами. В ее составе есть:

— витамины А, В, Е, С, К, РР, D;

витамины А, В, Е, С, К, РР, D; — магний, железо, крахмал, фосфор, медь, калий;

магний, железо, крахмал, фосфор, медь, калий; — глютаминовая, фитиновая кислоты и другие полезные вещества.

В 100 г зерен кукурузы содержится всего 95-110 ккал. Есть ее можно беременным и тем, кто соблюдает диету. Без опаски сахарные сорта злаковой культуры можно давать детям.

© Depositphotos / VadimVasenin Кукуруза на гриле © Depositphotos / VadimVasenin Кукуруза на гриле

Благодаря высокому содержанию минеральных веществ вареная кукуруза:

— улучшает функционирование кишечника;

улучшает функционирование кишечника; — снижает холестерин и снимает отечность;

снижает холестерин и снимает отечность; — ускоряет процесс метаболизма и регенерацию клеток мышечных тканей;

ускоряет процесс метаболизма и регенерацию клеток мышечных тканей; — нормализует работу сердечно сосудистой системы, укрепляет сосуды;

нормализует работу сердечно сосудистой системы, укрепляет сосуды; — положительно влияет на состояние костей, зубов, волос и ногтей;

положительно влияет на состояние костей, зубов, волос и ногтей; — активирует работу иммунной системы человека в целом;

активирует работу иммунной системы человека в целом; — помогает переносить стрессы и выровнять эмоциональный фон.

Однако следует помнить, что в некоторых случаях кукуруза может быть противопоказана. С осторожностью следует употреблять в пищу это злак лицам:

— склонным к аллергическим реакциям и с индивидуальной непереносимостью кукурузы;

склонным к аллергическим реакциям и с индивидуальной непереносимостью кукурузы; — с гастритом в стадии обострения, язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, патологии поджелудочной железы.