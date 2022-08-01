Кошачья лапка или акулий узел: как надежно привязать крючок к леске
Как привязать крючок
Оглавление
- Как привязать крючок к леске
- Узлы для крючка с ушком
- Глухой узел
- Штыковый узел
- Канадская и рыбацкая восьмерка
- Черепаший узел
- Захватный узел
- Лососевый узел
- Калифорнийский узел
- Кровавый
- Запертый кровавый
- Клинч кровавого узла и клинч улучшенный
- Акулий узел
- Тунцовый узел
- Веретено
- Grinner
- Uni
- Узлы для крючка с лопаткой
- Универсальные узлы
- Узлы для нескольких крючков
- Советы рыболовов
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Начинающие рыболовы зачастую не знают, как привязать крючок к леске и какой узел сделать, чтобы трофей не сорвался. Как просто и крепко соединить оснастку, правильно закрепить на удочке основной и второй крючок, чтобы они не путались, советы рыболовам – в материале РИА Новости.
Как привязать крючок к леске
Рыболовы порой сталкиваются с обрывами лески и потерей крючков. Не каждый может быстро разобраться в огромном количестве схем вязания и выбрать идеальную фиксацию крючка. При подборе способа вязки крючка к леске необходимо учесть:
- —диаметр и материал лески;
- —ее жесткость и разрывную нагрузку;
- —вид используемого крючка;
- —величину и массу рыбы.
Побережье Каспийского моря в Каспийске
Виды лесок:
- —Монофильная (монолеска) — однородная нейлоновая нить или из полиэтилена. Имеет минимальное сопротивление. Малозаметна, растягивается и быстро деформируется (закручивается).
- —Плетенка (плетеный шнур) — изготавливается из нескольких нитей, спаянных или сплетенных. Прочная, не растягивается, но более заметна. Склонна к разрыву на месте трения, не рекомендована для самозатягивающихся узлов.
- —Флюорокарбоновая леска (флюр, фторуглеродная) – прочная, малозаметная, жесткая. Часто используется в качестве поводка.
Для каждого типа лески предусмотрены разные методы привязывания и видов узлов. Так, для монолески, по мнению рыбаков, лучше подходят "Клинч", "Кровавый". Прочно связывают плетёнку узлы "Паломар" и "Захватный". А флюорокарбоновую леску завязывают "Клинч", "Паломар", "Восьмёрка". Только правильно выбранный узел позволит сохранить приманку, снаряжение и получить желаемый улов.
"В спортивной ловле карпа мы используем так называемый волосяной монтаж, это поводок из мягкого, жесткого или флюрокарбонового материала, где насадка (бойл, орех, кукуруза или другая) отделена от крючка волосом. Чтобы связать данный поводок, понадобится специальный безузловой узел, самый простой и надежный в своем роде для карпового поводка", — говорит Дмитрий Борисов, руководитель, капитан и тренер Орловской области по ловле карпа.
Это простой узел используют большинство рыбаков-карпятников. Эксперт рассказал технику его вязания:
- 1Взять материал, отрезать около 30 см, сделать на нем самую простую петельку для крепления насадки, длина петли составляет, как правило, 5-8 мм.
- 2После этого при помощи специальной иглы для насадочных бойлов одеть на него насадку и прикрепить в конец петли специальным стопором, чтобы она крепко держалась.
- 3Затем нужно взять крючок с ушком размера №6 или №4, в зависимости от того, какую рыбу планируется ловить.
- 4Просунуть свободный конец материала в ушко снаружи вовнутрь и выставить насадку таким образом, чтобы получился изгиб крючка, образуется так называемый волос, где крепится насадка отдельно от крючка, но не надевается на него. Такой способ считается безопасным для рыбы и в случае обрыва поводка добыча может в течение некоторого времени освободиться.
- 5После того как установлена длина волоса, нужно сделать пять оборотов вокруг цевья крючка и протянуть обратно снаружи вовнутрь свободный участок поводкового материала в ушко.
- 6Далее необходимо вытянуть его и тем самым получится готовый поводок для ловли карпа.
- 7Затем необходимо все хорошо протянуть, сделать петлю в виде восьмерки на конце поводкового материала и снова затянуть, такая петля нужна, чтобы закрепить поводок на монтаж (инлайн, клипса, вертолет или скользяк).
Узлы для крючка с ушком
Ушко (колечко) расположено вверху крючка. Оно или прижато к цевью, или спаяно. Есть два основных способа привязывания крючка с ушком к леске:
- —крепление непосредственно за ушко;
- —продевание лесы в кольцо и привязывание к цевью.
Существует множество рыбацких узлов для крючка с ушком, среди которых наибольшей популярностью пользуются:
- —клинч и захватный узел;
- —веретено и гриннер;
- —канадская и рыбацкая восьмерка;
- —калифорнийский, кровавый, акулий, черепаший, тунцовый, лососевый узлы.
Правильные узлы снижают риск порчи снастей, не отпугивают рыбу и позволяют сохранить трофей.
Глухой узел
Самый простой способ завязывания крючка на леску. Такой метод исключает деформацию материала и гарантирует сохранение прочности. Можно привязать и дополнительную оснастку.
Инструкция:
- 1Вдвое сложенную леску пропустить через ушко крючка.
- 2Образовавшуюся петлю насадить на острие крюка.
- 3Плотно стянуть узел.
Рыбаки на Балтийской косе
Штыковый узел
Относится к незатягивающимся, его важно грамотно завязать, чтобы исключить риск затягивания узла.
Инструкция:
- 1Вдеть леску в ушко крючка.
- 2Выполнить борот вокруг цевья, а затем продеть кончик в получившуюся петлю.
- 3Повторить действие предыдущего пункта, чтобы создать второй оборот вокруг цевья.
- 4Продеть хвостик лески в получившуюся петлю и стянуть.
Канадская и рыбацкая восьмерка
Эти узлы схожи между собой, отличия лишь в количестве прохождений лесы через ушко крюка. В первом варианте леску пропускают один раз, а в соединении рыбацкая восьмерка – два раза.
Инструкция:
- 1Пропустить леску в кольцо.
- 2Сделать петлю примерно до середины цевья и обратно вывести наверх из ушка.
- 3Пропустить вокруг лесы и затем снова к цевью в нижнюю петлю восьмерки.
- 4Затянуть узел и обрезать лишнее.
Рыбалка на набережной Волги в Плёсе
Черепаший узел
Это прочное соединение подходит для ловли крупных и трофейных рыб. Завязываетсяна леске большого диаметра.
Инструкция:
- 1Вдеть леску в кольцо, оставив длинный кончик.
- 2Сформировать петельку.
- 3Сделать простой узел.
- 4Продеть жало в петлю.
- 5Затянуть леску за оба конца.
Захватный узел
Используется для лесок любых типов. Чтобы его выполнить, следует вдеть леску в ушко и сделать этим концом вокруг основной лески около трех-пяти витков. После этого конец следует протянуть в петлю лески, расположенную вблизи ушка и затянуть.
Лососевый узел
Предназначен для ловли крупных лососевых рыб, когда требуется особо прочное крепление снасти. Фиксируется на цевье и подходит для толстых лесок.
Инструкция:
- 1Вдеть в кольцо кончик лесы.
- 2Сделать два витка по основной части.
- 3Перекинуть на крючок.
- 4Кончик пропустить между витками и затянуть.
Калифорнийский узел
Рекомендован для тонких лесок из различных материалов. Используется для сцепки крючков, вертлюгов, грузил. Компактный узел достаточно просто вяжется.
Инструкция:
- 1Сложить леску вдвое и продеть в кольцо.
- 2Обернуть вокруг основной части лесы.
- 3В образовавшуюся петлю вывести конец, накинуть петлю на жало и стянуть.
Кровавый
Популярный вид узла с высокой степенью надежности. Подходит для привязывания поводка, вертлюжка к основной леске, блесны, воблера и других приманок. Это способ завязывания используют в основном для лески малого диаметра.
Инструкция:
- 1Продеть конец лески в ушко на крючке.
- 2Сделать вокруг оси основной лески 4-7 витков.
- 3В образовавшуюся возле ушка крючка петлю протянуть свободный конец лески.
- 4Узел смочить и затянуть, срезать лишнюю леску.
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Запертый кровавый
Этот узел применяют не только на крючках, но и на грузилах, блеснах и т. д.
Инструкция:
- 1Конец лески дважды пропустить в ушко крючка, не затягивая.
- 2Сделать три-семь витков вокруг продолжения лесы.
- 3Протащить конец возле двойной петли, образовавшейся вначале возле ушка крючка.
- 4Просунуть в полученную петлю кончик лески.
- 5Смочить и затянуть узел.
Клинч кровавого узла и клинч улучшенный
Эти узлы практически идентичны. Отличие лишь в последнем этапе формирования, где кончик дополнительно нужно продеть еще в одну петлю. Это повышает общую прочность оснастки.
Инструкция:
- 1Конец волокна просунуть в ушко крючка два раза.
- 2Обмотать вокруг продолжения волокна три-семь раз.
- 3Конец лески вдеть в двойную петлю, которая образовалась в самом начале возле ушка крючка.
- 4Смочить и стянуть узел.
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Акулий узел
Надежное соединение с большой тяговой прочностью на основе самозатягивающейся петли.
Инструкция:
- 1В начале плетения продеть кончик лески в ушко.
- 2Вывести параллельно длинной нити на пять-семь см.
- 3Коротким отрезком сделать четыре-шесть витков в сторону крючка.
- 4Плотно стянуть оба конца лески.
- 5Протянуть ее ходовой конец в верхнюю петлю и затянуть.
Тунцовый узел
Это крепление достаточно сложное в запоминании и вязании, но очень прочное.
Инструкция:
- 1Вдеть конец лески в кольцо.
- 2Обернуть цевье четыре раза по направлению к жалу.
- 3Ходовой конец снова завести в ушко в обратном направлении.
- 4Поднять леску с цевья наверх на коренную часть через ушко.
- 5Смочить и стянуть узел.
Веретено
Очень простой узел для привязывания крючка к леске. Ловить им крупную рыбу не рекомендуется.
Инструкция:
- 1Протянуть леску сквозь ушко.
- 2Ее свободный конец выровнять по длине крючка.
- 3Образовавшейся петлей сделать пять оборотов вокруг цевья.
- 4Хвост лески протащить в петлю.
- 5Леску увлажнить и завязать узел.
Grinner
Дмитрий Борисов отмечает, что в карповой рыбалке довольно часто используют узел Grinner. Подходит он для крепления крючков, вертлюжков. Его преимущество в простоте плетения, надежности и высокой скорости исполнения.
Инструкция:
- 1Леску продеть сквозь крепежное кольцо два раза, и оставить отрез 10-12 см.
- 2Выполнить свободным концом пять-шесть витков вокруг основной лесы и некоторой части петли.
- 3Остаток лески завести в петлю, смочить и затянуть.
Uni
Считается универсальным узлом и активно применяется в рыболовстве. С его помощью можно крепить крючки, застежки, приманки, карабины. В процессе завязывания необходимо продеть конец в петлю несколько раз подряд.
Инструкция:
- 1Леску продеть в ушко, кончик ее вернуть назад вдоль основной части.
- 2В образовавшуюся петлю конец лески пропустить пять-шесть раз, оборачивая вокруг основной нити в направлении от крючка.
- 3Вывести кончик в петлю и потянуть за него, затянув узел.
- 4Возле крючка образуется петля, ее необходимо стянуть.
Узлы для крючка с лопаткой
Крючки с лопаткой используют для ловли осторожной рыбы. Но нужно учитывать, что при вываживании крупной рыбы узел может сползти с такого крючка.
Ступенчатый узел практически не ослабляет леску, опытные рыбаки рекомендуют новичкам научиться вязать его.
Инструкция:
- 1Скрутить леску пополам, образуя петельку, приложить ее к крючку.
- 2Свободным концом сделать три-четыре оборота вокруг нити, сложенной вдвое, привязать ее к цевью.
- 3Связать уже две нити лески и сделать еще три-четыре оборота.
- 4Продеть короткий конец в петельку, образованную на первом шаге, затянуть узел, лишнее обрезать.
Рыбак во время зимней рыбалки
Спиральный узел подходит для плетенок и чаще всего применяется для крепления к леске крючков малого и среднего размера.
Инструкция:
- 1На смоченной леске сделать петельку, подогнув один ее конец и приложив к цевью.
- 2Свободным концом обвить длинную нить и цевье, четыре-семь витков снизу вверх.
- 3Продеть ходовой конец в петлю и двинуть наверх к лопатке.
- 4Плотно стянуть узел.
Универсальные узлы
Монтаж снастей для ловли рыбы универсальными узлами удобен тем, что с их помощью можно привязывать к любому типу лески не только крючок, но и вертлюжок с застежкой, а также любую приманку.
Универсальные рыболовные узлы:
- —Кошачья лапка.
- —Ребекка.
- —Palomar.
- —Canoe Man.
- —Duncan loop.
- —Eugene.
- —Rapala knot.
- —Snell.
- —Orvis knot.
Рыбак на причале озера Байкал
Самый популярный из них — Palomar (Паломар). Это крепление подходит и для монолески и для плетенки, способно выдержать атаку хищных рыб.
Техника вязки:
- 1Леску сложить вдвое и протянуть в кольцо крючка.
- 2В образовавшуюся петлю вдеть кончик двойной лески, не затягивая.
- 3Через образованный при сложении лески изгиб продеть крючок.
- 4Смочить и затянуть узел.
Кошачья лапка подходит для привязывания крючка к плетеной нити любого диаметра.
Последовательность действий:
- 1Сложить леску вдвое и продеть сквозь ушко крючка.
- 2Накинуть получившуюся петлю на крючок и обернуть три-пять раз по часовой стрелке вокруг крючка.
- 3Смочить леску и затянуть узел.
Технология вязки узла "Ребекка":
- 1Продеть леску в кольцо крючка.
- 2Сделать четыре-пять оборотов посередине цевья и снова пропустить нить в ушко.
- 3Одной рукой держать рыболовный крючок, другой стянуть с тела крючка образовавшиеся витки на леску.
- 4Потянуть за кончики, зафиксировав узел.
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМужчина ловит рыбу вблизи деревни Стан Тверской области
Мужчина ловит рыбу вблизи деревни Стан Тверской области
Чтобы завязать узел Snell,необходимо:
- 1Леску со значительным запасом расположить вдоль цевья.
- 2Сделать сгиб петлей такой величины, чтобы можно было сквозь нее протянуть крючок.
- 3Одним концом лески сделать несколько витков сверху вниз, захватывая цевье и нижнюю часть петли.
- 4Конец лески пропустить в петлю, увлажнить плетение и плотно затянуть узел.
Рыбаки используют объемный узел Еugene для крепления различной снасти. Техника выполнения:
- 1Продеть леску в кольцо на 7-10 см и сложить пополам.
- 2Сделать вокруг основной лесы три-пять витков двойной леской.
- 3Короткий конец продеть в петлю двойной лески.
- 4Смочить и крепко затянуть узел.
Узел Rapala knot подходит для крепления любой оснастки, но только в случае с легкой приманкой. Алгоритм вязки:
- 1Отступить от конца лески 20-30 см и завязать простой узелок, оставив петельку диаметром один сантиметр.
- 2Пропустить конец в ушко снасти и протянуть его в петлю.
- 3Обмотать конец лески несколько раз вокруг основной части, уходящей к удочке.
- 4Протянуть его через первую петельку еще раз и пропустить через вторую образовавшуюся петлю.
- 5Смочить и затянуть узел, оставив приманку на первой петельке.
Узел Оrvis knot подходит для всех типов лесок. Чтобы завязать его, необходимо:
- 1Продеть леску в ушко крючка и провести ее конец под основной леской.
- 2Пропустить лесу в образовавшуюся возле крючка петлю.
- 3Сделать три оборота свободным концом лески вокруг новой образовавшейся петли.
- 4Смочить узел и аккуратно затянуть его к ушку крючка.
Узлы для нескольких крючков
Чтобы удвоить или утроить снасть, рыбаки присоединяют к основной леске дополнительные поводки или привязывают несколько крючков к одной нити. Дополнительный крюк всегда вяжут на отвод лески, который по размеру короче главного поводочного материала. Привязать два крючка на удочку для повышения шансов поимки трофея можно безузловым узлом — кnot less. Получается надежная затяжка, которая выполняет все функции настоящего узла. Этот метод применяется для крепления бойла или другой насадки и дает возможность регулировать расстояние от насадки до загиба крючка.
Техника вязания:
- 1Взять отрезок поводкового материала нужной длины и на одном конце завязать петлю;
- 2С помощью монтажной иглы насадить бойл на петлю.
- 3Вставить в петлю стопорок и притянуть его к бойлу.
- 4Другой конец поводка вставить в ушко крючка с внутренней стороны и, удерживая бойл, зажать крюк между большим и указательным пальцами.
- 5Отмерить расстояние между насадкой и загибом крючка, намотать поводок вокруг крючка по направлению к насадке.
- 6Сделать около восьми витков поводка вокруг цевья и пропустить оставшийся конец через ушко крючка с внешней стороны.
- 7Поводок готов для крепления на основную леску.
Рыбак на закате на набережной
Советы рыболовов
Дмитрий Борисов поделился полезными советами при вязании узлов:
- —Не стоит их затягивать с большим и резким усилием, все нужно делать плавно и аккуратно.
- —Если есть сомнения в прочности узла, можно проклеить его хорошим водостойкими клеем, хватит буквально касания носика тюбика и узел будет крепче.
- —Любой узел сам дотягивается под воздействием воды и нагрузки рыбы, поэтому следует оставлять усики лесы больше в качестве дополнительной страховки от развязывания.
- —При затягивании узла на леске обязательно смачивать его слюной, тогда вяжущий материал не будет греться и узел будет надежен.