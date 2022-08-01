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Как привязать крючок к леске удочки: простые способы и крепкие узлы
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Кошачья лапка или акулий узел: как надежно привязать крючок к леске
Как привязать крючок к леске удочки: простые способы и крепкие узлы
Кошачья лапка или акулий узел: как надежно привязать крючок к леске
Начинающие рыболовы зачастую не знают, как привязать крючок к леске и какой узел сделать, чтобы трофей не сорвался. Как просто и крепко соединить оснастку,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:19
2022-08-01T18:19
общество
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Начинающие рыболовы зачастую не знают, как привязать крючок к леске и какой узел сделать, чтобы трофей не сорвался. Как просто и крепко соединить оснастку, правильно закрепить на удочке основной и второй крючок, чтобы они не путались, советы рыболовам – в материале РИА Новости.Как привязать крючок к лескеРыболовы порой сталкиваются с обрывами лески и потерей крючков. Не каждый может быстро разобраться в огромном количестве схем вязания и выбрать идеальную фиксацию крючка. При подборе способа вязки крючка к леске необходимо учесть:Виды лесок:Для каждого типа лески предусмотрены разные методы привязывания и видов узлов. Так, для монолески, по мнению рыбаков, лучше подходят "Клинч", "Кровавый". Прочно связывают плетёнку узлы "Паломар" и "Захватный". А флюорокарбоновую леску завязывают "Клинч", "Паломар", "Восьмёрка". Только правильно выбранный узел позволит сохранить приманку, снаряжение и получить желаемый улов.Это простой узел используют большинство рыбаков-карпятников. Эксперт рассказал технику его вязания:Узлы для крючка с ушкомУшко (колечко) расположено вверху крючка. Оно или прижато к цевью, или спаяно. Есть два основных способа привязывания крючка с ушком к леске:Существует множество рыбацких узлов для крючка с ушком, среди которых наибольшей популярностью пользуются:Правильные узлы снижают риск порчи снастей, не отпугивают рыбу и позволяют сохранить трофей.Глухой узелСамый простой способ завязывания крючка на леску. Такой метод исключает деформацию материала и гарантирует сохранение прочности. Можно привязать и дополнительную оснастку.Инструкция:Штыковый узелОтносится к незатягивающимся, его важно грамотно завязать, чтобы исключить риск затягивания узла.Инструкция:Канадская и рыбацкая восьмеркаЭти узлы схожи между собой, отличия лишь в количестве прохождений лесы через ушко крюка. В первом варианте леску пропускают один раз, а в соединении рыбацкая восьмерка – два раза.Инструкция:Черепаший узелЭто прочное соединение подходит для ловли крупных и трофейных рыб. Завязываетсяна леске большого диаметра.Инструкция:Захватный узелИспользуется для лесок любых типов. Чтобы его выполнить, следует вдеть леску в ушко и сделать этим концом вокруг основной лески около трех-пяти витков. После этого конец следует протянуть в петлю лески, расположенную вблизи ушка и затянуть.Лососевый узелПредназначен для ловли крупных лососевых рыб, когда требуется особо прочное крепление снасти. Фиксируется на цевье и подходит для толстых лесок.Инструкция:Калифорнийский узелРекомендован для тонких лесок из различных материалов. Используется для сцепки крючков, вертлюгов, грузил. Компактный узел достаточно просто вяжется.Инструкция:КровавыйПопулярный вид узла с высокой степенью надежности. Подходит для привязывания поводка, вертлюжка к основной леске, блесны, воблера и других приманок. Это способ завязывания используют в основном для лески малого диаметра.Инструкция:Запертый кровавыйЭтот узел применяют не только на крючках, но и на грузилах, блеснах и т. д.Инструкция:Клинч кровавого узла и клинч улучшенныйЭти узлы практически идентичны. Отличие лишь в последнем этапе формирования, где кончик дополнительно нужно продеть еще в одну петлю. Это повышает общую прочность оснастки.Инструкция:Акулий узелНадежное соединение с большой тяговой прочностью на основе самозатягивающейся петли.Инструкция:Тунцовый узелЭто крепление достаточно сложное в запоминании и вязании, но очень прочное.Инструкция:ВеретеноОчень простой узел для привязывания крючка к леске. Ловить им крупную рыбу не рекомендуется.Инструкция:GrinnerДмитрий Борисов отмечает, что в карповой рыбалке довольно часто используют узел Grinner. Подходит он для крепления крючков, вертлюжков. Его преимущество в простоте плетения, надежности и высокой скорости исполнения.Инструкция:UniСчитается универсальным узлом и активно применяется в рыболовстве. С его помощью можно крепить крючки, застежки, приманки, карабины. В процессе завязывания необходимо продеть конец в петлю несколько раз подряд.Инструкция:Узлы для крючка с лопаткойКрючки с лопаткой используют для ловли осторожной рыбы. Но нужно учитывать, что при вываживании крупной рыбы узел может сползти с такого крючка.Ступенчатый узел практически не ослабляет леску, опытные рыбаки рекомендуют новичкам научиться вязать его.Инструкция:Спиральный узел подходит для плетенок и чаще всего применяется для крепления к леске крючков малого и среднего размера.Инструкция:Универсальные узлыМонтаж снастей для ловли рыбы универсальными узлами удобен тем, что с их помощью можно привязывать к любому типу лески не только крючок, но и вертлюжок с застежкой, а также любую приманку.Универсальные рыболовные узлы:Самый популярный из них — Palomar (Паломар). Это крепление подходит и для монолески и для плетенки, способно выдержать атаку хищных рыб.Техника вязки:Кошачья лапка подходит для привязывания крючка к плетеной нити любого диаметра.Последовательность действий:Технология вязки узла "Ребекка":Чтобы завязать узел Snell,необходимо:Рыбаки используют объемный узел Еugene для крепления различной снасти. Техника выполнения:Узел Rapala knot подходит для крепления любой оснастки, но только в случае с легкой приманкой. Алгоритм вязки:Узел Оrvis knot подходит для всех типов лесок. Чтобы завязать его, необходимо:Узлы для нескольких крючковЧтобы удвоить или утроить снасть, рыбаки присоединяют к основной леске дополнительные поводки или привязывают несколько крючков к одной нити. Дополнительный крюк всегда вяжут на отвод лески, который по размеру короче главного поводочного материала. Привязать два крючка на удочку для повышения шансов поимки трофея можно безузловым узлом — кnot less. Получается надежная затяжка, которая выполняет все функции настоящего узла. Этот метод применяется для крепления бойла или другой насадки и дает возможность регулировать расстояние от насадки до загиба крючка.Техника вязания:Советы рыболововДмитрий Борисов поделился полезными советами при вязании узлов:
https://ria.ru/20220628/rybalka-1798866552.html
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общество
18:19 01.08.2022
 

Кошачья лапка или акулий узел: как надежно привязать крючок к леске

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкКак привязать крючок
Как привязать крючок - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Как привязать крючок
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Оглавление
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Начинающие рыболовы зачастую не знают, как привязать крючок к леске и какой узел сделать, чтобы трофей не сорвался. Как просто и крепко соединить оснастку, правильно закрепить на удочке основной и второй крючок, чтобы они не путались, советы рыболовам – в материале РИА Новости.

Как привязать крючок к леске

Рыболовы порой сталкиваются с обрывами лески и потерей крючков. Не каждый может быстро разобраться в огромном количестве схем вязания и выбрать идеальную фиксацию крючка. При подборе способа вязки крючка к леске необходимо учесть:
  • диаметр и материал лески;
  • ее жесткость и разрывную нагрузку;
  • вид используемого крючка;
  • величину и массу рыбы.
© РИА Новости / Владимир ПесняПобережье Каспийского моря в Каспийске
Побережье Каспийского моря в Каспийске - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Побережье Каспийского моря в Каспийске
Виды лесок:
  • Монофильная (монолеска) — однородная нейлоновая нить или из полиэтилена. Имеет минимальное сопротивление. Малозаметна, растягивается и быстро деформируется (закручивается).
  • Плетенка (плетеный шнур) — изготавливается из нескольких нитей, спаянных или сплетенных. Прочная, не растягивается, но более заметна. Склонна к разрыву на месте трения, не рекомендована для самозатягивающихся узлов.
  • Флюорокарбоновая леска (флюр, фторуглеродная) – прочная, малозаметная, жесткая. Часто используется в качестве поводка.
Для каждого типа лески предусмотрены разные методы привязывания и видов узлов. Так, для монолески, по мнению рыбаков, лучше подходят "Клинч", "Кровавый". Прочно связывают плетёнку узлы "Паломар" и "Захватный". А флюорокарбоновую леску завязывают "Клинч", "Паломар", "Восьмёрка". Только правильно выбранный узел позволит сохранить приманку, снаряжение и получить желаемый улов.
"В спортивной ловле карпа мы используем так называемый волосяной монтаж, это поводок из мягкого, жесткого или флюрокарбонового материала, где насадка (бойл, орех, кукуруза или другая) отделена от крючка волосом. Чтобы связать данный поводок, понадобится специальный безузловой узел, самый простой и надежный в своем роде для карпового поводка", — говорит Дмитрий Борисов, руководитель, капитан и тренер Орловской области по ловле карпа.
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Это простой узел используют большинство рыбаков-карпятников. Эксперт рассказал технику его вязания:
  1. 1
    Взять материал, отрезать около 30 см, сделать на нем самую простую петельку для крепления насадки, длина петли составляет, как правило, 5-8 мм.
  2. 2
    После этого при помощи специальной иглы для насадочных бойлов одеть на него насадку и прикрепить в конец петли специальным стопором, чтобы она крепко держалась.
  3. 3
    Затем нужно взять крючок с ушком размера №6 или №4, в зависимости от того, какую рыбу планируется ловить.
  4. 4
    Просунуть свободный конец материала в ушко снаружи вовнутрь и выставить насадку таким образом, чтобы получился изгиб крючка, образуется так называемый волос, где крепится насадка отдельно от крючка, но не надевается на него. Такой способ считается безопасным для рыбы и в случае обрыва поводка добыча может в течение некоторого времени освободиться.
  5. 5
    После того как установлена длина волоса, нужно сделать пять оборотов вокруг цевья крючка и протянуть обратно снаружи вовнутрь свободный участок поводкового материала в ушко.
  6. 6
    Далее необходимо вытянуть его и тем самым получится готовый поводок для ловли карпа.
  7. 7
    Затем необходимо все хорошо протянуть, сделать петлю в виде восьмерки на конце поводкового материала и снова затянуть, такая петля нужна, чтобы закрепить поводок на монтаж (инлайн, клипса, вертолет или скользяк).
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Узлы для крючка с ушком

Ушко (колечко) расположено вверху крючка. Оно или прижато к цевью, или спаяно. Есть два основных способа привязывания крючка с ушком к леске:
  • крепление непосредственно за ушко;
  • продевание лесы в кольцо и привязывание к цевью.
Существует множество рыбацких узлов для крючка с ушком, среди которых наибольшей популярностью пользуются:
  • клинч и захватный узел;
  • веретено и гриннер;
  • канадская и рыбацкая восьмерка;
  • калифорнийский, кровавый, акулий, черепаший, тунцовый, лососевый узлы.
Правильные узлы снижают риск порчи снастей, не отпугивают рыбу и позволяют сохранить трофей.

Глухой узел

Самый простой способ завязывания крючка на леску. Такой метод исключает деформацию материала и гарантирует сохранение прочности. Можно привязать и дополнительную оснастку.
Инструкция:
  1. 1
    Вдвое сложенную леску пропустить через ушко крючка.
  2. 2
    Образовавшуюся петлю насадить на острие крюка.
  3. 3
    Плотно стянуть узел.
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРыбаки на Балтийской косе
Рыбаки на Балтийской косе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Рыбаки на Балтийской косе

Штыковый узел

Относится к незатягивающимся, его важно грамотно завязать, чтобы исключить риск затягивания узла.
Инструкция:
  1. 1
    Вдеть леску в ушко крючка.
  2. 2
    Выполнить борот вокруг цевья, а затем продеть кончик в получившуюся петлю.
  3. 3
    Повторить действие предыдущего пункта, чтобы создать второй оборот вокруг цевья.
  4. 4
    Продеть хвостик лески в получившуюся петлю и стянуть.

Канадская и рыбацкая восьмерка

Эти узлы схожи между собой, отличия лишь в количестве прохождений лесы через ушко крюка. В первом варианте леску пропускают один раз, а в соединении рыбацкая восьмерка – два раза.
Инструкция:
  1. 1
    Пропустить леску в кольцо.
  2. 2
    Сделать петлю примерно до середины цевья и обратно вывести наверх из ушка.
  3. 3
    Пропустить вокруг лесы и затем снова к цевью в нижнюю петлю восьмерки.
  4. 4
    Затянуть узел и обрезать лишнее.
© РИА Новости / Юлий Ахромеев / Перейти в фотобанкРыбалка на набережной Волги в Плёсе
Рыбалка на набережной Волги в Плёсе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
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Рыбалка на набережной Волги в Плёсе

Черепаший узел

Это прочное соединение подходит для ловли крупных и трофейных рыб. Завязываетсяна леске большого диаметра.
Инструкция:
  1. 1
    Вдеть леску в кольцо, оставив длинный кончик.
  2. 2
    Сформировать петельку.
  3. 3
    Сделать простой узел.
  4. 4
    Продеть жало в петлю.
  5. 5
    Затянуть леску за оба конца.

Захватный узел

Используется для лесок любых типов. Чтобы его выполнить, следует вдеть леску в ушко и сделать этим концом вокруг основной лески около трех-пяти витков. После этого конец следует протянуть в петлю лески, расположенную вблизи ушка и затянуть.

Лососевый узел

Предназначен для ловли крупных лососевых рыб, когда требуется особо прочное крепление снасти. Фиксируется на цевье и подходит для толстых лесок.
Инструкция:
  1. 1
    Вдеть в кольцо кончик лесы.
  2. 2
    Сделать два витка по основной части.
  3. 3
    Перекинуть на крючок.
  4. 4
    Кончик пропустить между витками и затянуть.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУлов рыбака
Улов рыбака - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Улов рыбака

Калифорнийский узел

Рекомендован для тонких лесок из различных материалов. Используется для сцепки крючков, вертлюгов, грузил. Компактный узел достаточно просто вяжется.
Инструкция:
  1. 1
    Сложить леску вдвое и продеть в кольцо.
  2. 2
    Обернуть вокруг основной части лесы.
  3. 3
    В образовавшуюся петлю вывести конец, накинуть петлю на жало и стянуть.

Кровавый

Популярный вид узла с высокой степенью надежности. Подходит для привязывания поводка, вертлюжка к основной леске, блесны, воблера и других приманок. Это способ завязывания используют в основном для лески малого диаметра.
Инструкция:
  1. 1
    Продеть конец лески в ушко на крючке.
  2. 2
    Сделать вокруг оси основной лески 4-7 витков.
  3. 3
    В образовавшуюся возле ушка крючка петлю протянуть свободный конец лески.
  4. 4
    Узел смочить и затянуть, срезать лишнюю леску.
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Запертый кровавый

Этот узел применяют не только на крючках, но и на грузилах, блеснах и т. д.
Инструкция:
  1. 1
    Конец лески дважды пропустить в ушко крючка, не затягивая.
  2. 2
    Сделать три-семь витков вокруг продолжения лесы.
  3. 3
    Протащить конец возле двойной петли, образовавшейся вначале возле ушка крючка.
  4. 4
    Просунуть в полученную петлю кончик лески.
  5. 5
    Смочить и затянуть узел.

Клинч кровавого узла и клинч улучшенный

Эти узлы практически идентичны. Отличие лишь в последнем этапе формирования, где кончик дополнительно нужно продеть еще в одну петлю. Это повышает общую прочность оснастки.
Инструкция:
  1. 1
    Конец волокна просунуть в ушко крючка два раза.
  2. 2
    Обмотать вокруг продолжения волокна три-семь раз.
  3. 3
    Конец лески вдеть в двойную петлю, которая образовалась в самом начале возле ушка крючка.
  4. 4
    Смочить и стянуть узел.
Зимняя рыбалка - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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Зимняя рыбалка: без чего не обойтись и где ловить - на реке или озере

Акулий узел

Надежное соединение с большой тяговой прочностью на основе самозатягивающейся петли.
Инструкция:
  1. 1
    В начале плетения продеть кончик лески в ушко.
  2. 2
    Вывести параллельно длинной нити на пять-семь см.
  3. 3
    Коротким отрезком сделать четыре-шесть витков в сторону крючка.
  4. 4
    Плотно стянуть оба конца лески.
  5. 5
    Протянуть ее ходовой конец в верхнюю петлю и затянуть.

Тунцовый узел

Это крепление достаточно сложное в запоминании и вязании, но очень прочное.
Инструкция:
  1. 1
    Вдеть конец лески в кольцо.
  2. 2
    Обернуть цевье четыре раза по направлению к жалу.
  3. 3
    Ходовой конец снова завести в ушко в обратном направлении.
  4. 4
    Поднять леску с цевья наверх на коренную часть через ушко.
  5. 5
    Смочить и стянуть узел.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкРыбаки
Рыбаки - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Рыбаки

Веретено

Очень простой узел для привязывания крючка к леске. Ловить им крупную рыбу не рекомендуется.
Инструкция:
  1. 1
    Протянуть леску сквозь ушко.
  2. 2
    Ее свободный конец выровнять по длине крючка.
  3. 3
    Образовавшейся петлей сделать пять оборотов вокруг цевья.
  4. 4
    Хвост лески протащить в петлю.
  5. 5
    Леску увлажнить и завязать узел.

Grinner

Дмитрий Борисов отмечает, что в карповой рыбалке довольно часто используют узел Grinner. Подходит он для крепления крючков, вертлюжков. Его преимущество в простоте плетения, надежности и высокой скорости исполнения.
Инструкция:
  1. 1
    Леску продеть сквозь крепежное кольцо два раза, и оставить отрез 10-12 см.
  2. 2
    Выполнить свободным концом пять-шесть витков вокруг основной лесы и некоторой части петли.
  3. 3
    Остаток лески завести в петлю, смочить и затянуть.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБлесна
Блесна - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Блесна

Uni

Считается универсальным узлом и активно применяется в рыболовстве. С его помощью можно крепить крючки, застежки, приманки, карабины. В процессе завязывания необходимо продеть конец в петлю несколько раз подряд.
Инструкция:
  1. 1
    Леску продеть в ушко, кончик ее вернуть назад вдоль основной части.
  2. 2
    В образовавшуюся петлю конец лески пропустить пять-шесть раз, оборачивая вокруг основной нити в направлении от крючка.
  3. 3
    Вывести кончик в петлю и потянуть за него, затянув узел.
  4. 4
    Возле крючка образуется петля, ее необходимо стянуть.

Узлы для крючка с лопаткой

Крючки с лопаткой используют для ловли осторожной рыбы. Но нужно учитывать, что при вываживании крупной рыбы узел может сползти с такого крючка.
Ступенчатый узел практически не ослабляет леску, опытные рыбаки рекомендуют новичкам научиться вязать его.
Инструкция:
  1. 1
    Скрутить леску пополам, образуя петельку, приложить ее к крючку.
  2. 2
    Свободным концом сделать три-четыре оборота вокруг нити, сложенной вдвое, привязать ее к цевью.
  3. 3
    Связать уже две нити лески и сделать еще три-четыре оборота.
  4. 4
    Продеть короткий конец в петельку, образованную на первом шаге, затянуть узел, лишнее обрезать.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРыбак во время зимней рыбалки
Рыбак во время зимней рыбалки - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Рыбак во время зимней рыбалки
Спиральный узел подходит для плетенок и чаще всего применяется для крепления к леске крючков малого и среднего размера.
Инструкция:
  1. 1
    На смоченной леске сделать петельку, подогнув один ее конец и приложив к цевью.
  2. 2
    Свободным концом обвить длинную нить и цевье, четыре-семь витков снизу вверх.
  3. 3
    Продеть ходовой конец в петлю и двинуть наверх к лопатке.
  4. 4
    Плотно стянуть узел.

Универсальные узлы

Монтаж снастей для ловли рыбы универсальными узлами удобен тем, что с их помощью можно привязывать к любому типу лески не только крючок, но и вертлюжок с застежкой, а также любую приманку.
Универсальные рыболовные узлы:
  • Кошачья лапка.
  • Ребекка.
  • Palomar.
  • Canoe Man.
  • Duncan loop.
  • Eugene.
  • Rapala knot.
  • Snell.
  • Orvis knot.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРыбак на причале озера Байкал
Рыбак на причале озера Байкал - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рыбак на причале озера Байкал
Самый популярный из нихPalomar (Паломар). Это крепление подходит и для монолески и для плетенки, способно выдержать атаку хищных рыб.
Техника вязки:
  1. 1
    Леску сложить вдвое и протянуть в кольцо крючка.
  2. 2
    В образовавшуюся петлю вдеть кончик двойной лески, не затягивая.
  3. 3
    Через образованный при сложении лески изгиб продеть крючок.
  4. 4
    Смочить и затянуть узел.
Кошачья лапка подходит для привязывания крючка к плетеной нити любого диаметра.
Последовательность действий:
  1. 1
    Сложить леску вдвое и продеть сквозь ушко крючка.
  2. 2
    Накинуть получившуюся петлю на крючок и обернуть три-пять раз по часовой стрелке вокруг крючка.
  3. 3
    Смочить леску и затянуть узел.
Технология вязки узла "Ребекка":
  1. 1
    Продеть леску в кольцо крючка.
  2. 2
    Сделать четыре-пять оборотов посередине цевья и снова пропустить нить в ушко.
  3. 3
    Одной рукой держать рыболовный крючок, другой стянуть с тела крючка образовавшиеся витки на леску.
  4. 4
    Потянуть за кончики, зафиксировав узел.
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМужчина ловит рыбу вблизи деревни Стан Тверской области
Мужчина ловит рыбу вблизи деревни Стан Тверской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Мужчина ловит рыбу вблизи деревни Стан Тверской области
Чтобы завязать узел Snell,необходимо:
  1. 1
    Леску со значительным запасом расположить вдоль цевья.
  2. 2
    Сделать сгиб петлей такой величины, чтобы можно было сквозь нее протянуть крючок.
  3. 3
    Одним концом лески сделать несколько витков сверху вниз, захватывая цевье и нижнюю часть петли.
  4. 4
    Конец лески пропустить в петлю, увлажнить плетение и плотно затянуть узел.
Рыбаки используют объемный узел Еugene для крепления различной снасти. Техника выполнения:
  1. 1
    Продеть леску в кольцо на 7-10 см и сложить пополам.
  2. 2
    Сделать вокруг основной лесы три-пять витков двойной леской.
  3. 3
    Короткий конец продеть в петлю двойной лески.
  4. 4
    Смочить и крепко затянуть узел.
Узел Rapala knot подходит для крепления любой оснастки, но только в случае с легкой приманкой. Алгоритм вязки:
  1. 1
    Отступить от конца лески 20-30 см и завязать простой узелок, оставив петельку диаметром один сантиметр.
  2. 2
    Пропустить конец в ушко снасти и протянуть его в петлю.
  3. 3
    Обмотать конец лески несколько раз вокруг основной части, уходящей к удочке.
  4. 4
    Протянуть его через первую петельку еще раз и пропустить через вторую образовавшуюся петлю.
  5. 5
    Смочить и затянуть узел, оставив приманку на первой петельке.
Отдых на природе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 16:17Туризм
Отдых на природе: как подготовиться и правильно выбрать место
Узел Оrvis knot подходит для всех типов лесок. Чтобы завязать его, необходимо:
  1. 1
    Продеть леску в ушко крючка и провести ее конец под основной леской.
  2. 2
    Пропустить лесу в образовавшуюся возле крючка петлю.
  3. 3
    Сделать три оборота свободным концом лески вокруг новой образовавшейся петли.
  4. 4
    Смочить узел и аккуратно затянуть его к ушку крючка.

Узлы для нескольких крючков

Чтобы удвоить или утроить снасть, рыбаки присоединяют к основной леске дополнительные поводки или привязывают несколько крючков к одной нити. Дополнительный крюк всегда вяжут на отвод лески, который по размеру короче главного поводочного материала. Привязать два крючка на удочку для повышения шансов поимки трофея можно безузловым узлом — кnot less. Получается надежная затяжка, которая выполняет все функции настоящего узла. Этот метод применяется для крепления бойла или другой насадки и дает возможность регулировать расстояние от насадки до загиба крючка.
Техника вязания:
  1. 1
    Взять отрезок поводкового материала нужной длины и на одном конце завязать петлю;
  2. 2
    С помощью монтажной иглы насадить бойл на петлю.
  3. 3
    Вставить в петлю стопорок и притянуть его к бойлу.
  4. 4
    Другой конец поводка вставить в ушко крючка с внутренней стороны и, удерживая бойл, зажать крюк между большим и указательным пальцами.
  5. 5
    Отмерить расстояние между насадкой и загибом крючка, намотать поводок вокруг крючка по направлению к насадке.
  6. 6
    Сделать около восьми витков поводка вокруг цевья и пропустить оставшийся конец через ушко крючка с внешней стороны.
  7. 7
    Поводок готов для крепления на основную леску.
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкРыбак на закате на набережной
Рыбак на закате на набережной - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Рыбак на закате на набережной

Советы рыболовов

Дмитрий Борисов поделился полезными советами при вязании узлов:
  • Не стоит их затягивать с большим и резким усилием, все нужно делать плавно и аккуратно.
  • Если есть сомнения в прочности узла, можно проклеить его хорошим водостойкими клеем, хватит буквально касания носика тюбика и узел будет крепче.
  • Любой узел сам дотягивается под воздействием воды и нагрузки рыбы, поэтому следует оставлять усики лесы больше в качестве дополнительной страховки от развязывания.
  • При затягивании узла на леске обязательно смачивать его слюной, тогда вяжущий материал не будет греться и узел будет надежен.
 
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