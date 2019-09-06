Названы достопримечательности Москвы, которые больше всего любят россияне

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Московский Кремль, Красную площадь, Третьяковскую галерею, ВДНХ и Парк Горького россияне назвали самыми любимыми туристическими объектами в Москве, сообщает OneTwoTrip.
В преддверии Дня города эксперты сервиса провели онлайн-опрос более тысячи респондентов и выяснили, какие достопримечательности россияне больше всего любят в столице.
Символом Москвы практически единогласно признаны Московский Кремль и Красная площадь - им отдано 88,3% голосов. На втором месте Храм Василия Блаженного (34,4%), на третьем — Большой театр (30%). Также любимыми объектами в столице россияне назвали московский метрополитен, храм Христа Спасителя, сталинские высотки, Москва-Сити и Мавзолей Ленина.
Среди столичных зон отдыха туристы выделили ВДНХ (43% голосов). Около 32% респондентов назвали самым интересным объектом – Парк культуры им. Горького. На третьем месте оказался Музей-заповедник "Царицыно", набравший 26,7% голосов.
Открытый два года назад парк "Зарядье" отметили только 17,6% опрошенных.
Самым любимым музеем Москвы называют Третьяковскую галерею - ее выбрали больше половины респондентов (58%). На втором месте Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (27,8%), на третьем — Оружейная палата (22,7%). Также путешественники отмечают Московский планетарий, Алмазный фонд и Музей космонавтики.
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