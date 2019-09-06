Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T14:21Z
https://ria.ru/20190906/1558386853.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155710/05/1557100545_0:198:3072:1926_1036x0_80_0_0_ad9872931c0c2e3ce696dd10cb747f99.jpg
РИА Новости
Туризм

Названы достопримечательности Москвы, которые больше всего любят россияне

13:07 06.09.2019 (обновлено: 14:21 06.09.2019)
428
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПодсветка павильона №1 "Центральный" на ВДНХ
Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Подсветка павильона №1 "Центральный" на ВДНХ. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Московский Кремль, Красную площадь, Третьяковскую галерею, ВДНХ и Парк Горького россияне назвали самыми любимыми туристическими объектами в Москве, сообщает OneTwoTrip.
В преддверии Дня города эксперты сервиса провели онлайн-опрос более тысячи респондентов и выяснили, какие достопримечательности россияне больше всего любят в столице.
Символом Москвы практически единогласно признаны Московский Кремль и Красная площадь - им отдано 88,3% голосов. На втором месте Храм Василия Блаженного (34,4%), на третьем — Большой театр (30%). Также любимыми объектами в столице россияне назвали московский метрополитен, храм Христа Спасителя, сталинские высотки, Москва-Сити и Мавзолей Ленина.
Среди столичных зон отдыха туристы выделили ВДНХ (43% голосов). Около 32% респондентов назвали самым интересным объектом – Парк культуры им. Горького. На третьем месте оказался Музей-заповедник "Царицыно", набравший 26,7% голосов.
Открытый два года назад парк "Зарядье" отметили только 17,6% опрошенных.
Самым любимым музеем Москвы называют Третьяковскую галерею - ее выбрали больше половины респондентов (58%). На втором месте Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (27,8%), на третьем — Оружейная палата (22,7%). Также путешественники отмечают Московский планетарий, Алмазный фонд и Музей космонавтики.
Москва
14 августа, 07:52Туризм
Гиды проведут в Москве ко дню города 30 бесплатных экскурсий
611001
ТуризмТуризмтуристыВДНХМосковский КремльНовости - ТуризмЦарицыно (музей-заповедник)Парк культуры имени ГорькогоМоскваТретьяковская галерея
Рекомендуем
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
В ЦИК рассказали о самочувствии Памфиловой после нападения
РИА
Новости
Участник на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Шеф-повар рассказал, какие блюда предпочитали гости ВЭФ
Глава ЦИК Элла Памфилова
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение
Путин пошутил про тещу
Путин пошутил про тещу
Лента
новостей
Флаг на здании Банка России
Центробанк снизил ключевую ставку
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Шефчович и Новак договорились провести трехсторонку по газу в сентябре
Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, находящийся в России с рабочим визитом, во время встречи. 6 сентября 2019
В Горках началась встреча Медведева и Румаса
Бутылки вина на конвейере
В ЕС назвали страны с самым дорогим и дешевым алкоголем
Граффити крысы в маске британского уличного художника Бэнкси на парковочном знаке в Париже
Стало известно, как удалось украсть работу Бэнкси в Париже
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Памфилова прокомментировала ночное нападение грабителя
Автомобиль Следственного комитета РФ
Братья и сестры найденной под Волгоградом девочки были изъяты из семьи
Украинский ракетный комплекс Гром-2
В Сети высмеяли слова украинского депутата о "запугивании" России ракетами
Продюсер Иосиф Пригожин с супругой, певицей Валерией на первой Российской национальной музыкальной премии в Крокус Сити Холле в Москве
Валерия рассказала, что потеряла ребенка от Иосифа Пригожина
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Экс-член французской комиссии по выборам возмущена нападением на Памфилову
Вывеска на здании салона автодилера Рольф на улице Обручева в Москве.
В Москве заочно арестовали киприотку по делу "Рольфа"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
Лента новостейМолния