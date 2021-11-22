https://ria.ru/20211122/novyygod-1760125751.html

Стало известно, куда российские туристы поедут отдыхать на Новый год

Стало известно, куда российские туристы поедут отдыхать на Новый год - РИА Новости, 22.11.2021

Стало известно, куда российские туристы поедут отдыхать на Новый год

Эксперты назвали самые востребованные российские направления для отдыха в новогодние праздники, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 22.11.2021

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2021-11-22T11:13

туризм

отдых

углич

казань

калининград

санкт-петербург

краснодарский край

республика крым

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Эксперты назвали самые востребованные российские направления для отдыха в новогодние праздники, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Наиболее популярными, согласно результатам исследования, являются Крым и Краснодарский край."Россияне массово бронируют жилье на новогоднюю неделю в Ялте и Сочи и тратят на аренду квартир и гостевых домов от тысячи до полторы за ночь на одного человека", — уточнили в пресс-службе.В топ-10 городов также вошли Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг, Осташков, Суздаль, Петрозаводск, Калининград и Углич.Уточняется, что самая низкая стоимость ночи в отеле в праздничные дни — в Казани — около тысячи рублей за одного. Дороже всего арендовать коттедж на четыре-шесть человек в Угличе — более шести тысяч рублей за человека.

https://ria.ru/20211120/privivka-1759826235.html

углич

казань

калининград

санкт-петербург

краснодарский край

республика крым

осташков

суздаль

великий устюг

петрозаводск

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2021

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