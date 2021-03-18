Ворота Сибири. Секреты правильного отдыха в Тюмени

"Когда из-за пандемии закрыли границы, к нам потянулись туристы. Теперь у нас гостят не только командировочные", — отметил гид Василий Рыбалов.

Отдыхающие прибывают в основном из соседних регионов — Екатеринбурга, Челябинска, Перми. Но и москвичи приезжают.