Ворота Сибири. Секреты правильного отдыха в Тюмени
Тюмень называют "воротами Сибири".
"Сначала через город шли на восток русские первопроходцы. Потом этот маршрут освоили сотни тысяч добровольных переселенцев из центральных губерний России и тысячи преступников, сосланных в Сибирь. В советское время через Тюмень энтузиасты и романтики ехали осваивать Север, — рассказывает гид Екатерина Островская. — Сейчас многие путешественники точно так же через Тюмень направляются дальше — в Тобольск, на Алтай".
Тюмень называют "воротами Сибири".
"Сначала через город шли на восток русские первопроходцы. Потом этот маршрут освоили сотни тысяч добровольных переселенцев из центральных губерний России и тысячи преступников, сосланных в Сибирь. В советское время через Тюмень энтузиасты и романтики ехали осваивать Север, — рассказывает гид Екатерина Островская. — Сейчас многие путешественники точно так же через Тюмень направляются дальше — в Тобольск, на Алтай".
"Когда из-за пандемии закрыли границы, к нам потянулись туристы. Теперь у нас гостят не только командировочные", — отметил гид Василий Рыбалов.
Отдыхающие прибывают в основном из соседних регионов — Екатеринбурга, Челябинска, Перми. Но и москвичи приезжают.
"Когда из-за пандемии закрыли границы, к нам потянулись туристы. Теперь у нас гостят не только командировочные", — отметил гид Василий Рыбалов.
Отдыхающие прибывают в основном из соседних регионов — Екатеринбурга, Челябинска, Перми. Но и москвичи приезжают.
Многих Тюмень привлекает знаменитыми горячими источниками.
В 1949-м на окраине города пробурили первую разведочную скважину в Западной Сибири. Искали нефть, но вместо нее пошла горячая минеральная вода, объясняет Рыбалов.
"В радиусе 100 километров — около полусотни санаториев и несколько десятков баз отдыха, которые в народе так и называют — "горячие источники", — говорит экскурсовод. — Там можно понежиться в горячей (35-39 градусов) целебной воде".
Многих Тюмень привлекает знаменитыми горячими источниками.
В 1949-м на окраине города пробурили первую разведочную скважину в Западной Сибири. Искали нефть, но вместо нее пошла горячая минеральная вода, объясняет Рыбалов.
"В радиусе 100 километров — около полусотни санаториев и несколько десятков баз отдыха, которые в народе так и называют — "горячие источники", — говорит экскурсовод. — Там можно понежиться в горячей (35-39 градусов) целебной воде".
Единственная в России четырехуровневая, с перепадом высоты в 20 метров, набережная реки Тура — главная достопримечательность города, место для прогулок и концертов.
Летом рассмотреть променад можно и с теплохода, река судоходная.
Единственная в России четырехуровневая, с перепадом высоты в 20 метров, набережная реки Тура — главная достопримечательность города, место для прогулок и концертов.
Летом рассмотреть променад можно и с теплохода, река судоходная.
Мост Влюбленных — визитная карточка Тюмени. "Вантовый, подвесной, исключительно пешеходный — он красуется на всех открытках и путеводителях. Погулять по нему — обязательный ритуал для гостей города", — подчеркивает Василий Рыбалов.
Мост соединяет современные районы и территорию с деревянной застройкой. Вечерами красиво подсвечивается.
А еще отсюда хорошо любоваться фейерверками и салютами в праздники.
Мост Влюбленных — визитная карточка Тюмени. "Вантовый, подвесной, исключительно пешеходный — он красуется на всех открытках и путеводителях. Погулять по нему — обязательный ритуал для гостей города", — подчеркивает Василий Рыбалов.
Мост соединяет современные районы и территорию с деревянной застройкой. Вечерами красиво подсвечивается.
А еще отсюда хорошо любоваться фейерверками и салютами в праздники.
Рядом с мостом находится краеведческий музей "Городская дума".
Само здание — памятник архитектуры, образец русского классицизма: широкая лестница, колоннада, резной балкон, на фасаде — часы, созданные по подобию курантов Московского Кремля.
Рядом с мостом находится краеведческий музей "Городская дума".
Само здание — памятник архитектуры, образец русского классицизма: широкая лестница, колоннада, резной балкон, на фасаде — часы, созданные по подобию курантов Московского Кремля.
Жемчужина экспозиции — палеонтологический отдел. Там самый большой в России скелет мамонта, а также — бизона, пещерного медведя, широколобого лося и шерстистого носорога.
В музее богатейшие коллекции: экзотических бабочек и ботаническая. Выставлены надписи на бересте раннего железного века.
Жемчужина экспозиции — палеонтологический отдел. Там самый большой в России скелет мамонта, а также — бизона, пещерного медведя, широколобого лося и шерстистого носорога.
В музее богатейшие коллекции: экзотических бабочек и ботаническая. Выставлены надписи на бересте раннего железного века.
Здание Тюменского драматического театра, открывшегося в середине XIX века, — самое большое в России.
Рядом, на площади 400-летия Тюмени — арт-объект, отличное место для селфи — выложенное большими цветными буквами слово "счастье".
Здание Тюменского драматического театра, открывшегося в середине XIX века, — самое большое в России.
Рядом, на площади 400-летия Тюмени — арт-объект, отличное место для селфи — выложенное большими цветными буквами слово "счастье".
Цветной бульвар — главная пешеходная зона города. Зимой здесь ледовый городок, летом — место для прогулок. Вокруг — аттракционы, рестораны, кафе и торговые центры, неподалеку — самый большой в Тюмени фонтан, спорткомплекс и цирк. У входа — скульптуры знаменитых клоунов в полный рост — Юрия Никулина, Олега Попова и Карандаша.
Цветной бульвар — главная пешеходная зона города. Зимой здесь ледовый городок, летом — место для прогулок. Вокруг — аттракционы, рестораны, кафе и торговые центры, неподалеку — самый большой в Тюмени фонтан, спорткомплекс и цирк. У входа — скульптуры знаменитых клоунов в полный рост — Юрия Никулина, Олега Попова и Карандаша.
Сквер сибирских кошек открылся в 2008 году и сразу стал одной из достопримечательностей города. На территории в полгектара на гранитных тумбах и фонарях обосновалсь целая колония хвостатых скульптур. Так увековечили память о 238 кошках, которых вывезли в освобожденный после блокады Ленинград. В конце Великой Отечественной войны в городе на Неве почти не осталось домашних животных, зато расплодились крысы. Сибирские коты быстро привели экосистему в равновесие.
Сквер сибирских кошек открылся в 2008 году и сразу стал одной из достопримечательностей города. На территории в полгектара на гранитных тумбах и фонарях обосновалсь целая колония хвостатых скульптур. Так увековечили память о 238 кошках, которых вывезли в освобожденный после блокады Ленинград. В конце Великой Отечественной войны в городе на Неве почти не осталось домашних животных, зато расплодились крысы. Сибирские коты быстро привели экосистему в равновесие.
Один из самых молодых памятников города, созданный три года назад, — арт-объект "12 стульев желаний". На спинках сидений — цитаты из знаменитого романа Ильфа и Петрова. А также таблички с обозначением мечты, которая должна исполниться, если присесть на стул: любовь, удача, счастье, дружба. Встав, нужно потереть спинку, а если просите богатства, еще и бросить монетку в прорезь в центре сиденья.
Один из самых молодых памятников города, созданный три года назад, — арт-объект "12 стульев желаний". На спинках сидений — цитаты из знаменитого романа Ильфа и Петрова. А также таблички с обозначением мечты, которая должна исполниться, если присесть на стул: любовь, удача, счастье, дружба. Встав, нужно потереть спинку, а если просите богатства, еще и бросить монетку в прорезь в центре сиденья.
Ну и где перекусить? Ресторан-музей "Чум" — один самых популярных в Тюмени, говорит Екатерина Островская. Там можно попробовать блюда северной кухни — строганину, мясо кабана, медвежатину, оленину, сосьвинскую селедку (это местная рыба тугун), десерты из морошки, брусники, кедровых орехов. Интерьер необычный — чучела животных и настоящий чум.
В названии "CAFÉ 15/86" — год основания Тюмени. Здесь лучший панорамный вид на четырехуровневую набережную реки Туры.
Попробовать местное пиво стоит в сети ресторанов "Ассорти", а в кофейнях "Максим" гид рекомендует заказать десерт "Тюмень".
Ну и где перекусить? Ресторан-музей "Чум" — один самых популярных в Тюмени, говорит Екатерина Островская. Там можно попробовать блюда северной кухни — строганину, мясо кабана, медвежатину, оленину, сосьвинскую селедку (это местная рыба тугун), десерты из морошки, брусники, кедровых орехов. Интерьер необычный — чучела животных и настоящий чум.
В названии "CAFÉ 15/86" — год основания Тюмени. Здесь лучший панорамный вид на четырехуровневую набережную реки Туры.
Попробовать местное пиво стоит в сети ресторанов "Ассорти", а в кофейнях "Максим" гид рекомендует заказать десерт "Тюмень".
Город Ялуторовск в 70 километрах от Тюмени считается "столицей декабристов". Сюда почти два века назад сослали на поселение Евгения Оболенского, Ивана Пущина, Матвея Муравьева-Апостола, Ивана Якушкина.
Город Ялуторовск в 70 километрах от Тюмени считается "столицей декабристов". Сюда почти два века назад сослали на поселение Евгения Оболенского, Ивана Пущина, Матвея Муравьева-Апостола, Ивана Якушкина.
В домах-музеях Муравьева-Апостола и Якушкина воссоздали интерьер первой половины XIX столетия: мебель, часы, книги, предметы быта. Там же — портреты хозяев и их друзей.
В домах-музеях Муравьева-Апостола и Якушкина воссоздали интерьер первой половины XIX столетия: мебель, часы, книги, предметы быта. Там же — портреты хозяев и их друзей.
Из Тюмени не так далеко до Тобольска (250 километров). Можно добраться на поезде или автобусе, потратив четыре часа и 500 рублей. Обязательно посетите там каменный кремль, Софийско-Успенский храм, посмотрите старинные фрески Покровской церкви.
Из Тюмени не так далеко до Тобольска (250 километров). Можно добраться на поезде или автобусе, потратив четыре часа и 500 рублей. Обязательно посетите там каменный кремль, Софийско-Успенский храм, посмотрите старинные фрески Покровской церкви.
Село Покровское в 80 километрах от Тюмени — родина Григория Распутина.
Туда тоже несложно съездить самостоятельно — два часа на автобусе, билет стоит около 300 рублей.
В селе с 1991 года работает мемориальный Дом-музей Распутина. Среди экспонатов — личные вещи, письма, предметы быта.
Село Покровское в 80 километрах от Тюмени — родина Григория Распутина.
Туда тоже несложно съездить самостоятельно — два часа на автобусе, билет стоит около 300 рублей.
В селе с 1991 года работает мемориальный Дом-музей Распутина. Среди экспонатов — личные вещи, письма, предметы быта.
В качестве гостинца из Тюмени гиды советуют привезти конфеты местной шоколадной фабрики. "Их "фишка" — фрукты и орехи в глазури", — уточняет Василий Рыбалов.
Екатерина Островская рекомендует купить варенье из еловых шишек и колбасу из оленины.
В качестве гостинца из Тюмени гиды советуют привезти конфеты местной шоколадной фабрики. "Их "фишка" — фрукты и орехи в глазури", — уточняет Василий Рыбалов.
Екатерина Островская рекомендует купить варенье из еловых шишек и колбасу из оленины.
Сейчас в Тюмени разрешили экскурсии, открылись отели, рестораны, театры и кинотеатры, торговые комплексы, аквапарк, музеи, перечисляет Василий Рыбалов. "Но социальную дистанцию и масочный режим никто не отменял", — напоминает он.
Сейчас в Тюмени разрешили экскурсии, открылись отели, рестораны, театры и кинотеатры, торговые комплексы, аквапарк, музеи, перечисляет Василий Рыбалов. "Но социальную дистанцию и масочный режим никто не отменял", — напоминает он.