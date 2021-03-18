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Ворота Сибири. Секреты правильного отдыха в Тюмени
Ворота Сибири. Секреты правильного отдыха в Тюмени
Тюмень в XVI веке стала первым русским городом в Сибири. Сегодня тут добывают нефть и газ. А туристы едут сюда на оздоровительные курорты — купаются в... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T08:00
2021-03-18T12:34
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Тюмень в XVI веке стала первым русским городом в Сибири. Сегодня тут добывают нефть и газ. А туристы едут сюда на оздоровительные курорты — купаются в термальных источниках, дегустируют блюда сибирской кухни и посещают места ссылки декабристов. Как незабываемо провести время и хорошо отдохнуть в Тюмени — в фотоленте РИА Новости.
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куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, что посмотреть , куда сходить , фото - туризм, еда, отдых, достопримечательности, фото, туризм, тюмень

Ворота Сибири. Секреты правильного отдыха в Тюмени

08:00 18.03.2021 (обновлено: 12:34 18.03.2021)
 
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Тюмень в XVI веке стала первым русским городом в Сибири. Сегодня тут добывают нефть и газ. А туристы едут сюда на оздоровительные курорты — купаются в термальных источниках, дегустируют блюда сибирской кухни и посещают места ссылки декабристов. Как незабываемо провести время и хорошо отдохнуть в Тюмени — в фотоленте РИА Новости.
CC BY-SA 3.0 / Lvova Anastasiya (Львова Анастасия, Lvova) /

Тюмень называют "воротами Сибири".

"Сначала через город шли на восток русские первопроходцы. Потом этот маршрут освоили сотни тысяч добровольных переселенцев из центральных губерний России и тысячи преступников, сосланных в Сибирь. В советское время через Тюмень энтузиасты и романтики ехали осваивать Север, — рассказывает гид Екатерина Островская. — Сейчас многие путешественники точно так же через Тюмень направляются дальше — в Тобольск, на Алтай".

Дом Буркова, Тюмень
1 из 18

Тюмень называют "воротами Сибири".

"Сначала через город шли на восток русские первопроходцы. Потом этот маршрут освоили сотни тысяч добровольных переселенцев из центральных губерний России и тысячи преступников, сосланных в Сибирь. В советское время через Тюмень энтузиасты и романтики ехали осваивать Север, — рассказывает гид Екатерина Островская. — Сейчас многие путешественники точно так же через Тюмень направляются дальше — в Тобольск, на Алтай".

CC BY-SA 3.0 / Lvova Anastasiya (Львова Анастасия, Lvova) /
© Depositphotos / veronka72

"Когда из-за пандемии закрыли границы, к нам потянулись туристы. Теперь у нас гостят не только командировочные", — отметил гид Василий Рыбалов.

Отдыхающие прибывают в основном из соседних регионов — Екатеринбурга, Челябинска, Перми. Но и москвичи приезжают.

Набережная Тюмени, Россия
2 из 18

"Когда из-за пандемии закрыли границы, к нам потянулись туристы. Теперь у нас гостят не только командировочные", — отметил гид Василий Рыбалов.

Отдыхающие прибывают в основном из соседних регионов — Екатеринбурга, Челябинска, Перми. Но и москвичи приезжают.

© Depositphotos / veronka72
© Фото : Visit Tyumen

Многих Тюмень привлекает знаменитыми горячими источниками.

В 1949-м на окраине города пробурили первую разведочную скважину в Западной Сибири. Искали нефть, но вместо нее пошла горячая минеральная вода, объясняет Рыбалов.

"В радиусе 100 километров — около полусотни санаториев и несколько десятков баз отдыха, которые в народе так и называют — "горячие источники", — говорит экскурсовод. — Там можно понежиться в горячей (35-39 градусов) целебной воде".

Горячие источники в загородном клубе Аван в Тюмени
3 из 18

Многих Тюмень привлекает знаменитыми горячими источниками.

В 1949-м на окраине города пробурили первую разведочную скважину в Западной Сибири. Искали нефть, но вместо нее пошла горячая минеральная вода, объясняет Рыбалов.

"В радиусе 100 километров — около полусотни санаториев и несколько десятков баз отдыха, которые в народе так и называют — "горячие источники", — говорит экскурсовод. — Там можно понежиться в горячей (35-39 градусов) целебной воде".

© Фото : Visit Tyumen
© Depositphotos / dimasozonov

Единственная в России четырехуровневая, с перепадом высоты в 20 метров, набережная реки Тура — главная достопримечательность города, место для прогулок и концертов.

Летом рассмотреть променад можно и с теплохода, река судоходная.

Мост влюбленных и набережная реки Тура
4 из 18

Единственная в России четырехуровневая, с перепадом высоты в 20 метров, набережная реки Тура — главная достопримечательность города, место для прогулок и концертов.

Летом рассмотреть променад можно и с теплохода, река судоходная.

© Depositphotos / dimasozonov
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост

Мост Влюбленных — визитная карточка Тюмени. "Вантовый, подвесной, исключительно пешеходный — он красуется на всех открытках и путеводителях. Погулять по нему — обязательный ритуал для гостей города", — подчеркивает Василий Рыбалов.

Мост соединяет современные районы и территорию с деревянной застройкой. Вечерами красиво подсвечивается.

А еще отсюда хорошо любоваться фейерверками и салютами в праздники.

Вид Тюмени
5 из 18

Мост Влюбленных — визитная карточка Тюмени. "Вантовый, подвесной, исключительно пешеходный — он красуется на всех открытках и путеводителях. Погулять по нему — обязательный ритуал для гостей города", — подчеркивает Василий Рыбалов.

Мост соединяет современные районы и территорию с деревянной застройкой. Вечерами красиво подсвечивается.

А еще отсюда хорошо любоваться фейерверками и салютами в праздники.

CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост
CC BY-SA 4.0 / Юлия Старцева (cropped) /

Рядом с мостом находится краеведческий музей "Городская дума".

Само здание — памятник архитектуры, образец русского классицизма: широкая лестница, колоннада, резной балкон, на фасаде — часы, созданные по подобию курантов Московского Кремля.

Музей Городская Дума в Тюмени
6 из 18

Рядом с мостом находится краеведческий музей "Городская дума".

Само здание — памятник архитектуры, образец русского классицизма: широкая лестница, колоннада, резной балкон, на фасаде — часы, созданные по подобию курантов Московского Кремля.

CC BY-SA 4.0 / Юлия Старцева (cropped) /
CC BY-SA 3.0 / W0zny /

Жемчужина экспозиции — палеонтологический отдел. Там самый большой в России скелет мамонта, а также — бизона, пещерного медведя, широколобого лося и шерстистого носорога.

В музее богатейшие коллекции: экзотических бабочек и ботаническая. Выставлены надписи на бересте раннего железного века.

Экспонат краеведческого музея Городская Дума в Тюмени
7 из 18

Жемчужина экспозиции — палеонтологический отдел. Там самый большой в России скелет мамонта, а также — бизона, пещерного медведя, широколобого лося и шерстистого носорога.

В музее богатейшие коллекции: экзотических бабочек и ботаническая. Выставлены надписи на бересте раннего железного века.

CC BY-SA 3.0 / W0zny /
© Depositphotos / Jumboxa

Здание Тюменского драматического театра, открывшегося в середине XIX века, — самое большое в России.

Рядом, на площади 400-летия Тюмени — арт-объект, отличное место для селфи — выложенное большими цветными буквами слово "счастье".

Тюменский Драматический театр
8 из 18

Здание Тюменского драматического театра, открывшегося в середине XIX века, — самое большое в России.

Рядом, на площади 400-летия Тюмени — арт-объект, отличное место для селфи — выложенное большими цветными буквами слово "счастье".

© Depositphotos / Jumboxa
© РИА Новости / Юлия Честнова

Цветной бульвар — главная пешеходная зона города. Зимой здесь ледовый городок, летом — место для прогулок. Вокруг — аттракционы, рестораны, кафе и торговые центры, неподалеку — самый большой в Тюмени фонтан, спорткомплекс и цирк. У входа — скульптуры знаменитых клоунов в полный рост — Юрия Никулина, Олега Попова и Карандаша.

Памятник клоуну Карандашу и его собаке Кляксе на Цветном бульваре в Тюмени
9 из 18

Цветной бульвар — главная пешеходная зона города. Зимой здесь ледовый городок, летом — место для прогулок. Вокруг — аттракционы, рестораны, кафе и торговые центры, неподалеку — самый большой в Тюмени фонтан, спорткомплекс и цирк. У входа — скульптуры знаменитых клоунов в полный рост — Юрия Никулина, Олега Попова и Карандаша.

© РИА Новости / Юлия Честнова
© Depositphotos / markovskiy

Сквер сибирских кошек открылся в 2008 году и сразу стал одной из достопримечательностей города. На территории в полгектара на гранитных тумбах и фонарях обосновалсь целая колония хвостатых скульптур. Так увековечили память о 238 кошках, которых вывезли в освобожденный после блокады Ленинград. В конце Великой Отечественной войны в городе на Неве почти не осталось домашних животных, зато расплодились крысы. Сибирские коты быстро привели экосистему в равновесие.

Сквер сибирских кошек в Тюмени
10 из 18

Сквер сибирских кошек открылся в 2008 году и сразу стал одной из достопримечательностей города. На территории в полгектара на гранитных тумбах и фонарях обосновалсь целая колония хвостатых скульптур. Так увековечили память о 238 кошках, которых вывезли в освобожденный после блокады Ленинград. В конце Великой Отечественной войны в городе на Неве почти не осталось домашних животных, зато расплодились крысы. Сибирские коты быстро привели экосистему в равновесие.

© Depositphotos / markovskiy
CC BY-SA 4.0 / RG72 /

Один из самых молодых памятников города, созданный три года назад, — арт-объект "12 стульев желаний". На спинках сидений — цитаты из знаменитого романа Ильфа и Петрова. А также таблички с обозначением мечты, которая должна исполниться, если присесть на стул: любовь, удача, счастье, дружба. Встав, нужно потереть спинку, а если просите богатства, еще и бросить монетку в прорезь в центре сиденья.

Памятник 12 стульев желаний в Тюмени
11 из 18

Один из самых молодых памятников города, созданный три года назад, — арт-объект "12 стульев желаний". На спинках сидений — цитаты из знаменитого романа Ильфа и Петрова. А также таблички с обозначением мечты, которая должна исполниться, если присесть на стул: любовь, удача, счастье, дружба. Встав, нужно потереть спинку, а если просите богатства, еще и бросить монетку в прорезь в центре сиденья.

CC BY-SA 4.0 / RG72 /
© РИА Новости / Юлия Честнова

Ну и где перекусить? Ресторан-музей "Чум" — один самых популярных в Тюмени, говорит Екатерина Островская. Там можно попробовать блюда северной кухни — строганину, мясо кабана, медвежатину, оленину, сосьвинскую селедку (это местная рыба тугун), десерты из морошки, брусники, кедровых орехов. Интерьер необычный — чучела животных и настоящий чум.

В названии "CAFÉ 15/86" — год основания Тюмени. Здесь лучший панорамный вид на четырехуровневую набережную реки Туры.

Попробовать местное пиво стоит в сети ресторанов "Ассорти", а в кофейнях "Максим" гид рекомендует заказать десерт "Тюмень".

Дом-книжная полка на территории гимназии №5 в Тюмени
12 из 18

Ну и где перекусить? Ресторан-музей "Чум" — один самых популярных в Тюмени, говорит Екатерина Островская. Там можно попробовать блюда северной кухни — строганину, мясо кабана, медвежатину, оленину, сосьвинскую селедку (это местная рыба тугун), десерты из морошки, брусники, кедровых орехов. Интерьер необычный — чучела животных и настоящий чум.

В названии "CAFÉ 15/86" — год основания Тюмени. Здесь лучший панорамный вид на четырехуровневую набережную реки Туры.

Попробовать местное пиво стоит в сети ресторанов "Ассорти", а в кофейнях "Максим" гид рекомендует заказать десерт "Тюмень".

© РИА Новости / Юлия Честнова
© РИА Новости / Алексей Мальгавко

Город Ялуторовск в 70 километрах от Тюмени считается "столицей декабристов". Сюда почти два века назад сослали на поселение Евгения Оболенского, Ивана Пущина, Матвея Муравьева-Апостола, Ивана Якушкина.

Вид город Ялуторовск в Тюменской области
13 из 18

Город Ялуторовск в 70 километрах от Тюмени считается "столицей декабристов". Сюда почти два века назад сослали на поселение Евгения Оболенского, Ивана Пущина, Матвея Муравьева-Апостола, Ивана Якушкина.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
CC BY-SA 4.0 / Юрочкин Роман /

В домах-музеях Муравьева-Апостола и Якушкина воссоздали интерьер первой половины XIX столетия: мебель, часы, книги, предметы быта. Там же — портреты хозяев и их друзей.

Дом-музей Муравьева-Апостола в Ялуторовске
14 из 18

В домах-музеях Муравьева-Апостола и Якушкина воссоздали интерьер первой половины XIX столетия: мебель, часы, книги, предметы быта. Там же — портреты хозяев и их друзей.

CC BY-SA 4.0 / Юрочкин Роман /
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Из Тюмени не так далеко до Тобольска (250 километров). Можно добраться на поезде или автобусе, потратив четыре часа и 500 рублей. Обязательно посетите там каменный кремль, Софийско-Успенский храм, посмотрите старинные фрески Покровской церкви.

Тобольский кремль
15 из 18

Из Тюмени не так далеко до Тобольска (250 километров). Можно добраться на поезде или автобусе, потратив четыре часа и 500 рублей. Обязательно посетите там каменный кремль, Софийско-Успенский храм, посмотрите старинные фрески Покровской церкви.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Фото : Музей Григория Распутина

Село Покровское в 80 километрах от Тюмени — родина Григория Распутина.

Туда тоже несложно съездить самостоятельно — два часа на автобусе, билет стоит около 300 рублей.

В селе с 1991 года работает мемориальный Дом-музей Распутина. Среди экспонатов — личные вещи, письма, предметы быта.

Частный музей, рассказывающий о жизни Григория Распутина, в селе Покровское
16 из 18

Село Покровское в 80 километрах от Тюмени — родина Григория Распутина.

Туда тоже несложно съездить самостоятельно — два часа на автобусе, билет стоит около 300 рублей.

В селе с 1991 года работает мемориальный Дом-музей Распутина. Среди экспонатов — личные вещи, письма, предметы быта.

© Фото : Музей Григория Распутина
© Depositphotos / magone

В качестве гостинца из Тюмени гиды советуют привезти конфеты местной шоколадной фабрики. "Их "фишка" — фрукты и орехи в глазури", — уточняет Василий Рыбалов.

Екатерина Островская рекомендует купить варенье из еловых шишек и колбасу из оленины.

Конфеты с орехами и сухофруктами в шоколаде
17 из 18

В качестве гостинца из Тюмени гиды советуют привезти конфеты местной шоколадной фабрики. "Их "фишка" — фрукты и орехи в глазури", — уточняет Василий Рыбалов.

Екатерина Островская рекомендует купить варенье из еловых шишек и колбасу из оленины.

© Depositphotos / magone
CC BY-SA 4.0 / Kseniya Flowers (cropped) /

Сейчас в Тюмени разрешили экскурсии, открылись отели, рестораны, театры и кинотеатры, торговые комплексы, аквапарк, музеи, перечисляет Василий Рыбалов. "Но социальную дистанцию и масочный режим никто не отменял", — напоминает он.

Дом Поповой, Тюмень
18 из 18

Сейчас в Тюмени разрешили экскурсии, открылись отели, рестораны, театры и кинотеатры, торговые комплексы, аквапарк, музеи, перечисляет Василий Рыбалов. "Но социальную дистанцию и масочный режим никто не отменял", — напоминает он.

CC BY-SA 4.0 / Kseniya Flowers (cropped) /
 
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