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Курорты Кубани увеличили количество зимних пляжей более чем в два раза
Курорты Кубани увеличили количество зимних пляжей более чем в два раза - РИА Новости, 02.12.2021
Курорты Кубани увеличили количество зимних пляжей более чем в два раза
На курортах Краснодарского края в текущем году количество зимних пляжей выросло более чем в два раза, до 68, сообщила пресс-служба министра курортов, туризма и... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:18
2021-12-02T12:18
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КРАСНОДАР, 2 дек – РИА Новости. На курортах Краснодарского края в текущем году количество зимних пляжей выросло более чем в два раза, до 68, сообщила пресс-служба министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона."Для создания комфортных условий для отдыха в период межсезонья в этом зимнем сезоне на курортах Краснодарского края будет оборудовано 68 зимних пляжей", - говорится в сообщении.Специально подготовленные площадки на берегу моря оснащены настилами, зонами отдыха, урнами, инсталляциями для фото и развлечения. На зимних пляжах организована регулярная уборка и поддерживающие мероприятия.Минкурортов региона впервые опробовало проект создания благоустроенных зон отдыха у моря в период межсезонья в 2020 году, тогда в крае было оборудовано 32 зимних пляжа.По данным ведомства, в текущем зимнем сезоне на основных курортных территориях Краснодарского края будет работать около 1 700 отелей, санаториев, пансионатов и других средств размещения в общей сложности на 206 тысяч мест. Минкурортов прогнозирует среднюю заполняемость основных курортных территорий региона на уровне около 57%.
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краснодарский край, новости - туризм, туризм, курорт, россия
12:18 02.12.2021
 
Курорты Кубани увеличили количество зимних пляжей более чем в два раза

Курорты Краснодарского края увеличили количество зимних пляжей более чем в два раза, до 68

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на берегу Азовского моря в курортном городе Ейск
Отдыхающие на берегу Азовского моря в курортном городе Ейск - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 2 дек – РИА Новости. На курортах Краснодарского края в текущем году количество зимних пляжей выросло более чем в два раза, до 68, сообщила пресс-служба министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
"Для создания комфортных условий для отдыха в период межсезонья в этом зимнем сезоне на курортах Краснодарского края будет оборудовано 68 зимних пляжей", - говорится в сообщении.
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Специально подготовленные площадки на берегу моря оснащены настилами, зонами отдыха, урнами, инсталляциями для фото и развлечения. На зимних пляжах организована регулярная уборка и поддерживающие мероприятия.
Минкурортов региона впервые опробовало проект создания благоустроенных зон отдыха у моря в период межсезонья в 2020 году, тогда в крае было оборудовано 32 зимних пляжа.
По данным ведомства, в текущем зимнем сезоне на основных курортных территориях Краснодарского края будет работать около 1 700 отелей, санаториев, пансионатов и других средств размещения в общей сложности на 206 тысяч мест. Минкурортов прогнозирует среднюю заполняемость основных курортных территорий региона на уровне около 57%.
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