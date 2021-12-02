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Курорты Кубани увеличили количество зимних пляжей более чем в два раза

Курорты Кубани увеличили количество зимних пляжей более чем в два раза - РИА Новости, 02.12.2021

Курорты Кубани увеличили количество зимних пляжей более чем в два раза

На курортах Краснодарского края в текущем году количество зимних пляжей выросло более чем в два раза, до 68, сообщила пресс-служба министра курортов, туризма и... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:18

2021-12-02T12:18

2021-12-02T12:18

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КРАСНОДАР, 2 дек – РИА Новости. На курортах Краснодарского края в текущем году количество зимних пляжей выросло более чем в два раза, до 68, сообщила пресс-служба министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона."Для создания комфортных условий для отдыха в период межсезонья в этом зимнем сезоне на курортах Краснодарского края будет оборудовано 68 зимних пляжей", - говорится в сообщении.Специально подготовленные площадки на берегу моря оснащены настилами, зонами отдыха, урнами, инсталляциями для фото и развлечения. На зимних пляжах организована регулярная уборка и поддерживающие мероприятия.Минкурортов региона впервые опробовало проект создания благоустроенных зон отдыха у моря в период межсезонья в 2020 году, тогда в крае было оборудовано 32 зимних пляжа.По данным ведомства, в текущем зимнем сезоне на основных курортных территориях Краснодарского края будет работать около 1 700 отелей, санаториев, пансионатов и других средств размещения в общей сложности на 206 тысяч мест. Минкурортов прогнозирует среднюю заполняемость основных курортных территорий региона на уровне около 57%.

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краснодарский край, новости - туризм, туризм, курорт, россия