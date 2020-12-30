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https://ria.ru/20201230/prielbruse-1591524885.html
В Приэльбрусье организуют пять перехватывающих парковок для туристов
В Приэльбрусье организуют пять перехватывающих парковок для туристов
Власти Кабардино-Балкарии на период новогодних каникул организуют в Приэльбрусье пять перехватывающих парковок вместимостью более двух тысяч мест для того,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:06
2020-12-30T12:06
туризм
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НАЛЬЧИК, 30 дек — РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии на период новогодних каникул организуют в Приэльбрусье пять перехватывающих парковок вместимостью более двух тысяч мест для того, чтобы разгрузить курортную зону, сообщает министерство курортов и туризма региона."Ввиду того, что в новогодние праздники поток туристов на автомобилях в Приэльбрусье возрастает, а возможности размещения транспортных средств вблизи мест катания ограничены, в окрестностях курорта организованы перехватывающие стоянки на поляне Азау, в районе моста в двух километрах от Азау, на поляне Чегет, у пансионата "Иткол" и на автобазе "Турист". Общее количество мест для машин — 2100", — говорится в сообщении.Отмечается, что от стоянок до мест катания отдыхающих доставит бесплатный транспорт, который будет отправляться по мере заполнения.По факту полного заполнения ближних к курорту стоянок, машины будут перенаправляться на следующие парковки, пояснили в министерстве. Уточняется также, что автомобили, оставленные на обочинах, будут эвакуированы. При этом владельцу машины придется уплатить административный штраф и издержки услуг эвакуатора.Горнолыжный сезон в Приэльбрусье открыли 7 ноября. Первоначально для катания были доступны две трассы — от станции "Гара-Баши" до станций "Мир" и "Кругозор". С 12 декабря заработала третья трасса — спуск от станции "Кругозор" до поляны Азау, и курорт начал функционировать в полном режиме. С 26 декабря на Эльбрусе открыли новую горнолыжную трассу красной категории сложности протяженностью 1,5 кимлометра.
https://ria.ru/20201229/turisty-1591367115.html
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туризм, приэльбрусье, эльбрус, новости - туризм, новый год

В Приэльбрусье организуют пять перехватывающих парковок для туристов

12:06 30.12.2020
 
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской республике
Отдыхающие на горнолыжном курорте Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской республике - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 30 дек — РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии на период новогодних каникул организуют в Приэльбрусье пять перехватывающих парковок вместимостью более двух тысяч мест для того, чтобы разгрузить курортную зону, сообщает министерство курортов и туризма региона.
"Ввиду того, что в новогодние праздники поток туристов на автомобилях в Приэльбрусье возрастает, а возможности размещения транспортных средств вблизи мест катания ограничены, в окрестностях курорта организованы перехватывающие стоянки на поляне Азау, в районе моста в двух километрах от Азау, на поляне Чегет, у пансионата "Иткол" и на автобазе "Турист". Общее количество мест для машин — 2100", — говорится в сообщении.
Отмечается, что от стоянок до мест катания отдыхающих доставит бесплатный транспорт, который будет отправляться по мере заполнения.
По факту полного заполнения ближних к курорту стоянок, машины будут перенаправляться на следующие парковки, пояснили в министерстве. Уточняется также, что автомобили, оставленные на обочинах, будут эвакуированы. При этом владельцу машины придется уплатить административный штраф и издержки услуг эвакуатора.
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Горнолыжный сезон в Приэльбрусье открыли 7 ноября. Первоначально для катания были доступны две трассы — от станции "Гара-Баши" до станций "Мир" и "Кругозор". С 12 декабря заработала третья трасса — спуск от станции "Кругозор" до поляны Азау, и курорт начал функционировать в полном режиме.
С 26 декабря на Эльбрусе открыли новую горнолыжную трассу красной категории сложности протяженностью 1,5 кимлометра.
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