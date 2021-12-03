Шаманский центр и 50 видов льда: что посмотреть и чем заняться на Байкале
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Получить незабываемые впечатления во время отдыха на Байкале можно как суровой зимой, так и жарким летом. Летний Байкал – это купание в "священном море", походы с палатками, квадроциклы и прогулки по берегу озера. Зимний Байкал – это подледная рыбалка, сноуборды и горные лыжи.
Какие места стоит посетить на Байкале, а также список лучших гостевых домов и туристических баз в 2021 году, – в материале РИА Новости.
Об озере Байкал
Байкал – это самое большое и глубокое пресноводное озеро в мире и один из самых древних водоемов, ему около 25 млн лет. В течение этого периода формирование Байкала сопровождалось землетрясениями, опусканиями и поднятиями огромных участков земной поверхности.
В озере содержится четвертая часть мировых запасов пресной воды. Но такие цифры не удивляют, ведь площадь Байкала составляет 31,7 тысяч кв. км., а его глубина – 1642 м.
По очертаниям озеро похоже на узкий полумесяц, поэтому его легко находят на карте даже те, кто не сильно разбирается в географии. Оно включает в себя 27 островов, длина береговой линии составляет 2100 км.
В Байкал впадает 336 рек, и только одна вытекает – река Ангара.
Вода в Байкале раньше была настолько чистая, что ее пили прямо из озера. Но сейчас из-за большого количества туристов ситуация немного изменилась.
Озеро Байкал
Где находится
Байкал находится в южной части Восточной Сибири, на территории двух регионов – Иркутской области и Бурятии. Озеро простирается на 636 км с юго-запада на северо-восток между горными массивами. С запада к Байкалу примыкают Байкальский и Приморский хребты. С востока – массивы Хамар-Дабан, Баргузинский и Улан-Бургасы.
К берегам озера прилегают крупные города с развитой инфраструктурой – это Иркутск, Улан-Удэ и Северобайкальск.
Географически Байкал не относят ни к одному городу, так как его территория в сотни раз больше площади населенных пунктов, находящихся рядом. Самый крупный ближайший город – Иркутск.
Происхождение
Происхождение Байкала до сегодняшнего дня остается загадкой для ученых. По основной версии озеро образовалось на месте огромного разлома земной коры, который заполнился пресной водой.
Вторая главная загадка – это его длительное существование. Обычно озера существуют около 10 тысяч лет, после чего высыхают или превращаются в болото. Байкал не только не стареет, но и, по мнению исследователей, продолжает меняться.
Рельеф дна сформировался примерно 150 тыс. лет назад, а береговая линия около восьми тыс. лет.
Существует множество легенд о происхождении озера. По одной из них огненный дракон с неба махнул своим хвостом, в результате образовалась большая расщелина и заполнилась водой из растаявших ледников. Согласно другой, старик по имени Байкал оплакивал свою сбежавшую дочь и выплакал целое озеро.
Сосульки на причале озера Байкал
Флора и фауна
Местная флора и фауна, как и само озеро, уникальны. Некоторые виды животных и рыб встречаются только здесь и больше нигде в мире. Всего насчитывается около двух с половиной тысяч видов животных и растений в глубинах Байкала.
Одним из удивительных обитателей озера считается рыба голомянка. Ее уникальность — в способе размножения. Голомянка — одна из немногих живородящих рыб на планете. Ее тело полупрозрачное, так как рыба состоит на 35 процентов из жира.
На дне Байкала растут кораллы, которые местные жители называют губками. В воде они мягкие, а на воздухе твердеют.
Также представителями водного мира Байкала являются омуль, щука, налим и осетр. Вес самой маленькой рыбки в озере, широколобки Гурвича, составляет не более трех грамм. Самые крупные рыбы в водоеме, осетры, могут достигать 130 килограммов.
Маленькая и зубастая байкальская эпишура – самый многочисленный житель водоема. Питается такой рачок бактериями и водорослями, а сам служит кормом для рыб в озере.
Байкальская нерпа – это единственный в мире тюлень, обитающий в пресной воде. Они живут на всей площади озера, но больше всего их в средней и северной частях Байкала. Их вес составляет от 50 до 130 килограммов, длина тела крупной особи – около двух метров. Животное способно опускаться на глубину 400 метров и находиться там около часа. По подсчетам специалистов в Байкале обитает примерно 100 тысяч нерп.
Прибрежная зона выделяется разнообразием своей растительности. Здесь можно найти и целебные кедры, и душистые тополя необычной формы, и реликтовые ели, и мхи. Байкальские горы покрыты густым хвойным лесом. Здесь преобладают ели, пихты, сосны, кедры и лиственницы.
Климат
На Байкале - резко-континентальный климат: очень жаркое лето и холодная зима. Около 300 дней в году здесь светит солнце.
За лето вода в озере нагревается, а осенью остывает намного медленнее, чем воздух. Поэтому осенью на берегах Байкала всегда температура выше, чем в близлежащих городах. Но весной происходит обратный процесс: охлажденная вода долго нагревается, а на береговой полосе холоднее, чем в населенных пунктах.
Зачем ехать
"Есть такое выражение: "Кто на Байкале не бывал, тот Сибирь не видал". И с этим трудно не согласиться. Во-первых, озеро Байкал поражает своими масштабами и великолепием. Байкал уникален сам по себе, это жемчужина Сибири и России. Это целый мир", – делится мнением Екатерина Репина, исполнительный директор туристической компании "ВК Сокол".
Чем еще удивительно это место и почему его стоит посетить?
- 1Природа. Не только само озеро поражает своим величием и уникальностью, но и ландшафты, которые его окружают.
- 2Исторические места. Деревянные дома первых жителей Иркутской области и другие объекты, иллюстрирующие жизнь на Байкале с начала его освоения казаками-первопроходцами.
- 3Чистейшая вода. В хорошую погоду озеро выглядит как гигантское зеркало. Это удивительное явление, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни.
- 4Разнообразие туров и маршрутов. Местные туристические фирмы предлагают увлекательные программы для отдыха: от рыбалки до конных туров.
Когда ехать
Когда лучше ехать на Байкал? Однозначного ответа на этот вопрос нет. И зимой, и летом, и весной, и осенью можно найти в таком путешествии для себя нечто особенное.
Летом
В летний период на Байкале больше туристов, чем в остальные сезоны. Так как именно это время года наиболее комфортное для путешествия: много солнца, ярких красок и живописных панорам.
В мае и в начале июня здесь еще прохладно. Поэтому помимо летней одежды лучше с собой взять теплые вещи и даже шапку (она пригодится при поездке на катере или теплоходе).
Рекомендуемое время для летнего путешествия на Байкал – с середины июля до конца августа. В этот период ночью становится достаточно тепло, а это значит, что можно пойти в поход с палаткой.
Температура воды озера не поднимается выше 16 градусов даже в самые жаркие дни. Поэтому туристы предпочитают купаться в бухтах и заливах, где температура около 20-23 градусов.
Зимой
В это время года можно увидеть и насладиться главной особенностью этого места – байкальским льдом. Байкал замерзает практически полностью, оставляя лишь участок в 20 километров у истока Ангары. Лед чистый и прозрачный, а выпавший снег зашлифовывает его до зеркального отражения.
"Выделяют более 53 видов байкальского льда. Ледовые гроты и наплески вызывают восхищение, а торосы (глыбы льда) добавляют величественности самому Байкалу. Также есть пузырьки, гвоздики, трещины, розочки, надвиги и даже байкальский дзен!" — поясняет эксперт.
Главные зимние развлечения на Байкале – подледная рыбалка и катание по льду на коньках. В поселках и ближних городах местные жители предлагают экскурсии на собачьих упряжках.
Интересный факт: всемирно известный бренд Armani в 2017 году выпустил рекламный ролик, снятый на Байкале. В рекламе знаменитый конькобежец Джо Мантия рассекает по замерзшему озеру на большой скорости.
Лед на озере Байкал
Как добраться
Попасть на Байкал довольно легко. Туристы, которые предпочитают отдых в центральной и южной части Байкала, добираются на поезде или летят на самолете до Иркутска. Аэропорт Иркутска ежедневно принимает рейсы из многих городов России (Москва, Сочи, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск) и зарубежных стран. Прямой рейс из Москвы в Иркутск длится около 5,5 часа.
Те, кто предпочитают отдых на севере Байкала, летят через Северобайкальск, аэропорт Нижнеангарска.
Популярные направления
Поселок Листвянка
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПосёлок Листвянка на берегу озера Байкал в Иркутской области
Посёлок Листвянка на берегу озера Байкал в Иркутской области
Листвянка – это небольшой поселок, располагающийся у истоков реки Ангары. Именно отсюда начинаются все экскурсии по "священному морю".
Сам поселок оставляет много приятных впечатлений у туристов: здесь много развлечений для любителей и активного, и размеренного отдыха.
Все желающие могут в виртуальном батискафе опуститься на дно Байкала, запечатлеть незабываемый танец нерп, прокатиться на канатной дороге или посетить рыбный рынок.
Для комфортного размещения в Листвянке представлены хостелы, туристические базы и гостиницы.
Что посмотреть в Листвянке?
- —Байкальский Лимнологический музей, посвященный изучению Байкала и его экосистемы.
- —Деревянная церковь XIX века.
- —Астрофизическая обсерватория.
- —Парк деревянных скульптур.
Чаще всего туристы выбирают Листвянку из-за кратчайшего расстояния до Байкала. Поэтому здесь всегда многолюдно, особенно в разгар сезона.
Остров Ольхон
Закат с острова Ольхон на озере Байкал
Ольхон – самый крупный и самый таинственный остров на Байкале. Его называют сердцем Байкала.
На острове есть все для комфортного пребывания туристов: отели, магазины, музей, прокат снаряжения. В программе экскурсионного центра пешие, автомобильные и водные экскурсии. Все желающие могут прокатиться на лошадях и велосипедах, спуститься в пещеры или покорить горы.
Главная рекомендация для любителей рыбалки – посетить падь Ташкиней между скалистыми сопками. Это единственное место острова Ольхон, куда можно добраться на машине. Долина Ташкиней защищена от холодных ветров скалами. Здесь можно запросто спускать на воду лодки с моторами – это делает рыбалку еще более интересной и приятной. По словам заядлых рыбаков, в хороший день здесь можно поймать около 100 хариусов.
Планируя пляжный отдых, стоит посетить песчаный Сарайский пляж. Он протягивается на несколько километров, поэтому каждый сможет там найти себе свободное местечко.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Мыс Бурхан считается шаманским центром острова. В древние времена здесь проводили обряды и делали жертвоприношения. У туристов на острове есть возможность узнать побольше о событиях прошлого и лично пообщаться с настоящим байкальским языческим жрецом. Кто-то даже обращается к нему с просьбой провести ритуал по изгнанию злых духов.
Хужир
Катер на озере Байкал
Хужир – негласная столица острова Ольхон. Это самое крупное из девяти имеющихся селений на острове.
Численность населения Хужира – более тысячи человек (в других селах и деревнях число проживающих не больше сотни).
Здесь большой выбор гостиниц, есть кафе, магазины и сувенирные лавки.
Основные развлечения в Хужире: катание на катамаранах, конные прогулки и посещение тофаларских оленей. И зимой и летом туристы берут напрокат велосипеды. Также можно отправиться на экскурсию по острову Ольхон из Хужира на УАЗиках.
Курорт Аршан
CC BY-SA 4.0 / Andrei Chugunov / Мыс Рытый: Ольхонский район, Иркутская область / Cropped imageМыс Рытый на берегу Байкала
CC BY-SA 4.0 / Andrei Chugunov / Мыс Рытый: Ольхонский район, Иркутская область / Cropped image
Мыс Рытый на берегу Байкала
Аршан переводится с бурятского как "целебный источник". Это определение полностью характеризует и сам курорт. В Аршан туристы приезжают не только с целью насладиться красивыми пейзажами, но и оздоровиться.
Курорт Аршан включает в себя более 50 пансионатов. Самые известные из них – это "Аршан" и "Саяны". Ключи целебной воды бьют на берегу реки Кынгарга. Сама вода, по словам местных жителей, способна избавить от заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, ЖКТ и болезней печени.
Недалеко от поселка можно найти буддийский храм-монастырь – Хойморский дацан "Бодхидхарма". В традицию входило выполнение необычного обряда поклонения Чингисхану. Дацан действует и по сей день: в нем проводятся ритуальные обряды, консультации по астрологии и личным вопросам.
Среди других достопримечательностей выделяют потухшие вулканы, пик Любви и Хрустальное озеро.
Малое море
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкЗакат на острове Ольхон. Вид на пролив Малое море на Байкале
Закат на острове Ольхон. Вид на пролив Малое море на Байкале
Малое море – это пролив на Байкале, отделенный от самого озера островом Ольхон.
Это место пользуется популярностью у туристов благодаря большому количеству отлично прогреваемых песчаных бухт и пляжей. Вода здесь очень теплая, ее температура может достигать 24 градусов.
Помимо пляжного отдыха, Малое озеро славится отличной рыбалкой на щуку и окуня. Рыбаки приезжают сюда и зимой, и летом.
На турбазах в Малом море предлагают экскурсии и помогают составить маршрут. Здесь есть прокат велосипедов и квадроциклов. Можно съездить на катере в Ольхон. Для любителей водных и пляжных развлечений предлагаются водные мотоциклы, катание на банане и баня с купанием в Байкале. Дети могут покататься на надувных горках и поплавать в бассейнах.
Ценители активного отдыха могут спуститься в пещеры, отправиться в конный или пеший поход.
Иркутск
Иркутск – это некий перевалочный пункт для туристов, которые планируют посетить Байкал. Это большой красивый город численностью 600 тысяч человек. Иркутск и Байкал разделяют 70 километров.
Иркутск называют кусочком Европы в центре Сибири. Город отличается красивой исторической застройкой, аутентичными сибирскими избами с необычными узорчатыми наличниками на окнах.
В городе можно посетить дом-музей декабристов, увидеть красивые церкви, закупиться в сувенирных магазинах и вкусно поесть в ресторанах.
На проспекте Жукова расположен самый старый из сохранившихся ледоколов – "Ангара". Он в свое время расчищал дорогу для паромов на Байкале.
Озеро Байкал
Байкальск – самый снежный город в Иркутской области, окруженный величественными вершинами Хамар-Дабана. Славится он живописными пейзажами и достаточно мягким для Сибири климатом.
Летом здесь нет невыносимой жары. Температура воздуха составляет около 23 градусов. Из-за близкого расположения озера зимой в Байкальске не бывает крепких морозов.
Чаще всего в город приезжают для проведения активного отдыха. Здесь расположен один из лучших горнолыжных комплексов – "Гора Соболиная".
Ежегодно в Байкальске проходит фестиваль клубники "Виктория". Благодаря мягкому климату и большому количеству солнечных дней в городе растет крупная сочная клубника различных сортов.
В рамках фестиваля проходят конкурсы, где оценивается вкус и красота блюд из клубники. Желающие могут попробовать пирожные, торты и пироги из клубники, купить ягоды у местных жителей.
Также туристы отмечают ряд мест, рекомендованных для посещения в Байкальске:
- —Байкальский государственный заповедник в Танхое (визит-центр, экологические тропы);
- —Горнолыжный курорт гора "Соболиная;
- —Гранатовый пляж;
- —Памятник "Ухо Байкала".
Горячинск
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПобережье залива Малое море на озере Байкал в Ольхонском районе Иркутской области
Побережье залива Малое море на озере Байкал в Ольхонском районе Иркутской области
Горячинск расположен на восточном берегу озера Байкал. Такое необычное название поселок получил в честь ручья Горячий, который находится на окраине.
Когда-то Горячинск был маленьким рыбацким поселком на берегу озера. Сейчас это популярное в Сибири селение с горячими источниками.
Самое главное место отдыха в поселке – одноимённый санаторий. Он включает в себя 11 корпусов общей вместимостью 350 человек. В санатории работают квалифицированные специалисты, которые проводят диагностику и назначают курс лечения. В него в обязательном порядке входит купание в купелях и употребление воды.
Также в поселок Горячинск туристов привлекают чистейшие пляжи и интересные экскурсии по берегу озера и тайге.
Где отдыхать
Практически в каждом поселке и городе на Байкале есть турбазы, гостевые дома и кемпинги. В горнолыжных курортах располагаются коттеджные поселки и отели. Несмотря на большое количество мест для размещения, в сезон здесь сложно найти свободный номер, место на базе. Поэтому стоит планировать отдых и бронировать жилье за несколько месяцев до самой поездки.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОтель "Легенда Байкала" у истока реки Ангары на берегу озера Байкал
Отель "Легенда Байкала" у истока реки Ангары на берегу озера Байкал
Отели
Для размещения в Иркутске можно выбрать следующие гостиницы:
- —"Ибис Центр";
- —"Иркутск";
- —"Ангара";
- —"Маруся";
- —"Купеческий двор"
Отели с более высоким уровнем сервиса:
- —Sayen;
- —Courtyard by Marriott;
- —Baikal Forest History Boutique Hotel.
В поселке Листвянка можно остановиться в очень красивом отеле "Анастасия", который находится на берегу Байкала. На острове Ольхон - "Порт Ольхон", "Вилла Малина" и "Бухта Ая".
Базы отдыха
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкКатание на собачьей упряжке в поселке Листвянка на берегу озера Байкал в Иркутской области
Катание на собачьей упряжке в поселке Листвянка на берегу озера Байкал в Иркутской области
На Байкале есть огромное количество турбаз, которые расположены рядом с озером или реками. Для отдыхающих есть много развлечений (бассейны, спортивные площадки, сауны и т.д.).
Туристы выделяют несколько баз отдыха на Байкале:
- 1"У озера Байкал" — недорогое место для комфортного и спокойного отдыха.
- 2"Даурия" — туристическая база в поселке Листвянка.
- 3"Байкал Хан" – база с европейским комфортом на берегу Байкала (поселок Листвянка).
- 4"Эльдорадо" — база отдыха в Малом море
- 5"Филоксения" — одна из лучших баз отдыха на острове Ольхон.
Развлечения
25 ноября, 13:15ТуризмРазвлечение россиян на Байкале испугало иностранцев
Главные развлечения на Байкале – это отдых на пляже, рыбалка и охота.
Комфортный пляжный отдых не всегда возможен, так как вода здесь прохладная даже летом, за исключением определенных мест. На Байкале преобладают галечные пляжи, но можно найти и песчаные. Наиболее популярные места отдыха среди туристов находятся на берегах Малого моря. Самый большой пляж на Байкале расположен на острове Ярки, его длина – 20 километров.
Рыбалка на Байкале разрешена практически везде. Необходимое снаряжение можно приобрести в Иркутске. Для тех, кто охотится за такими рыбами, как щука и язь, рекомендуется взять рыболовный тур или арендовать лодку.
Лучшим временем для рыбной ловли считается июнь и промежуток с конца августа до конца сентября. Высокий туристический сезон - не лучший период для рыбалки, так как от жары рыба становится более ленивой и хуже клюет. Наилучшими местами для рыбалки считаются бухты Малого моря и Чивыркуйский залив.
Охота на Байкале разрешена с августа по февраль, но лучшим временем считается октябрь-ноябрь. Разрешено охотиться только при наличии лицензии на добычу животного, охотничьего билета и лицензии на оружие. Начинающие охотники могут взять недельный тур, включающий трансфер до места, оружие, питание и лицензия на животное, проживание и питание.
Кухня и рестораны
Кухня на Байкале соединяет традиции русского и бурятского народов. Несмотря на то, что здесь давно прижились основные русские блюда, найти и попробовать что-то интересное для себя все же можно.
Позы – это популярное бурятское блюдо. Они похожи на манты: это мешочек из тонкого теста с мясом внутри. Зачастую позы готовят из баранины или говядины, но так как на Байкале часто предпочитают рыбу, рыбные варианты такого блюда тоже возможны.
Гурманам можно попробовать жареные позы: это более сытный и ароматный тип блюда. Заядлые туристы твердят, что лучше всего позы готовят в туристических базах на Байкале.
Важное место в байкальской кухне занимают рыбные блюда. Здесь делают даже салат из рыбы – согудай. Рыбу разных сортов мелко нарезают и заправляют маслом, солью и перцем.
Копченая голомянка (та самая полупрозрачная рыба, на 40 процентов состоящая из жира) – местный деликатес, по вкусу напоминающий сало.
Бурятский беляш – шарбин – отличный сытный перекус. Состоит он из тонкого теста и фарша (или рубленого мяса). Местные жители рекомендуют запивать шарбин сладким чаем, так как напиток погасит его излишнюю жирность.
На первое стоит попробовать питательный суп из баранины с домашней лапшой – шулен. Это блюдо можно попробовать в ресторанах Улан-Удэ.
Любителям сладкого стоит в обязательном порядке продегустировать местное клубничное варенье или кедровые орехи в меду.
Туристические маршруты и экскурсии
Лучшим экскурсионным маршрутом на озере Байкал считается поездка из Иркутска по Кругобайкальской железной дороге.
По дороге протяженностью 260 километров можно насладиться живописными бухтами, уютными поселками и величественными скалами. В поездке туристы знакомятся с такими уникальными сооружениями, как каменный мост над пропастью (ангасольский виадук) и арочная стенка "Итальянская".
Также туристы могут отправиться в водное путешествие. Отправная точка для прогулок на теплоходе – село Листвянка.
Горнолыжные трассы
Круглогодичный комплекс "Гора Соболиная" – самый крупный горнолыжный центр на побережье озера Байкал. Он расположен у подножия хребта Хамар-Дабан на юго-восточном побережье Байкала. Зоны катания подходят как для новичков, так и для экспертов.
Недалеко от Иркутска в поселке Олха располагается еще одна горнолыжная трасса. Инфраструктура там не такая развитая, как в "Горе Соколиной", но благодаря близости к городу здесь каждые выходные и праздничные дни собирается большое количество сноубордистов, горнолыжников и людей, катающихся на санках.
В поселке Листвянка находится горнолыжный комплекс "Истлэнд". Средняя протяженность трасс – 1300 метров.
Сувениры
Кедровые орехи
Возвращаясь из поездки, всегда хочется купить домой нечто особенное. Какой сувенир или лакомство привезти близким из путешествия на Байкал?
Самые популярные варианты:
- 1Различные лакомства из кедровых орешков: мед с орешками, грильяж.
- 2Украшения и сувениры из местных камней. Территория вокруг Байкала является месторождением многих драгоценных или полудрагоценных камней. Поэтому на прилавках сувенирных магазинов можно найти большое количество украшений из нефрита, лазурита, турмалина, бирюзы и других минералов.
- 3Сувенир в виде нерпы – отличный тематический подарок. Ведь нерпу можно встретить лишь на Байкале.
- 4Чай с берегов Байкала. Сибирский чай в подарочной упаковке не только вкусный презент, но и очень полезный.