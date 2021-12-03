https://ria.ru/20211203/baykal-1762104861.html

Шаманский центр и 50 видов льда: что посмотреть и чем заняться на Байкале

Отдых на Байкале 2021: базы, интересные места на берегу озера летом и зимой

Шаманский центр и 50 видов льда: что посмотреть и чем заняться на Байкале

Получить незабываемые впечатления во время отдыха на Байкале можно как суровой зимой, так и жарким летом. Летний Байкал – это купание в "священном море", походы РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T20:01

2021-12-03T20:01

2021-12-03T20:01

туризм

природа

иркутск

байкал

восточная сибирь

туризм

россия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Получить незабываемые впечатления во время отдыха на Байкале можно как суровой зимой, так и жарким летом. Летний Байкал – это купание в "священном море", походы с палатками, квадроциклы и прогулки по берегу озера. Зимний Байкал – это подледная рыбалка, сноуборды и горные лыжи.Какие места стоит посетить на Байкале, а также список лучших гостевых домов и туристических баз в 2021 году, – в материале РИА Новости.Об озере БайкалБайкал – это самое большое и глубокое пресноводное озеро в мире и один из самых древних водоемов, ему около 25 млн лет. В течение этого периода формирование Байкала сопровождалось землетрясениями, опусканиями и поднятиями огромных участков земной поверхности.В озере содержится четвертая часть мировых запасов пресной воды. Но такие цифры не удивляют, ведь площадь Байкала составляет 31,7 тысяч кв. км., а его глубина – 1642 м.По очертаниям озеро похоже на узкий полумесяц, поэтому его легко находят на карте даже те, кто не сильно разбирается в географии. Оно включает в себя 27 островов, длина береговой линии составляет 2100 км.В Байкал впадает 336 рек, и только одна вытекает – река Ангара.Вода в Байкале раньше была настолько чистая, что ее пили прямо из озера. Но сейчас из-за большого количества туристов ситуация немного изменилась.Где находитсяБайкал находится в южной части Восточной Сибири, на территории двух регионов – Иркутской области и Бурятии. Озеро простирается на 636 км с юго-запада на северо-восток между горными массивами. С запада к Байкалу примыкают Байкальский и Приморский хребты. С востока – массивы Хамар-Дабан, Баргузинский и Улан-Бургасы.К берегам озера прилегают крупные города с развитой инфраструктурой – это Иркутск, Улан-Удэ и Северобайкальск.Географически Байкал не относят ни к одному городу, так как его территория в сотни раз больше площади населенных пунктов, находящихся рядом. Самый крупный ближайший город – Иркутск.ПроисхождениеПроисхождение Байкала до сегодняшнего дня остается загадкой для ученых. По основной версии озеро образовалось на месте огромного разлома земной коры, который заполнился пресной водой.Вторая главная загадка – это его длительное существование. Обычно озера существуют около 10 тысяч лет, после чего высыхают или превращаются в болото. Байкал не только не стареет, но и, по мнению исследователей, продолжает меняться.Рельеф дна сформировался примерно 150 тыс. лет назад, а береговая линия около восьми тыс. лет.Существует множество легенд о происхождении озера. По одной из них огненный дракон с неба махнул своим хвостом, в результате образовалась большая расщелина и заполнилась водой из растаявших ледников. Согласно другой, старик по имени Байкал оплакивал свою сбежавшую дочь и выплакал целое озеро.Флора и фаунаМестная флора и фауна, как и само озеро, уникальны. Некоторые виды животных и рыб встречаются только здесь и больше нигде в мире. Всего насчитывается около двух с половиной тысяч видов животных и растений в глубинах Байкала.Одним из удивительных обитателей озера считается рыба голомянка. Ее уникальность — в способе размножения. Голомянка — одна из немногих живородящих рыб на планете. Ее тело полупрозрачное, так как рыба состоит на 35 процентов из жира.На дне Байкала растут кораллы, которые местные жители называют губками. В воде они мягкие, а на воздухе твердеют.Также представителями водного мира Байкала являются омуль, щука, налим и осетр. Вес самой маленькой рыбки в озере, широколобки Гурвича, составляет не более трех грамм. Самые крупные рыбы в водоеме, осетры, могут достигать 130 килограммов.Маленькая и зубастая байкальская эпишура – самый многочисленный житель водоема. Питается такой рачок бактериями и водорослями, а сам служит кормом для рыб в озере.Байкальская нерпа – это единственный в мире тюлень, обитающий в пресной воде. Они живут на всей площади озера, но больше всего их в средней и северной частях Байкала. Их вес составляет от 50 до 130 килограммов, длина тела крупной особи – около двух метров. Животное способно опускаться на глубину 400 метров и находиться там около часа. По подсчетам специалистов в Байкале обитает примерно 100 тысяч нерп.Прибрежная зона выделяется разнообразием своей растительности. Здесь можно найти и целебные кедры, и душистые тополя необычной формы, и реликтовые ели, и мхи. Байкальские горы покрыты густым хвойным лесом. Здесь преобладают ели, пихты, сосны, кедры и лиственницы.КлиматНа Байкале - резко-континентальный климат: очень жаркое лето и холодная зима. Около 300 дней в году здесь светит солнце.За лето вода в озере нагревается, а осенью остывает намного медленнее, чем воздух. Поэтому осенью на берегах Байкала всегда температура выше, чем в близлежащих городах. Но весной происходит обратный процесс: охлажденная вода долго нагревается, а на береговой полосе холоднее, чем в населенных пунктах.Зачем ехатьЧем еще удивительно это место и почему его стоит посетить?Когда ехатьКогда лучше ехать на Байкал? Однозначного ответа на этот вопрос нет. И зимой, и летом, и весной, и осенью можно найти в таком путешествии для себя нечто особенное.ЛетомВ летний период на Байкале больше туристов, чем в остальные сезоны. Так как именно это время года наиболее комфортное для путешествия: много солнца, ярких красок и живописных панорам.В мае и в начале июня здесь еще прохладно. Поэтому помимо летней одежды лучше с собой взять теплые вещи и даже шапку (она пригодится при поездке на катере или теплоходе).Рекомендуемое время для летнего путешествия на Байкал – с середины июля до конца августа. В этот период ночью становится достаточно тепло, а это значит, что можно пойти в поход с палаткой.Температура воды озера не поднимается выше 16 градусов даже в самые жаркие дни. Поэтому туристы предпочитают купаться в бухтах и заливах, где температура около 20-23 градусов.ЗимойВ это время года можно увидеть и насладиться главной особенностью этого места – байкальским льдом. Байкал замерзает практически полностью, оставляя лишь участок в 20 километров у истока Ангары. Лед чистый и прозрачный, а выпавший снег зашлифовывает его до зеркального отражения.Главные зимние развлечения на Байкале – подледная рыбалка и катание по льду на коньках. В поселках и ближних городах местные жители предлагают экскурсии на собачьих упряжках.Интересный факт: всемирно известный бренд Armani в 2017 году выпустил рекламный ролик, снятый на Байкале. В рекламе знаменитый конькобежец Джо Мантия рассекает по замерзшему озеру на большой скорости.Как добратьсяПопасть на Байкал довольно легко. Туристы, которые предпочитают отдых в центральной и южной части Байкала, добираются на поезде или летят на самолете до Иркутска. Аэропорт Иркутска ежедневно принимает рейсы из многих городов России (Москва, Сочи, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск) и зарубежных стран. Прямой рейс из Москвы в Иркутск длится около 5,5 часа.Те, кто предпочитают отдых на севере Байкала, летят через Северобайкальск, аэропорт Нижнеангарска.Популярные направленияПоселок ЛиствянкаЛиствянка – это небольшой поселок, располагающийся у истоков реки Ангары. Именно отсюда начинаются все экскурсии по "священному морю".Сам поселок оставляет много приятных впечатлений у туристов: здесь много развлечений для любителей и активного, и размеренного отдыха.Все желающие могут в виртуальном батискафе опуститься на дно Байкала, запечатлеть незабываемый танец нерп, прокатиться на канатной дороге или посетить рыбный рынок.Для комфортного размещения в Листвянке представлены хостелы, туристические базы и гостиницы.Что посмотреть в Листвянке?Чаще всего туристы выбирают Листвянку из-за кратчайшего расстояния до Байкала. Поэтому здесь всегда многолюдно, особенно в разгар сезона.Остров ОльхонОльхон – самый крупный и самый таинственный остров на Байкале. Его называют сердцем Байкала.На острове есть все для комфортного пребывания туристов: отели, магазины, музей, прокат снаряжения. В программе экскурсионного центра пешие, автомобильные и водные экскурсии. Все желающие могут прокатиться на лошадях и велосипедах, спуститься в пещеры или покорить горы.Главная рекомендация для любителей рыбалки – посетить падь Ташкиней между скалистыми сопками. Это единственное место острова Ольхон, куда можно добраться на машине. Долина Ташкиней защищена от холодных ветров скалами. Здесь можно запросто спускать на воду лодки с моторами – это делает рыбалку еще более интересной и приятной. По словам заядлых рыбаков, в хороший день здесь можно поймать около 100 хариусов.Планируя пляжный отдых, стоит посетить песчаный Сарайский пляж. Он протягивается на несколько километров, поэтому каждый сможет там найти себе свободное местечко.Мыс Бурхан считается шаманским центром острова. В древние времена здесь проводили обряды и делали жертвоприношения. У туристов на острове есть возможность узнать побольше о событиях прошлого и лично пообщаться с настоящим байкальским языческим жрецом. Кто-то даже обращается к нему с просьбой провести ритуал по изгнанию злых духов.ХужирХужир – негласная столица острова Ольхон. Это самое крупное из девяти имеющихся селений на острове.Численность населения Хужира – более тысячи человек (в других селах и деревнях число проживающих не больше сотни).Здесь большой выбор гостиниц, есть кафе, магазины и сувенирные лавки.Основные развлечения в Хужире: катание на катамаранах, конные прогулки и посещение тофаларских оленей. И зимой и летом туристы берут напрокат велосипеды. Также можно отправиться на экскурсию по острову Ольхон из Хужира на УАЗиках.Курорт АршанАршан переводится с бурятского как "целебный источник". Это определение полностью характеризует и сам курорт. В Аршан туристы приезжают не только с целью насладиться красивыми пейзажами, но и оздоровиться.Курорт Аршан включает в себя более 50 пансионатов. Самые известные из них – это "Аршан" и "Саяны". Ключи целебной воды бьют на берегу реки Кынгарга. Сама вода, по словам местных жителей, способна избавить от заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, ЖКТ и болезней печени.Недалеко от поселка можно найти буддийский храм-монастырь – Хойморский дацан "Бодхидхарма". В традицию входило выполнение необычного обряда поклонения Чингисхану. Дацан действует и по сей день: в нем проводятся ритуальные обряды, консультации по астрологии и личным вопросам.Среди других достопримечательностей выделяют потухшие вулканы, пик Любви и Хрустальное озеро.Малое мореМалое море – это пролив на Байкале, отделенный от самого озера островом Ольхон.Это место пользуется популярностью у туристов благодаря большому количеству отлично прогреваемых песчаных бухт и пляжей. Вода здесь очень теплая, ее температура может достигать 24 градусов.Помимо пляжного отдыха, Малое озеро славится отличной рыбалкой на щуку и окуня. Рыбаки приезжают сюда и зимой, и летом.На турбазах в Малом море предлагают экскурсии и помогают составить маршрут. Здесь есть прокат велосипедов и квадроциклов. Можно съездить на катере в Ольхон. Для любителей водных и пляжных развлечений предлагаются водные мотоциклы, катание на банане и баня с купанием в Байкале. Дети могут покататься на надувных горках и поплавать в бассейнах.Ценители активного отдыха могут спуститься в пещеры, отправиться в конный или пеший поход.ИркутскИркутск – это некий перевалочный пункт для туристов, которые планируют посетить Байкал. Это большой красивый город численностью 600 тысяч человек. Иркутск и Байкал разделяют 70 километров.Иркутск называют кусочком Европы в центре Сибири. Город отличается красивой исторической застройкой, аутентичными сибирскими избами с необычными узорчатыми наличниками на окнах.В городе можно посетить дом-музей декабристов, увидеть красивые церкви, закупиться в сувенирных магазинах и вкусно поесть в ресторанах.На проспекте Жукова расположен самый старый из сохранившихся ледоколов – "Ангара". Он в свое время расчищал дорогу для паромов на Байкале.БайкальскБайкальск – самый снежный город в Иркутской области, окруженный величественными вершинами Хамар-Дабана. Славится он живописными пейзажами и достаточно мягким для Сибири климатом.Летом здесь нет невыносимой жары. Температура воздуха составляет около 23 градусов. Из-за близкого расположения озера зимой в Байкальске не бывает крепких морозов.Чаще всего в город приезжают для проведения активного отдыха. Здесь расположен один из лучших горнолыжных комплексов – "Гора Соболиная".Ежегодно в Байкальске проходит фестиваль клубники "Виктория". Благодаря мягкому климату и большому количеству солнечных дней в городе растет крупная сочная клубника различных сортов.В рамках фестиваля проходят конкурсы, где оценивается вкус и красота блюд из клубники. Желающие могут попробовать пирожные, торты и пироги из клубники, купить ягоды у местных жителей.Также туристы отмечают ряд мест, рекомендованных для посещения в Байкальске:ГорячинскГорячинск расположен на восточном берегу озера Байкал. Такое необычное название поселок получил в честь ручья Горячий, который находится на окраине.Когда-то Горячинск был маленьким рыбацким поселком на берегу озера. Сейчас это популярное в Сибири селение с горячими источниками.Самое главное место отдыха в поселке – одноимённый санаторий. Он включает в себя 11 корпусов общей вместимостью 350 человек. В санатории работают квалифицированные специалисты, которые проводят диагностику и назначают курс лечения. В него в обязательном порядке входит купание в купелях и употребление воды.Также в поселок Горячинск туристов привлекают чистейшие пляжи и интересные экскурсии по берегу озера и тайге.Где отдыхатьПрактически в каждом поселке и городе на Байкале есть турбазы, гостевые дома и кемпинги. В горнолыжных курортах располагаются коттеджные поселки и отели. Несмотря на большое количество мест для размещения, в сезон здесь сложно найти свободный номер, место на базе. Поэтому стоит планировать отдых и бронировать жилье за несколько месяцев до самой поездки.ОтелиДля размещения в Иркутске можно выбрать следующие гостиницы:Отели с более высоким уровнем сервиса:В поселке Листвянка можно остановиться в очень красивом отеле "Анастасия", который находится на берегу Байкала. На острове Ольхон - "Порт Ольхон", "Вилла Малина" и "Бухта Ая".Базы отдыхаНа Байкале есть огромное количество турбаз, которые расположены рядом с озером или реками. Для отдыхающих есть много развлечений (бассейны, спортивные площадки, сауны и т.д.).Туристы выделяют несколько баз отдыха на Байкале:РазвлеченияГлавные развлечения на Байкале – это отдых на пляже, рыбалка и охота.Комфортный пляжный отдых не всегда возможен, так как вода здесь прохладная даже летом, за исключением определенных мест. На Байкале преобладают галечные пляжи, но можно найти и песчаные. Наиболее популярные места отдыха среди туристов находятся на берегах Малого моря. Самый большой пляж на Байкале расположен на острове Ярки, его длина – 20 километров.Рыбалка на Байкале разрешена практически везде. Необходимое снаряжение можно приобрести в Иркутске. Для тех, кто охотится за такими рыбами, как щука и язь, рекомендуется взять рыболовный тур или арендовать лодку.Лучшим временем для рыбной ловли считается июнь и промежуток с конца августа до конца сентября. Высокий туристический сезон - не лучший период для рыбалки, так как от жары рыба становится более ленивой и хуже клюет. Наилучшими местами для рыбалки считаются бухты Малого моря и Чивыркуйский залив.Охота на Байкале разрешена с августа по февраль, но лучшим временем считается октябрь-ноябрь. Разрешено охотиться только при наличии лицензии на добычу животного, охотничьего билета и лицензии на оружие. Начинающие охотники могут взять недельный тур, включающий трансфер до места, оружие, питание и лицензия на животное, проживание и питание.Кухня и рестораныКухня на Байкале соединяет традиции русского и бурятского народов. Несмотря на то, что здесь давно прижились основные русские блюда, найти и попробовать что-то интересное для себя все же можно.Позы – это популярное бурятское блюдо. Они похожи на манты: это мешочек из тонкого теста с мясом внутри. Зачастую позы готовят из баранины или говядины, но так как на Байкале часто предпочитают рыбу, рыбные варианты такого блюда тоже возможны.Гурманам можно попробовать жареные позы: это более сытный и ароматный тип блюда. Заядлые туристы твердят, что лучше всего позы готовят в туристических базах на Байкале.Важное место в байкальской кухне занимают рыбные блюда. Здесь делают даже салат из рыбы – согудай. Рыбу разных сортов мелко нарезают и заправляют маслом, солью и перцем.Копченая голомянка (та самая полупрозрачная рыба, на 40 процентов состоящая из жира) – местный деликатес, по вкусу напоминающий сало.Бурятский беляш – шарбин – отличный сытный перекус. Состоит он из тонкого теста и фарша (или рубленого мяса). Местные жители рекомендуют запивать шарбин сладким чаем, так как напиток погасит его излишнюю жирность.На первое стоит попробовать питательный суп из баранины с домашней лапшой – шулен. Это блюдо можно попробовать в ресторанах Улан-Удэ.Любителям сладкого стоит в обязательном порядке продегустировать местное клубничное варенье или кедровые орехи в меду.Туристические маршруты и экскурсииЛучшим экскурсионным маршрутом на озере Байкал считается поездка из Иркутска по Кругобайкальской железной дороге.По дороге протяженностью 260 километров можно насладиться живописными бухтами, уютными поселками и величественными скалами. В поездке туристы знакомятся с такими уникальными сооружениями, как каменный мост над пропастью (ангасольский виадук) и арочная стенка "Итальянская".Также туристы могут отправиться в водное путешествие. Отправная точка для прогулок на теплоходе – село Листвянка.Горнолыжные трассыКруглогодичный комплекс "Гора Соболиная" – самый крупный горнолыжный центр на побережье озера Байкал. Он расположен у подножия хребта Хамар-Дабан на юго-восточном побережье Байкала. Зоны катания подходят как для новичков, так и для экспертов.Недалеко от Иркутска в поселке Олха располагается еще одна горнолыжная трасса. Инфраструктура там не такая развитая, как в "Горе Соколиной", но благодаря близости к городу здесь каждые выходные и праздничные дни собирается большое количество сноубордистов, горнолыжников и людей, катающихся на санках.В поселке Листвянка находится горнолыжный комплекс "Истлэнд". Средняя протяженность трасс – 1300 метров.СувенирыВозвращаясь из поездки, всегда хочется купить домой нечто особенное. Какой сувенир или лакомство привезти близким из путешествия на Байкал?Самые популярные варианты:

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природа, иркутск, байкал, восточная сибирь, туризм, россия