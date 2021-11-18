https://ria.ru/20211118/uslugi-1759422351.html
Эксперты рассказали, что туристам важно при бронировании жилья для отдыха
Эксперты рассказали, что туристам важно при бронировании жилья для отдыха - РИА Новости, 18.11.2021
Эксперты рассказали, что туристам важно при бронировании жилья для отдыха
Эксперты узнали, какие услуги в объектах размещения пользуются наибольшей популярностью у туристов, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T00:44
2021-11-18T00:44
2021-11-18T00:44
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Эксперты узнали, какие услуги в объектах размещения пользуются наибольшей популярностью у туристов, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.На основании данных более пяти тысяч бронирований на новогодние каникулы специалисты сделали вывод, что чаще всего гости обращают внимание на наличие в отелях бани или сауны. За эту опцию проголосовало 39 процентов опрошенных.На втором месте — возможность заселения с домашними животными. На третьем — близость к морю.Также туристы хотят, чтобы отель располагался недалеко от центра города. И чтобы в гостинице или гостевом доме были кухня, холодильник, ванная комната, двуспальная кровать и телевизор. Только четырем процентом важно, чтобы на территории находилась парковка.
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отдых, новый год, новости - туризм, туристы, отели, туризм, праздники
Эксперты рассказали, что туристам важно при бронировании жилья для отдыха
Эксперты выяснили, на какие услуги туристы обращают внимание при выборе жилья на Новый год
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Эксперты узнали, какие услуги в объектах размещения пользуются наибольшей популярностью у туристов, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
На основании данных более пяти тысяч бронирований на новогодние каникулы специалисты сделали вывод, что чаще всего гости обращают внимание на наличие в отелях бани или сауны. За эту опцию проголосовало 39 процентов опрошенных.
На втором месте — возможность заселения с домашними животными. На третьем — близость к морю.
Также туристы хотят, чтобы отель располагался недалеко от центра города. И чтобы в гостинице или гостевом доме были кухня, холодильник, ванная комната, двуспальная кровать и телевизор. Только четырем процентом важно, чтобы на территории находилась парковка.