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Биография Фумио Кисиды
Биография Фумио Кисиды - РИА Новости, 29.09.2021
Биография Фумио Кисиды
Японский государственный деятель Фумио Кисида родился 29 июля 1957 года в Хиросиме (Япония). РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:44
2021-09-29T12:44
справки
хиросима (город)
фумио кисида
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Японский государственный деятель Фумио Кисида родился 29 июля 1957 года в Хиросиме (Япония). В 1982 году окончил юридический факультет Университета Васэда в Токио.В этом же году начал работать в Японском банке долгосрочного кредитования (The Long-Term Credit Bank of Japan, Ltd.).В 1987 году стал помощником члена Палаты представителей.В 1993 году был в первый раз избран в Палату представителей парламента Японии (переизбирался на восьми выборах подряд).В 1997 году Фумио Кисида возглавил молодежную организацию Либерально-демократической партии. В 1999 году – парламентский заместитель министра строительства (второй кабинет Кэйдзо Обути), с 2000 года занимал должность парламентского заместителя министра строительства (кабинет Ёсиро Мори). В 2001 году занял должность вице-министра образования, культуры, спорта, науки и технологий (кабинет Дзюнъитиро Коидзуми).В 2005 году Кисида – председатель Комитета здравоохранения и труда Палаты представителей.В 2007 году – министр по особым поручениям кабинета министров (первый кабинет Синдзо Абэ), отвечал за вопросы Окинавы и северных территорий, научно-технической политики, реформы ограничений и др. В этом же году – министр по особым поручениям кабинета министров (кабинет Ясуо Фукуды).В 2008 году был назначен министром по вопросам продвижения защиты потребителей, а также министром по вопросам освоения космоса (кабинет Ясуо Фукуды). В 2011 году – председатель Комитета Либерально-демократической партии Японии по парламентским делам.С декабря 2012 года по август 2017 года – министр иностранных дел (второй и третий кабинет Синдзо Абэ). После отставки Фумио Кисида возглавил политический совет Либерально-демократической партии Японии. В сентябре 2020 года Кисида выдвинул свою кандидатуру на пост главы Либерально-демократической партии, но проиграл выборы Ёсихидэ Суге, ставшему премьер-министром страны, набрав 89 голосов против 377.В начале сентября 2021 года премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии. Фумио Кисида заявил о своем желании бороться за пост председателя партии. 29 сентября 2021 года Фумио Кисида по результатам второго тура был избран главой правящей Либерально-демократической партии Японии и займет пост премьер-министра страны. По итогам первого тура голосования Фумио Кисида лидировал с перевесом в один голос, опередив своего основного соперника министра по делам административной реформы, отвечающий за вакцинацию в стране Таро Коно. За него отдали 256 бюллетеней, за Таро Коно – 255. Во втором туре Кисида получил 249 голосов депутатов парламента и восемь бюллетеней от ячеек партии в префектурах, всего за него отдали 257 бюллетеней. Таро Коно получил 131 голос от депутатов и 39 бюллетеней от ячеек на местах, всего он получил 170 бюллетеней.Женат, есть трое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, хиросима (город), фумио кисида
12:44 29.09.2021
 

Биография Фумио Кисиды

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Японский государственный деятель Фумио Кисида родился 29 июля 1957 года в Хиросиме (Япония).
В 1982 году окончил юридический факультет Университета Васэда в Токио.
В этом же году начал работать в Японском банке долгосрочного кредитования (The Long-Term Credit Bank of Japan, Ltd.).
В 1987 году стал помощником члена Палаты представителей.
В 1993 году был в первый раз избран в Палату представителей парламента Японии (переизбирался на восьми выборах подряд).
В 1997 году Фумио Кисида возглавил молодежную организацию Либерально-демократической партии.
В 1999 году – парламентский заместитель министра строительства (второй кабинет Кэйдзо Обути), с 2000 года занимал должность парламентского заместителя министра строительства (кабинет Ёсиро Мори).
В 2001 году занял должность вице-министра образования, культуры, спорта, науки и технологий (кабинет Дзюнъитиро Коидзуми).
В 2005 году Кисида – председатель Комитета здравоохранения и труда Палаты представителей.
В 2007 году – министр по особым поручениям кабинета министров (первый кабинет Синдзо Абэ), отвечал за вопросы Окинавы и северных территорий, научно-технической политики, реформы ограничений и др. В этом же году – министр по особым поручениям кабинета министров (кабинет Ясуо Фукуды).
В 2008 году был назначен министром по вопросам продвижения защиты потребителей, а также министром по вопросам освоения космоса (кабинет Ясуо Фукуды).
В 2011 году – председатель Комитета Либерально-демократической партии Японии по парламентским делам.
С декабря 2012 года по август 2017 годаминистр иностранных дел (второй и третий кабинет Синдзо Абэ).
После отставки Фумио Кисида возглавил политический совет Либерально-демократической партии Японии.
В сентябре 2020 года Кисида выдвинул свою кандидатуру на пост главы Либерально-демократической партии, но проиграл выборы Ёсихидэ Суге, ставшему премьер-министром страны, набрав 89 голосов против 377.
В начале сентября 2021 года премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии. Фумио Кисида заявил о своем желании бороться за пост председателя партии.
29 сентября 2021 года Фумио Кисида по результатам второго тура был избран главой правящей Либерально-демократической партии Японии и займет пост премьер-министра страны. По итогам первого тура голосования Фумио Кисида лидировал с перевесом в один голос, опередив своего основного соперника министра по делам административной реформы, отвечающий за вакцинацию в стране Таро Коно. За него отдали 256 бюллетеней, за Таро Коно – 255. Во втором туре Кисида получил 249 голосов депутатов парламента и восемь бюллетеней от ячеек партии в префектурах, всего за него отдали 257 бюллетеней. Таро Коно получил 131 голос от депутатов и 39 бюллетеней от ячеек на местах, всего он получил 170 бюллетеней.
Женат, есть трое сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиХиросима (город)Фумио Кисида
 
 
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