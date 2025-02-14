Глава МИД Японии резко сменил риторику о России
Глава МИД Японии Ивая заявил о необходимости взаимопонимания с Россией
Вид на ночной Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 14 фев — РИА Новости. Впервые за долгое время, выступая на пресс-конференции, глава МИД Японии Такэси Ивая добавил слова о необходимости взаимопонимания с Россией в стандартную фразу о сложных отношениях с ней.
Обычно, начиная с экс-премьер-министра Фумио Кисиды, фраза о трудностях во взаимодействии с Москвой и том, что Токио будет исходить из своих национальных интересов, начиналась со слов "из-за нападения России на Украину".
"Если говорить о японо-российских отношениях, то между нашими странами есть много проблемных моментов, японо-российские отношения находятся в сложном состоянии, но, с другой стороны, мы считаем, что Россия — страна-сосед и необходимо и взаимопонимание. Мы по-прежнему будем определять отношения с Россией исходя из того, что (именно. — Прим. ред.) в целом во внешней политике нашей страны послужит национальным интересам Японии", — сказал Ивая.
Так он ответил на вопрос о том, будут ли изменения в политике Токио в адрес Москвы из-за возможных резких сдвигов в российско-американских отношениях.
После начала спецоперации на Украине Япония вслед за бывшим президентом США Джо Байденом пыталась реализовать стратегию ослабления России. В частности, Токио оказывал помощь Киеву и вводил санкции против Москвы.
"В отношении проблемы нападения России на Украину диалог США и России является крайне важным. Наше правительство внимательно следит за развитием. Как я уже сказал, наша страна считает важным достижение на Украине справедливого и прочного мира. Для этого вместе с G7 и другими сопричастными странами наша страна на основе взаимопонимания будет работать", — добавил министр.
Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.