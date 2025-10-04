Рейтинг@Mail.ru
"Железная леди" Санаэ Такаити станет первой женщиной — премьером Японии
13:14 04.10.2025 (обновлено: 13:36 04.10.2025)
"Железная леди" Санаэ Такаити станет первой женщиной — премьером Японии
"Железная леди" Санаэ Такаити станет первой женщиной — премьером Японии - РИА Новости, 04.10.2025
"Железная леди" Санаэ Такаити станет первой женщиной — премьером Японии
Впервые в истории пост премьер-министра Японии с большой вероятностью займет женщина - победившая на выборах главы правящей Либерально-демократической партии... РИА Новости, 04.10.2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
"Железная леди" Санаэ Такаити станет первой женщиной — премьером Японии

Впервые в истории пост премьера Японии займет женщина

ТОКИО, 4 окт - РИА Новости. Впервые в истории пост премьер-министра Японии с большой вероятностью займет женщина - победившая на выборах главы правящей Либерально-демократической партии Японии "железная леди" Санаэ Такаити.

Звезда консерваторов

Возглавить партию у 64-летней Такаити получилось с третьей попытки. Санаэ Такаити принадлежит к наиболее консервативной части Либерально-демократической партии. Впервые в правительство она вошла в 2006 году, заняв в кабинете министров Синдзо Абэ пост министра "по делам Окинавы и северных территорий", как в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Абэ называл Такаити "звездой консерваторов".
Остров Итуруп
"Москва обещали совсем другое". Кто пытается оспорить итоги Второй мировой
4 сентября, 08:00
В 2012 году Такаити снова вошла в состав правительства Абэ во время его второго премьерского срока. Там она занимала посты министра по делам женщин и министра общенациональных дел.
Впоследствии в правительстве экс-премьера Фумио Кисиды она занимала пост министра по экономической безопасности.

"Железная леди"

Такаити не скрывает, что хотела бы стать японской "железной леди", так как ей импонирует политический стиль и манера бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.
Среди ее лозунгов стремление - "сделать Японию сильной", "вернуть Японию на вершину", "вырваться из застоя" и "дать надежду будущему детей".

Ястреб

Санаэ Такаити единственная из действующих министров регулярно лично посещала храм Ясукуни, ассоциирующийся в странах Азии с японским милитаризмом. Обычно действующие министры или не делают этого вовсе, или ограничиваются ритуальными подношениями, чтобы не вызвать волну протеста в азиатских странах. Синдзо Абэ после второго избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм, что вызвало не только традиционную резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии - Соединенными Штатами. С тех пор и Абэ, и его преемники воздерживались от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.
Флаги Японии на улице Токио
Россия и Китай призвали Японию отмежеваться от милитаризма
8 мая, 17:11
Такаити выступает за изменение основного закона страны, как и покойный экс-премьер, ратуя за внесение в конституцию упоминания сил самообороны. Более того, она считает, что их следует называть "вооруженными силами самообороны", что прояснило бы их статус.
В сфере безопасности Такаити настаивает на укреплении обороноспособности в космосе, киберпространстве и РЭБ. Она также поддерживает развитие высокотехнологичных отраслей двойного назначения.

Внешняя политика

На вопрос, о чем она намерена говорить с президентом США Дональдом Трампом в ходе его визита в Японию, если возглавит правительство, Такаити в прошлое воскресенье заявила, что считает необходимым не только укрепление союза Японии с США, но и союзов Япония - США - Южная Корея, Япония - США - Филиппины, Япония - США - Австралия. Она считает, что необходимо показать американскому президенту, какие преимущества принесет расширение сотрудничества с Японией, обладающей влиянием в Азии.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
Патрушев рассказал о якобы пацифизме Токио
2 сентября, 06:09

Закон о шпионаже и департамент информации

Такаити пообещала учредить "департамент информации", говоря о необходимости укрепления безопасности страны. Также она намерена разработать законопроект о шпионаже, который, по ее мнению, призван будет укрепить безопасность в стране.

"Иностранцы пинают оленей"

В ходе предвыборной кампании особенно ярко прозвучали слова Такаити, связанные с иностранцами в Японии, в которых многие усмотрели откровенно ксенофобские ноты. Такаити родом из Нары - древней столицы Японии, одной из достопримечательностей которой являются олени, свободно разгуливающие по городу. В своем выступлении 22 сентября Такаити рассказала об "иностранцах, пинающих оленей", однако дотошные СМИ так и не смогли найти иных свидетельств такого поведения. При этом жители Нары, которые опровергли в СМИ заявления Такаити, стали предметом травли в интернете. Заявление об оленях напугало даже некоторых депутатов от ЛДП, засомневавшихся в способности Такаити управлять государством.
Такаити также заявляла, что зачастую по делам о правонарушениях иностранцев не предъявляется обвинение, потому что правоохранительные органы не успевают в положенный срок найти переводчика.

Новая коалиция

Санаэ Такаити выступает за расширение коалиции, в которой сейчас помимо ЛДП состоит ее партнер - партия "Комэйто". При этом она подчеркивает, что не намерена уступать в ключевых вопросах, таких как изменение конституции, но готова договариваться с теми партиями, которые готовы разделить экономическую платформу либерал-демократов.
Флаги Японии на улице Токио
В Японии высказались о новых санкциях против России
12 сентября, 08:45

Экономика

В экономике Такаити выступает за скорейшее принятие мер, которые помогли бы справиться с ростом цен. Она считает, что вопрос о снижении потребительского налога, на котором настаивает оппозиция, требует времени, а в случае с подоходным налогом считает правильной гибкую систему, совмещающую компенсации и снижение.
В своем первом после избрания главой партии коротком четырехминутном выступлении Такаити пообещала выбросить из лексикона выражение "баланс работы и частной жизни" и "работать, работать и работать", повторив это слово пять раз.
Выборы премьера состоятся в середине октября в парламенте. ЛДП, потерявшей большинство в обеих палатах, необходимо будет договариваться с оппозицией, чтобы провести в премьеры своего кандидата. Оппозиционные партии, имеющие совместно большинство в обеих палатах, теоретически могут выдвинуть единого кандидата и избрать своего премьер-министра, однако эта вероятность крайне мала из-за слишком большого разброса политических взглядов оппозиционных сил.
Флаг Японии
Японские автопроизводители переложили на клиентов дополнительные издержки
5 сентября, 15:15
 
В мире Япония США Азия Синдзо Абэ Фумио Кисида Маргарет Тэтчер Санаэ Такаити
 
 
