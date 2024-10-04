https://ria.ru/20241004/ssha-1976300690.html
Премьер Японии выступил за укрепление союза с США
Премьер Японии выступил за укрепление союза с США - РИА Новости, 04.10.2024
Премьер Японии выступил за укрепление союза с США
Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступил за укрепление союза с США как основы безопасности страны, а также взаимодействия со странами-партнерами, об... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:12
2024-10-04T09:12
2024-10-04T09:12
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япония
сша
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сигэру исиба
фумио кисида
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ТОКИО, 4 окт - РИА Новости. Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступил за укрепление союза с США как основы безопасности страны, а также взаимодействия со странами-партнерами, об этом он заявил в своей программной речи в парламенте, трансляция идет на сайте нижней палаты. "В современном мире идет процесс раскола и противостояния. В этих условиях с помощью внешней политики на основе реалистичных национальных интересов, имея в качестве стрежня союз Японии и США, увеличивая число партнерских и дружественных стран, мы будем сбалансированно укреплять дипломатическую силу и обороноспособность… Союз Японии и США - стержень японской внешней политики и обеспечения безопасности Японии, основа мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и в мире. Прежде всего, мы будем на порядок укреплять силы сдерживания и реагирования этого союза, а также будем укреплять взаимодействие со странами-партнерами", - сказал Исиба. Он напомнил также тезис своего предшественника, экс-премьера Фумио Кисиды, о том, что "сегодняшняя Украина - это, возможно, завтрашняя Восточная Азия". Сигэру Исиба во вторник стал 102-м премьер-министром Японии, на созванной в пятницу внеочередной сессии парламента он выступает с программной речью. При этом сессия, как ранее заявлял Исиба, продлится до 9 октября - уже в среду нижняя палата парламента будет распущена. Выборы состоятся 27 октября.
https://ria.ru/20241004/yaponiya-1976296348.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, украина, сигэру исиба, фумио кисида
В мире, Япония, США, Украина, Сигэру Исиба, Фумио Кисида
Премьер Японии выступил за укрепление союза с США
Премьер Японии выступает за укрепление союза с США и другими партнерами
ТОКИО, 4 окт - РИА Новости. Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступил за укрепление союза с США как основы безопасности страны, а также взаимодействия со странами-партнерами, об этом он заявил в своей программной речи в парламенте, трансляция идет на сайте нижней палаты.
"В современном мире идет процесс раскола и противостояния. В этих условиях с помощью внешней политики на основе реалистичных национальных интересов, имея в качестве стрежня союз Японии и США, увеличивая число партнерских и дружественных стран, мы будем сбалансированно укреплять дипломатическую силу и обороноспособность… Союз Японии и США - стержень японской внешней политики и обеспечения безопасности Японии, основа мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и в мире. Прежде всего, мы будем на порядок укреплять силы сдерживания и реагирования этого союза, а также будем укреплять взаимодействие со странами-партнерами", - сказал Исиба.
Он напомнил также тезис своего предшественника, экс-премьера Фумио Кисиды
, о том, что "сегодняшняя Украина
- это, возможно, завтрашняя Восточная Азия".
Сигэру Исиба во вторник стал 102-м премьер-министром Японии, на созванной в пятницу внеочередной сессии парламента он выступает с программной речью. При этом сессия, как ранее заявлял Исиба, продлится до 9 октября - уже в среду нижняя палата парламента будет распущена. Выборы состоятся 27 октября.