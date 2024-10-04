https://ria.ru/20241004/ssha-1976300690.html

Премьер Японии выступил за укрепление союза с США

Премьер Японии выступил за укрепление союза с США - РИА Новости, 04.10.2024

Премьер Японии выступил за укрепление союза с США

Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступил за укрепление союза с США как основы безопасности страны, а также взаимодействия со странами-партнерами, об... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T09:12

2024-10-04T09:12

2024-10-04T09:12

в мире

япония

сша

украина

сигэру исиба

фумио кисида

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ТОКИО, 4 окт - РИА Новости. Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступил за укрепление союза с США как основы безопасности страны, а также взаимодействия со странами-партнерами, об этом он заявил в своей программной речи в парламенте, трансляция идет на сайте нижней палаты. "В современном мире идет процесс раскола и противостояния. В этих условиях с помощью внешней политики на основе реалистичных национальных интересов, имея в качестве стрежня союз Японии и США, увеличивая число партнерских и дружественных стран, мы будем сбалансированно укреплять дипломатическую силу и обороноспособность… Союз Японии и США - стержень японской внешней политики и обеспечения безопасности Японии, основа мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и в мире. Прежде всего, мы будем на порядок укреплять силы сдерживания и реагирования этого союза, а также будем укреплять взаимодействие со странами-партнерами", - сказал Исиба. Он напомнил также тезис своего предшественника, экс-премьера Фумио Кисиды, о том, что "сегодняшняя Украина - это, возможно, завтрашняя Восточная Азия". Сигэру Исиба во вторник стал 102-м премьер-министром Японии, на созванной в пятницу внеочередной сессии парламента он выступает с программной речью. При этом сессия, как ранее заявлял Исиба, продлится до 9 октября - уже в среду нижняя палата парламента будет распущена. Выборы состоятся 27 октября.

https://ria.ru/20241004/yaponiya-1976296348.html

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япония

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, япония, сша, украина, сигэру исиба, фумио кисида