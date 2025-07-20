https://ria.ru/20250720/yaponiya-2030223984.html

Эксперт не исключил смены премьера Японии по итогам выборов в парламент

Эксперт не исключил смены премьера Японии по итогам выборов в парламент - РИА Новости, 20.07.2025

Эксперт не исключил смены премьера Японии по итогам выборов в парламент

Япония может столкнуться со сменой премьера Сигэру Исибы, если его Либерально-демократическая партия (ЛДП) потерпит существенное поражение на проходящих в... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T04:34:00+03:00

2025-07-20T04:34:00+03:00

2025-07-20T04:34:00+03:00

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ТОКИО, 20 июл - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Япония может столкнуться со сменой премьера Сигэру Исибы, если его Либерально-демократическая партия (ЛДП) потерпит существенное поражение на проходящих в воскресенье выборах в верхнюю палату парламента, выразил в беседе с РИА Новости эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо. Выборы в верхнюю палату парламента проходят в воскресенье в Японии. По всей стране открылись около 44,7 тысячи избирательных участков. Голосование завершится в 8 вечера по местному времени (14.00 мск). Как ранее отмечал телеканал NHK, досрочно проголосовали 21,45 миллиона человек или 20,58% от всех избирателей, что в 1,33 раза больше показателя на предыдущих выборах в верхнюю палату три года назад. "Если Либерально-демократическая партия потерпит существенное поражение на выборах в верхнюю палату парламента, думаю, что будет смена премьера", - сказал агентству эксперт. На вопрос, кто может быть наиболее вероятным кандидатом на пост председателя партии и главы правительства в случае отставки Сигэру Исибы, профессор ответил, что фаворит - действующий генеральный секретарь кабинета министров и бывший глава МИД Ёсимаса Хаяси. "У него есть поддержка со стороны прошлого премьера Фумио Кисиды и его политической группы, а также от законодателей, которые ставят своей целью сделать Хаяси следующим премьером", - добавил политолог. Еще одним возможным кандидатом эксперт назвал действующего министра финансов Кацунобу Като. По мнению профессора, действующий министр сельского хозяйства и сын бывшего премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми Синдзиро Коидзуми, который некогда считался одним из фаворитов на пост главы правительства, более не оправдывает возложенные на него ожидания. "Я также полагаю, что шансы, что Санаэ Такаити (которая была главным соперником Сигэру Исибы на выборах председателя партии в 2024 году - ред.) станет премьером невелики. Консерваторы, которые составляют основу поддержки Такаити, в частности бывшая фракция (покойного премьера - ред.) Синдзо Абэ, потерпела сокрушительное поражение на прошедших в прошлом году выборах в нижнюю палату парламента, и многие из депутатов потеряли свои мандаты. Это привело к расформированию базы поддержки Такаити внутри партии", - объяснил политолог. Говоря о росте популярности малых оппозиционных партий, таких как право-популистская "Сансэйто", которая известна своими призывами к ужесточению норм пребывания иностранных граждан и продвижением политики "Японцы на первом месте" по аналогии с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа, эксперт связал это с поддержкой таких групп, как "Нихон кайги", ставшей крупнейшей в Японии крайне правой, ультраконсервативной и ультранационалистической лоббистской группой и неправительственной организацией, или же "Церковью объединения", которая получила скандальную известность после убийства Синдзо Абэ. Выборы в верхнюю палату парламента Японии проходят раз в три года, но, в отличие от нижней палаты, переизбирается не весь состав полностью, а половина депутатов. Срок мандата составляет шесть лет. В этот раз за 125 депутатских портфелей (половина от общего числа членов верхней палаты парламента плюс один мандат в избирательном округе Токио, который сейчас вакантен) будут бороться 522 кандидата. По пропорциональной системе по партийным спискам будут избраны 50 депутатов, а по 45 избирательным округам - 75. Согласно последним опросам общественного мнения, коалиция Либерально-демократическая партия и партии "Комэйто" может лишиться большинства мест в верхней палате. Прошлой осенью эта коалиция уже утратила большинство голосов в ключевой нижней палате парламента. Так, опросы показали, что ЛДП по итогам выборов может получить менее 40 депутатских мандатов. "Комэйто" также может столкнуться с трудностями удержать все 14 мест, которыми она сейчас располагает. Для удержания большинства в верхней палате парламента этим политическим объединениям необходимо получить не менее 50 депутатских мандатов на выборах. Вместе с тем оппозиционная Народно-демократическая партия может утроить число мест в парламенте по итогам выборов. "Сансэйто" может получить более десяти мест в верхней палате, хотя сейчас у нее только два.

https://ria.ru/20250717/intervyu-2029654649.html

https://ria.ru/20250719/yaponiya-2030099279.html

https://ria.ru/20250715/japonija-2029143561.html

https://ria.ru/20250715/yaponiya-2029143223.html

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в мире, япония, сша, токио, сигэру исиба, есимаса хаяси, синдзо абэ