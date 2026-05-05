В Японии рассказали, как санкции против России нанесли ущерб стране - РИА Новости, 05.05.2026
16:14 05.05.2026 (обновлено: 16:16 05.05.2026)
CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки (cropped)Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки
CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки (cropped)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что санкции против России стали «негативным наследием».
  • По мнению Судзуки, санкции, введенные при премьер-министре Фумио Кисиде, повредили национальным интересам Японии.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что введенные при правительстве бывшего японского премьера Фумио Кисиды санкции против России стали "негативным наследием" и нанесли ущерб национальным интересам Японии.
"При премьер-министре Кисиде он полностью последовал за (бывшим тогда президентом США Джо - ред.) Байденом, и это осталось негативным наследием. Я считаю, что это было плохо и повредило национальным интересам", - отметил Судзуки на встрече с журналистами.
