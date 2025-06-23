https://ria.ru/20250623/yaponiya-2024784434.html

Правительство Японии подтвердило отмену визита премьера на саммит НАТО

Правительство Японии подтвердило отмену визита премьера на саммит НАТО - РИА Новости, 23.06.2025

Правительство Японии подтвердило отмену визита премьера на саммит НАТО

Правительство Японии официально подтвердило, что премьер-министр Сигэру Исиба не поедет на саммит НАТО в Гааге. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:37:00+03:00

2025-06-23T11:37:00+03:00

2025-06-23T12:34:00+03:00

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ТОКИО, 23 июн — РИА Новости. Правительство Японии официально подтвердило, что премьер-министр Сигэру Исиба не поедет на саммит НАТО в Гааге. "Планировавшийся на 24-26 июня визит премьер-министра Исибы в Гаагу, Нидерланды, для участия в саммите НАТО в связи с рядом обстоятельств отменен", — заявил японский МИД. Таким образом, глава японского правительства не будет присутствовать на саммите НАТО впервые с 2022 года. Вместо него Токио будет представлять министр иностранных дел Такэси Ивая. Причины отмены визита не называются, но СМИ пишут, что Исиба решил отменить поездку из-за атаки США на иранские ядерные объекты, а также потому, что президент Дональд Трамп, возможно, тоже не будет присутствовать в Гааге.Очередной саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Как писала британская газета Times, организаторы решили провести его с учетом "ограниченности концентрации внимания" Трампа. Таким образом они надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечалось, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20250623/nato-2024750742.html

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в мире, япония, нидерланды, сша, сигэру исиба, такэси ивая, дональд трамп, нато