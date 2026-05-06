В санкциях против России нет смысла, заявил японский депутат

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Санкции США и Японии, введенные против России при Джо Байдене, были бессмысленны, заявил в интервью РИА Новости японский депутат Мунэо Судзуки, пообещав, что будет добиваться их снятия.
"Я считаю, что в экономических санкциях, которые были приняты во время администрации Байдена, и к которым подключился тогдашний премьер-министр Японии Фумио Кисида - в них не было никакого смысла. Тогда президент Байден считал, что если применить экономические санкции, Россия сдастся за два месяца. Сейчас уже доказано, что он ошибался. Я хочу направить (ситуацию) в сторону необходимости снятия санкций. И считаю, что необходимо к этому вести", - сказал Судзуки.
Депутат верхней палаты Японии от правящей Либерально-демократической партии Судзуки Мунэо, влиятельный политик Японии с более чем 40-летним стажем, находится с визитом в России 3-5 мая. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.