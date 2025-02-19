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Напавшего на Кисиду жителя Японии осудили на десять лет за попытку убийства - РИА Новости, 19.02.2025
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06:43 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/yaponiya-2000202119.html
Напавшего на Кисиду жителя Японии осудили на десять лет за попытку убийства
Напавшего на Кисиду жителя Японии осудили на десять лет за попытку убийства - РИА Новости, 19.02.2025
Напавшего на Кисиду жителя Японии осудили на десять лет за попытку убийства
Окружной суд префектуры Вакаяма в Японии приговорил 25-летнего Рюдзи Кимуру, который в 2023 году бросил взрывное устройство вблизи занимавшего в то время пост... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T06:43:00+03:00
2025-02-19T06:43:00+03:00
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ТОКИО, 19 фев – РИА Новости. Окружной суд префектуры Вакаяма в Японии приговорил 25-летнего Рюдзи Кимуру, который в 2023 году бросил взрывное устройство вблизи занимавшего в то время пост премьер-министра страны Фумио Кисиды, к 10 годам тюрьмы, передает телеканал NHK. Как уточняет телеканал, Кимура был обвинен в пяти преступлениях, включая попытку убийства и нарушение закона о контроле над взрывчатыми веществами. В ходе заседания суда сторона обвинения настаивала на том, что "обвиняемый знал о смертоносном потенциале самодельного взрывного устройства, поэтому это был злонамеренный террористический акт, направленный на действующего в то время премьер-министра", и требовал 15 лет лишения свободы. В свою очередь, защита заявляла, что "взрывное устройство было сделано с целью привлечения внимания, и у обвиняемого не было намерения убивать", и предлагала три года лишения свободы. В середине апреля 2023 года в ходе предвыборной кампании в рыбном порту в префектуре Вакаяма, где должен был выступать Кисида, раздался звук взрыва. Это произошло, когда Кисида подходил к месту выступления и в его сторону был брошен металлический предмет. Нападавшего молодого человека - Рюдзи Кимуру - задержали, после чего его дело было передано в прокуратуру. В момент задержания Кимуры в его руках был еще один металлический предмет, к которому он пытался поднести зажигалку. При нападении Кисида не пострадал, однако два человека, включая сотрудника полиции, получили легкие травмы.
https://ria.ru/20250128/anime-1995929617.html
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в мире, вакаяма (город), япония, фумио кисида
В мире, Вакаяма (город), Япония, Фумио Кисида
Напавшего на Кисиду жителя Японии осудили на десять лет за попытку убийства

NHK: в Японии мужчина, бросивший бомбу возле Кисиды, получил десять лет тюрьмы

© AP Photo / Philip FongФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Philip Fong
Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 19 фев – РИА Новости. Окружной суд префектуры Вакаяма в Японии приговорил 25-летнего Рюдзи Кимуру, который в 2023 году бросил взрывное устройство вблизи занимавшего в то время пост премьер-министра страны Фумио Кисиды, к 10 годам тюрьмы, передает телеканал NHK.
Как уточняет телеканал, Кимура был обвинен в пяти преступлениях, включая попытку убийства и нарушение закона о контроле над взрывчатыми веществами.
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В ходе заседания суда сторона обвинения настаивала на том, что "обвиняемый знал о смертоносном потенциале самодельного взрывного устройства, поэтому это был злонамеренный террористический акт, направленный на действующего в то время премьер-министра", и требовал 15 лет лишения свободы.
В свою очередь, защита заявляла, что "взрывное устройство было сделано с целью привлечения внимания, и у обвиняемого не было намерения убивать", и предлагала три года лишения свободы.
В середине апреля 2023 года в ходе предвыборной кампании в рыбном порту в префектуре Вакаяма, где должен был выступать Кисида, раздался звук взрыва. Это произошло, когда Кисида подходил к месту выступления и в его сторону был брошен металлический предмет. Нападавшего молодого человека - Рюдзи Кимуру - задержали, после чего его дело было передано в прокуратуру.
В момент задержания Кимуры в его руках был еще один металлический предмет, к которому он пытался поднести зажигалку. При нападении Кисида не пострадал, однако два человека, включая сотрудника полиции, получили легкие травмы.
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