https://ria.ru/20250219/yaponiya-2000202119.html

Напавшего на Кисиду жителя Японии осудили на десять лет за попытку убийства

Напавшего на Кисиду жителя Японии осудили на десять лет за попытку убийства - РИА Новости, 19.02.2025

Напавшего на Кисиду жителя Японии осудили на десять лет за попытку убийства

Окружной суд префектуры Вакаяма в Японии приговорил 25-летнего Рюдзи Кимуру, который в 2023 году бросил взрывное устройство вблизи занимавшего в то время пост... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T06:43:00+03:00

2025-02-19T06:43:00+03:00

2025-02-19T06:43:00+03:00

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ТОКИО, 19 фев – РИА Новости. Окружной суд префектуры Вакаяма в Японии приговорил 25-летнего Рюдзи Кимуру, который в 2023 году бросил взрывное устройство вблизи занимавшего в то время пост премьер-министра страны Фумио Кисиды, к 10 годам тюрьмы, передает телеканал NHK. Как уточняет телеканал, Кимура был обвинен в пяти преступлениях, включая попытку убийства и нарушение закона о контроле над взрывчатыми веществами. В ходе заседания суда сторона обвинения настаивала на том, что "обвиняемый знал о смертоносном потенциале самодельного взрывного устройства, поэтому это был злонамеренный террористический акт, направленный на действующего в то время премьер-министра", и требовал 15 лет лишения свободы. В свою очередь, защита заявляла, что "взрывное устройство было сделано с целью привлечения внимания, и у обвиняемого не было намерения убивать", и предлагала три года лишения свободы. В середине апреля 2023 года в ходе предвыборной кампании в рыбном порту в префектуре Вакаяма, где должен был выступать Кисида, раздался звук взрыва. Это произошло, когда Кисида подходил к месту выступления и в его сторону был брошен металлический предмет. Нападавшего молодого человека - Рюдзи Кимуру - задержали, после чего его дело было передано в прокуратуру. В момент задержания Кимуры в его руках был еще один металлический предмет, к которому он пытался поднести зажигалку. При нападении Кисида не пострадал, однако два человека, включая сотрудника полиции, получили легкие травмы.

https://ria.ru/20250128/anime-1995929617.html

https://ria.ru/20241002/yaponiya-1975955223.html

вакаяма (город)

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в мире, вакаяма (город), япония, фумио кисида