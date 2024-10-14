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Первый бунт Японии против США состоялся. Ждем второго - РИА Новости, 14.10.2024
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08:00 14.10.2024 (обновлено: 08:02 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/yaponiya-1977854314.html
Первый бунт Японии против США состоялся. Ждем второго
Первый бунт Японии против США состоялся. Ждем второго - РИА Новости, 14.10.2024
Первый бунт Японии против США состоялся. Ждем второго
В дни, когда риск ядерной войны обсуждают применительно к Европе, Азии (конкретно — Корее) и Ближнему Востоку одновременно, детское воспоминание нового... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T08:00
2024-10-14T08:02
япония
сша
вашингтон (штат)
сигэру исиба
синдзо абэ
фумио кисида
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977854527_0:0:1777:1000_1920x0_80_0_0_53c615507385c906dc8a16976e755203.jpg
В дни, когда риск ядерной войны обсуждают применительно к Европе, Азии (конкретно — Корее) и Ближнему Востоку одновременно, детское воспоминание нового премьер-министра Японии Сигэру Исибы оказалось кстати."Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел раскрытые США кадры атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму", — сказал он в прямом эфире японского ТВ. И страшно удивил этим многих.Вроде бы сложно удивить тем, о чем знает не просто каждый японский, а вообще каждый школьник. Атомные бомбы, сброшенные американцами на Хиросиму и Нагасаки, — это первый и пока что последний в истории случай боевого применения ядерного оружия. Такое не забывается.Удивительно то, что Исиба вспомнил про США. Японские элиты и официальные лица никогда так не делают: не упоминают американцев в контексте атомных бомбардировок своих городов. Даже так аккуратно, как это сделал новый премьер. Он ведь сказал, что американцы кадры показали, а не бомбу сбросили. Но для японцев и такая речь — большое событие.Во времена Второй мировой войны США, как и нам, не повезло с чужим народом — главным противником. Японцы были дисциплинированны, мотивированны, всегда готовы к самопожертвованию и решению вопросов путем бесчеловечного насилия. Зато Вашингтону повезло с побежденными. Тот же национальный менталитет, который делал японцев столь опасными и беспощадными в войну, после нее сформировал тех, кто по-честному сдался на милость победителя и не держал в кармане фиги.А вот то обстоятельство, что главный союзник и виновник главной трагедии в истории страны — это одно и то же государство, в японский менталитет вписывается плохо. Поэтому итог той войны сводится к формуле "сами напросились, сами получили, а теперь мы просто скорбим".Американцы по праву победителя написали Японии конституцию, определили ее место в мире как свой форпост и спустили императора с небес на землю — буквально: "небесного хозяина", или тэнно, заставили признать, что он не потомок богини солнца. Но тоже пошли со своей стороны на некоторые уступки. Например, не превратили Японию в республику (хотя очень хотели).Тот же самый тэнно, который правил в период нападения на Перл-Харбор, гостил потом в Диснейленде, но это не повод для удивления. А вот Сигэру Исиба и впрямь дал повод.Нарушенное им негласное вето не нарушали даже те премьеры, кто умел выстраивать независимую от Вашингтона политику, хорошо относился к России и причислялся к националистам, для которых японские солдаты Второй мировой не только преступники, но и местами герои (это никогда не декларируется прямо, но подразумевается через личное посещение синтоистского храма Якусуни). Таким премьером был Синдзо Абэ.Исиба — многолетний противник Абэ, бросавший ему вызовы даже тогда, когда популярность последнего в народе была колоссальна, а авторитет в партии не подвергался сомнению. То, что после долгих лет пустых попыток Исиба возглавил правительство, выглядит как окончательная смерть долгой и плодотворной "эпохи Абэ", но она умерла раньше. И не тогда, когда убили самого Абэ, а когда предыдущий премьер Японии Фумио Кисида отказался от попыток выстраивать сбалансированные отношения с Россией в пользу угождения США. Это был его, Кисиды, метод, его принцип, его "модус операнди". Теперь отношения Москвы и Токио в руинах.Новый премьер не похож на политика, от которого можно ждать их восстановления из руин. Это противоречит большинству вводных, начиная с того, что, по меркам своей партии, Исиба — крайний либерал, а от либералов в России не принято ждать чего-то хорошего. Он никогда не говорил ничего такого, что выдало бы в нем антиамериканского фрондера: ориентация на Вашингтон как на главного союзника — это то, что объединяет японских либералов с японскими националистами, потому что все они одинаково боятся Китая.Но удивлять он правда умеет. И еще не раз всех удивит — и нас, и американцев. Причем американцев скорее неприятно. Такой уж человек.Заявление о ядерной бомбардировке было сделано на предвыборных дебатах, где каждое заявление делают в расчете на политический эффект. Выборы в Японии скоро — в последний уик-энд октября, а победит на них та же самая партия Исибы, Кисиды, Абэ и проч. — она почти всегда побеждает и конфликта с США никогда не ищет. Это себе изредка позволяет только левая оппозиция.Однако, подтвердив у народа долгожданный мандат на управление страной, 67-летний Исиба постарается ее изменить, и внешней политики это тоже касается. Он перфекционист, крайне упрям, принципиален и дотошен, а главное — не признает многих табу, как какой-нибудь юный революционер.Он годами был стрекозой в муравейнике — мечтателем, индивидуалистом и даже бунтарем в партии и стране, где выделяться не принято, а в почете подчинение и верность. Не нужно представлять на его месте Дональда Трампа или Владимира Жириновского: премьер Японии — интеллигентный и вежливый человек, который в свободное от политики время модели самолетов клеит. Но он публично критиковал действия своего начальства, хотя в его стране это совершенно не принято. А глобально начальство Японии — это как раз США.Исиба видит будущие отношения с Америкой как равноправный союз. Он не конкретизировал — что это, но это точно не то, что есть сейчас, и точно не то, чего хотелось бы Вашингтону. Там ценят союзы неравноправные, когда быки даже представить не могут, что дозволено Юпитеру, тогда как Исиба, судя по всему, хочет подвести под альянс с США новую юридическую базу, которая уравняла бы Японию с Америкой. Побежденного с победителем.России, казалось бы, без разницы, какой союз будет у Японии с Америкой — равноправный или неравноправный, главное, что он будет. Однако разница есть: равноправный союз хотя бы теоретически можно аннулировать, в отличие от той ситуации, когда тебе диктуют политику по праву победителя в войне.Это, конечно, большой вопрос, сможет ли Япония хоть когда-нибудь отделаться от руководящей роли вашингтонского обкома, но если и сможет, то только через стадию формального равноправия, когда дружба добровольная, а не вынужденная. В то же время роль вашингтонского обкома — это то, что в первую голову отравляет российско-японские отношения. Если бы не США, даже по Курилам договорились бы еще при Брежневе.Теперь Соединенным Штатам пора привыкать к тому, что в Японии их поминают не в том контексте, в каком им бы самим хотелось. В силу черт скорее индивидуальных и часто противоречащих национальным, Исиба — тот, кому "не слабо". При этом дотошность и настойчивость у него японские, а готовность жертвовать национальными традициями — чисто западная. Сегодня тебе напомнили про Хиросиму, а завтра с Окинавы попросят.С Перл-Харбором будущего удивления, наверное, будет не сравнить. Но жизнь точнее покажет.
https://ria.ru/20240806/khirosima-1964095025.html
https://ria.ru/20240806/hirosima-1964409933.html
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япония
сша
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Дмитрий Бавырин
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Дмитрий Бавырин
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япония, сша, вашингтон (штат), сигэру исиба, синдзо абэ, фумио кисида, аналитика
Япония, США, Вашингтон (штат), Сигэру Исиба, Синдзо Абэ, Фумио Кисида, Аналитика

Первый бунт Японии против США состоялся. Ждем второго

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
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В дни, когда риск ядерной войны обсуждают применительно к Европе, Азии (конкретно — Корее) и Ближнему Востоку одновременно, детское воспоминание нового премьер-министра Японии Сигэру Исибы оказалось кстати.
"Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел раскрытые США кадры атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму", — сказал он в прямом эфире японского ТВ. И страшно удивил этим многих.
Мужчина посещает Мемориальный музей мира в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
День Хиросимы
6 августа, 03:28
Вроде бы сложно удивить тем, о чем знает не просто каждый японский, а вообще каждый школьник. Атомные бомбы, сброшенные американцами на Хиросиму и Нагасаки, — это первый и пока что последний в истории случай боевого применения ядерного оружия. Такое не забывается.
Удивительно то, что Исиба вспомнил про США. Японские элиты и официальные лица никогда так не делают: не упоминают американцев в контексте атомных бомбардировок своих городов. Даже так аккуратно, как это сделал новый премьер. Он ведь сказал, что американцы кадры показали, а не бомбу сбросили. Но для японцев и такая речь — большое событие.
Во времена Второй мировой войны США, как и нам, не повезло с чужим народом — главным противником. Японцы были дисциплинированны, мотивированны, всегда готовы к самопожертвованию и решению вопросов путем бесчеловечного насилия. Зато Вашингтону повезло с побежденными. Тот же национальный менталитет, который делал японцев столь опасными и беспощадными в войну, после нее сформировал тех, кто по-честному сдался на милость победителя и не держал в кармане фиги.
А вот то обстоятельство, что главный союзник и виновник главной трагедии в истории страны — это одно и то же государство, в японский менталитет вписывается плохо. Поэтому итог той войны сводится к формуле "сами напросились, сами получили, а теперь мы просто скорбим".
Мемориальный парк Мира в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В Японии создали способ "пережить" бомбардировку Хиросимы
6 августа, 14:18
Американцы по праву победителя написали Японии конституцию, определили ее место в мире как свой форпост и спустили императора с небес на землю — буквально: "небесного хозяина", или тэнно, заставили признать, что он не потомок богини солнца. Но тоже пошли со своей стороны на некоторые уступки. Например, не превратили Японию в республику (хотя очень хотели).
Тот же самый тэнно, который правил в период нападения на Перл-Харбор, гостил потом в Диснейленде, но это не повод для удивления. А вот Сигэру Исиба и впрямь дал повод.
Нарушенное им негласное вето не нарушали даже те премьеры, кто умел выстраивать независимую от Вашингтона политику, хорошо относился к России и причислялся к националистам, для которых японские солдаты Второй мировой не только преступники, но и местами герои (это никогда не декларируется прямо, но подразумевается через личное посещение синтоистского храма Якусуни). Таким премьером был Синдзо Абэ.
Исиба — многолетний противник Абэ, бросавший ему вызовы даже тогда, когда популярность последнего в народе была колоссальна, а авторитет в партии не подвергался сомнению. То, что после долгих лет пустых попыток Исиба возглавил правительство, выглядит как окончательная смерть долгой и плодотворной "эпохи Абэ", но она умерла раньше. И не тогда, когда убили самого Абэ, а когда предыдущий премьер Японии Фумио Кисида отказался от попыток выстраивать сбалансированные отношения с Россией в пользу угождения США. Это был его, Кисиды, метод, его принцип, его "модус операнди". Теперь отношения Москвы и Токио в руинах.
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
В "Нихон Хиданке" резко отреагировали на слова Исибы о ядерном оружии
12 октября, 14:49
Новый премьер не похож на политика, от которого можно ждать их восстановления из руин. Это противоречит большинству вводных, начиная с того, что, по меркам своей партии, Исиба — крайний либерал, а от либералов в России не принято ждать чего-то хорошего. Он никогда не говорил ничего такого, что выдало бы в нем антиамериканского фрондера: ориентация на Вашингтон как на главного союзника — это то, что объединяет японских либералов с японскими националистами, потому что все они одинаково боятся Китая.
Но удивлять он правда умеет. И еще не раз всех удивит — и нас, и американцев. Причем американцев скорее неприятно. Такой уж человек.
Заявление о ядерной бомбардировке было сделано на предвыборных дебатах, где каждое заявление делают в расчете на политический эффект. Выборы в Японии скоро — в последний уик-энд октября, а победит на них та же самая партия Исибы, Кисиды, Абэ и проч. — она почти всегда побеждает и конфликта с США никогда не ищет. Это себе изредка позволяет только левая оппозиция.
Однако, подтвердив у народа долгожданный мандат на управление страной, 67-летний Исиба постарается ее изменить, и внешней политики это тоже касается. Он перфекционист, крайне упрям, принципиален и дотошен, а главное — не признает многих табу, как какой-нибудь юный революционер.
Он годами был стрекозой в муравейнике — мечтателем, индивидуалистом и даже бунтарем в партии и стране, где выделяться не принято, а в почете подчинение и верность. Не нужно представлять на его месте Дональда Трампа или Владимира Жириновского: премьер Японии — интеллигентный и вежливый человек, который в свободное от политики время модели самолетов клеит. Но он публично критиковал действия своего начальства, хотя в его стране это совершенно не принято. А глобально начальство Японии — это как раз США.
Исиба видит будущие отношения с Америкой как равноправный союз. Он не конкретизировал — что это, но это точно не то, что есть сейчас, и точно не то, чего хотелось бы Вашингтону. Там ценят союзы неравноправные, когда быки даже представить не могут, что дозволено Юпитеру, тогда как Исиба, судя по всему, хочет подвести под альянс с США новую юридическую базу, которая уравняла бы Японию с Америкой. Побежденного с победителем.
Вид на город Токио - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Премьер Японии выступил за укрепление союза с США
4 октября, 09:12
России, казалось бы, без разницы, какой союз будет у Японии с Америкой — равноправный или неравноправный, главное, что он будет. Однако разница есть: равноправный союз хотя бы теоретически можно аннулировать, в отличие от той ситуации, когда тебе диктуют политику по праву победителя в войне.
Это, конечно, большой вопрос, сможет ли Япония хоть когда-нибудь отделаться от руководящей роли вашингтонского обкома, но если и сможет, то только через стадию формального равноправия, когда дружба добровольная, а не вынужденная. В то же время роль вашингтонского обкома — это то, что в первую голову отравляет российско-японские отношения. Если бы не США, даже по Курилам договорились бы еще при Брежневе.
Теперь Соединенным Штатам пора привыкать к тому, что в Японии их поминают не в том контексте, в каком им бы самим хотелось. В силу черт скорее индивидуальных и часто противоречащих национальным, Исиба — тот, кому "не слабо". При этом дотошность и настойчивость у него японские, а готовность жертвовать национальными традициями — чисто западная. Сегодня тебе напомнили про Хиросиму, а завтра с Окинавы попросят.
С Перл-Харбором будущего удивления, наверное, будет не сравнить. Но жизнь точнее покажет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Лавров прокомментировал идею Японии создать "азиатскую НАТО"
11 октября, 09:24
 
ЯпонияСШАВашингтон (штат)Сигэру ИсибаСиндзо АбэФумио КисидаАналитика
 
 
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