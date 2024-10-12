https://ria.ru/20241012/yaponiya-1977715296.html

Премьер Японии во время дебатов напомнил об атомных бомбардировках

Премьер Японии во время дебатов напомнил об атомных бомбардировках - РИА Новости, 12.10.2024

Премьер Японии во время дебатов напомнил об атомных бомбардировках

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, рассуждая во время дебатов глав политических партий в преддверии выборов о стремлении создать мир без ядерного оружия,... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T09:16

2024-10-12T09:16

2024-10-12T10:33

в мире

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

сигэру исиба

япония

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ТОКИО, 12 окт — РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, рассуждая во время дебатов глав политических партий в преддверии выборов о стремлении создать мир без ядерного оружия, вспомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, трансляция ведет телеканал NHK."В итоге я хотел бы создать мир без ядерного оружия. Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел кадры последствий атомной бомбы, которую сбросили США на Хиросиму", — сказал глава японского правительства. При этом, отвечая на вопрос о ядерном сдерживании и озвученной ранее идее о возможности совместного использования ядерного оружия, Исиба подчеркнул, что "необходимо подумать и провести обсуждения относительно того, как совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира", на которых японские политики, включая премьера, обычно прямо не упоминают, что эти бомбардировки осуществили США.

https://ria.ru/20240806/hirosima-1964409933.html

https://ria.ru/20240809/japonija-1965088593.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша, сигэру исиба, япония