Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии во время дебатов напомнил об атомных бомбардировках - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 12.10.2024 (обновлено: 10:33 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/yaponiya-1977715296.html
Премьер Японии во время дебатов напомнил об атомных бомбардировках
Премьер Японии во время дебатов напомнил об атомных бомбардировках - РИА Новости, 12.10.2024
Премьер Японии во время дебатов напомнил об атомных бомбардировках
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, рассуждая во время дебатов глав политических партий в преддверии выборов о стремлении создать мир без ядерного оружия,... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T09:16
2024-10-12T10:33
в мире
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
сша
сигэру исиба
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975345024_0:53:3000:1741_1920x0_80_0_0_900861d972b9ca1ba64d4703ddb169c7.jpg
ТОКИО, 12 окт — РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, рассуждая во время дебатов глав политических партий в преддверии выборов о стремлении создать мир без ядерного оружия, вспомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, трансляция ведет телеканал NHK."В итоге я хотел бы создать мир без ядерного оружия. Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел кадры последствий атомной бомбы, которую сбросили США на Хиросиму", — сказал глава японского правительства. При этом, отвечая на вопрос о ядерном сдерживании и озвученной ранее идее о возможности совместного использования ядерного оружия, Исиба подчеркнул, что "необходимо подумать и провести обсуждения относительно того, как совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира", на которых японские политики, включая премьера, обычно прямо не упоминают, что эти бомбардировки осуществили США.
https://ria.ru/20240806/hirosima-1964409933.html
https://ria.ru/20240809/japonija-1965088593.html
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975345024_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_eb66394922eb8846bb77ee174da416ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша, сигэру исиба, япония
В мире, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), США, Сигэру Исиба, Япония
Премьер Японии во время дебатов напомнил об атомных бомбардировках

Премьер Японии Исиба вспомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

© AP Photo / Charly TriballeauСигэру Исиба
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Charly Triballeau
Сигэру Исиба. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 12 окт — РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, рассуждая во время дебатов глав политических партий в преддверии выборов о стремлении создать мир без ядерного оружия, вспомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, трансляция ведет телеканал NHK.
"В итоге я хотел бы создать мир без ядерного оружия. Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел кадры последствий атомной бомбы, которую сбросили США на Хиросиму", — сказал глава японского правительства.
Мемориальный парк Мира в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В Японии создали способ "пережить" бомбардировку Хиросимы
6 августа, 14:18
При этом, отвечая на вопрос о ядерном сдерживании и озвученной ранее идее о возможности совместного использования ядерного оружия, Исиба подчеркнул, что "необходимо подумать и провести обсуждения относительно того, как совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия".
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира", на которых японские политики, включая премьера, обычно прямо не упоминают, что эти бомбардировки осуществили США.
Хиросима после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В Японии призвали Кисиду добиться от США извинений за атомную бомбардировку
9 августа, 04:19
 
В миреХиросима (префектура)Нагасаки (город)СШАСигэру ИсибаЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала