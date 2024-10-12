Премьер Японии во время дебатов напомнил об атомных бомбардировках
Премьер Японии Исиба вспомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
© AP Photo / Charly TriballeauСигэру Исиба
© AP Photo / Charly Triballeau
Сигэру Исиба. Архивное фото
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ТОКИО, 12 окт — РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, рассуждая во время дебатов глав политических партий в преддверии выборов о стремлении создать мир без ядерного оружия, вспомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, трансляция ведет телеканал NHK.
"В итоге я хотел бы создать мир без ядерного оружия. Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел кадры последствий атомной бомбы, которую сбросили США на Хиросиму", — сказал глава японского правительства.
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При этом, отвечая на вопрос о ядерном сдерживании и озвученной ранее идее о возможности совместного использования ядерного оружия, Исиба подчеркнул, что "необходимо подумать и провести обсуждения относительно того, как совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия".
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира", на которых японские политики, включая премьера, обычно прямо не упоминают, что эти бомбардировки осуществили США.