Премьер Японии сделал подношение в храм, напоминающий о периоде милитаризма
NHK: премьер Японии Исиба сделал подношение в милитаристский храм Ясукуни
© Flickr / haru__qМилитаристский храм Ясукуни в Токио
© Flickr / haru__q
Милитаристский храм Ясукуни в Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 21 апр - РИА Новости. Премьер Японии Сигэру Исиба сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни в первый день ритуальных весенних праздников, сообщил телеканал NHK, при этом в странах Азии этот храм часто ассоциируется с японским милитаризмом.
Посещения храма Ясукуни японскими политиками, как правило, происходят три раза в год: на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года. Весенние храмовые ритуальные праздники в этом году пройдут с 21 по 23 апреля.
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Телеканал отметил, что в храм было направлено два деревца масакаки (клейеры японской), украшенных красными лентами, с деревянными табличками, на которых написано "От премьера Сигэру Исибы".
Впервые после своего избрания на пост главы правительства Исиба направил подношения в храм Ясукуни в октябре 2024 года во время осенних храмовых праздников. Таким образом, Исиба, как и ближайшие его предшественники на этом посту - Синдзо Абэ, Ёсихидэ Суга и Фумио Кисида, - воздержался от личного посещения храма.
Абэ после своего избрания на пост премьера страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм: в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии: США. С тех пор и он, и его преемники воздерживаются от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений.
В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за страну в различных войнах. Они включают также имена 14 военных преступников времен Второй мировой войны.