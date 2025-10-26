https://ria.ru/20251026/smi-2050724117.html
Рейтинг правительства первой в Японии женщины-премьера составил 65%
Рейтинг правительства первой в истории Японии женщины - премьер-министра Санаэ Такаити вскоре после утверждения составляет 65%, что существенно выше результатов РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T15:22:00+03:00
2025-10-26T15:22:00+03:00
2025-10-26T15:22:00+03:00
япония
ТОКИО, 26 окт - РИА Новости. Рейтинг правительства первой в истории Японии женщины - премьер-министра Санаэ Такаити вскоре после утверждения составляет 65%, что существенно выше результатов ее предшественников Сигэру Исибы и Фумио Кисиды, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного газетой "Майнити".
В опросе, который был проведен 25 и 26 октября путем телефонного анкетирования, приняли участие 2045 человек старше 18 лет.
Уровень неодобрения составил 22%. Больше всего респондентов, поддерживающих правительство Такаити
, оказалось среди возрастных групп от 18 до 29 лет включительно и от 30 до 39 лет включительно. В первой кабинет министров поддерживают 76% респондентов, а во второй - 70%.
Кроме этого, 61% ответивших заявили, что возлагают большие надежду на первую женщину-премьера.
В свою очередь, глава японского правительства в ходе пресс-конференции на полях саммита АСЕАН - Япония
в Куала-Лумпуре
заявила, что считает важным воплотить свои заявления в жизнь и выполнить политические обещания.
"Я также намерена обратить пристальное внимание на проблему роста цен, с которой сейчас сталкиваются многие наши граждане. И, конечно же, продолжу продвигать различные меры для защиты мира в Японии. Я полна решимости работать и добиться цели", - добавила Такаити.