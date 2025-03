https://ria.ru/20250304/glava-2002905428.html

Глава МИД Японии отреагировал на запрет России на его въезд

ТОКИО, 4 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая выразил сожаление по поводу запрета на его въезд в Россию и подчеркнул важность поддержания контактов между дипломатическими ведомствами. Он отметил, что введенные Россией меры стали ответом на японские санкции, который были вызваны ситуацией на Украине. "Таким образом, мы не можем принять попытки возложения ответственности на Японию, и мы решительно выражаем свое неудовлетворение. Хотя отношения между нашими странами сейчас сложные, остается множество вопросов, требующих обсуждения между дипломатическими ведомствами, и важно поддерживать контакт с Россией. Поэтому я сожалею о запрете на мой въезд в Россию", — сказал министр. По словам Ивая, Токио хотел бы продолжать контакты с Москвой. Приоритетом он назвал возобновление программ посещения "северных территорий" — так в Японии называют четыре острова Курильской гряды. Токио намерен уделить особое внимание визитам на могилы и будет настойчиво добиваться восстановления этих программ, добавил министр.Накануне российский МИД сообщил, что в рамках ответных мер Москва бессрочно запретила въезд девяти гражданам Японии. Помимо Ивая, это нынешний и бывший послы на Украине Масаси Накагомэ и Кунинори Мацуда, старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству Сёхэй Хара, глава киевского офиса этого агентства Хидэки Мацунага, президент IHI Corporation Хироси Идэ, президент ISUZU Motors Limited Синсукэ Минами, глава Prodrone Co., Ltd Сюнсукэ Тоя и президент Cyberdyne, Inc. Ёсиюки Санкай.После начала российской военной спецоперации на Украине Япония ввела против России несколько пакетов санкций. Москва в ответ вышла из переговоров по мирному договору, прекратила безвизовые поездки японцев на южные Курилы и диалог о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах, а также бессрочно запретила въезд в Россию тогдашнему премьер-министру Фумио Кисиде, членам его кабинета, депутатам парламента и других политикам. При этом нынешний премьер Сигэру Исиба в черном списке не числится.

