Японский политик назвал глупостью отказ Токио от российской нефти - РИА Новости, 26.03.2026
03:18 26.03.2026
Японский политик назвал глупостью отказ Токио от российской нефти
Япония поступает глупо и упускает свой шанс, отказываясь от российской нефти, несмотря на частичную отмену санкций США, сказал РИА Новости японский общественный
Японский политик назвал глупостью отказ Токио от российской нефти

РИА Новости: политик Кимура назвал глупостью отказ Токио от российской нефти

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 26 мар – РИА Новости. Япония поступает глупо и упускает свой шанс, отказываясь от российской нефти, несмотря на частичную отмену санкций США, сказал РИА Новости японский общественный деятель, председатель патриотической организации "Иссуй-кай" Мицухиро Кимура.
"Ситуация меняется и надо подстраиваться (под нее – ред.). Для Японии очень важна Россия. Если бы было это понимание, это мог бы быть прекрасный шанс. Можно было бы объяснить, что стране нужна нефть, поэтому мы частично снимаем (санкции – ред.), на месяц, на два. Это было бы решение, исходящее из ситуации. И то, что Япония этого не делает – очень жаль и очень глупо. Она упускает прекрасный шанс", - сказал Кимура агентству.
Он считает, что японские политики, начиная с экс-премьер-министра Фумио Кисиды не умеют принимать решения, исходя из ситуации, которая меняется.
"Япония должна быть более гибкой. Можно было бы не отказываться полностью от принятого ранее курса, чтобы не вызвать шквал критики, а просто ослабить меры. Не меняя принципа, гибко подстроиться под ситуацию. То, что Япония этого не может сделать, говорит о твердолобости и глупости", - сказал политик.
При понимании, что закупки российской нефти соответствуют истинным национальным интересам, Япония могла бы воспользоваться шансом, который дают ей изменения международной обстановки, убежден Кимура.
"Это (снятие санкций и покупка российской нефти – ред.) соответствует истинным национальным интересам Японии. Даже с точки зрения японской философии, в основе которой лежит "ва" - гармония, способность быть в мире со всем, это был бы прекрасный шанс для того, чтобы следовать своим национальным интересам", - сказал глава "Иссуй-кай".
Он выразил сожаление, что и власти, и большинство депутатов парламента ориентируются на Европу и тот курс, который выбрали в отношении России европейские страны, а не на то, что нужно их собственной стране.
Власти Японии, в частности, министр иностранных дел Тосимицу Мотэги с начала кризиса на Ближнем Востоке заявляют, что Токио не будет пересматривать свою санкционную политику в отношении России, несмотря на то что США частично сняли санкции на российскую нефть из-за роста мировых цен на это сырье.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все они проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
