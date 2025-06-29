Вдова экс-премьера Японии заявила, что поговорила с Путиным благодаря мужу
Вдова Абэ Акиэ заявила, что смогла поговорить с Путиным и Трампом благодаря мужу
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ
Президент РФ Владимир Путин и вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ. Архивное фото
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ТОКИО, 29 июн - РИА Новости. Вдова экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ на собрании близких к нему людей, которое проходило в Токио в преддверии трехлетней годовщины со дня его трагической гибели, заявила, что благодаря мужу имела возможность по душам разговаривать с президентом России Владимиром Путиным и с президентом США Дональдом Трампом и его женой.
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"Благодаря мужу у меня была возможность поговорить по душам с президентом Путиным и с президентом Трампом с супругой, я глубоко чувствую, что ему доверяли многие (мировые - ред.) лидеры. Я хочу и дальше рассказывать о муже и хочу вместе с вами объединить силы, чтобы сделать нашу страну лучше", - приводит ее слова телеканал NHK.
На собрании присутствовали также и нынешний премьер-министр Сигэру Исиба, его предшественник на этом посту Фумио Кисида и другие депутаты от правящей Либерально-демократической партии.
"Я до конца не забуду, какой удар испытал при известии о его кончине. При наших личных или телефонных разговорах с президентом Трампом и не было случая, чтобы он не говорил о Синдзо (Абэ). Я глубоко чувствую, каким большим богатством он был для Японии. Бесконечен список его вклада для государства, для мира, для будущего. Я должен унаследовать его мысли и приложить все силы (для их лсушествления)", - сказал Исиба.
В конце мая Путин принял в Кремле Акиэ Абэ. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что Акиэ Абэ всегда желанный гость в России.
Биография Синдзо Абэ
28 августа 2020, 10:19
Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в ходе беседы с Абэ президент предложил ей посмотреть "Конька-горбунка" в Большом театре и предоставил ей президентский лимузин для перемещения по городу
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Убийца Тэцуя Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию.
Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ.