https://ria.ru/20250629/putin-2026161629.html

Вдова экс-премьера Японии заявила, что поговорила с Путиным благодаря мужу

Вдова экс-премьера Японии заявила, что поговорила с Путиным благодаря мужу - РИА Новости, 29.06.2025

Вдова экс-премьера Японии заявила, что поговорила с Путиным благодаря мужу

Вдова экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ на собрании близких к нему людей, которое проходило в Токио в преддверии трехлетней годовщины со дня его... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T18:40:00+03:00

2025-06-29T18:40:00+03:00

2025-06-29T18:40:00+03:00

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ТОКИО, 29 июн - РИА Новости. Вдова экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ на собрании близких к нему людей, которое проходило в Токио в преддверии трехлетней годовщины со дня его трагической гибели, заявила, что благодаря мужу имела возможность по душам разговаривать с президентом России Владимиром Путиным и с президентом США Дональдом Трампом и его женой. "Благодаря мужу у меня была возможность поговорить по душам с президентом Путиным и с президентом Трампом с супругой, я глубоко чувствую, что ему доверяли многие (мировые - ред.) лидеры. Я хочу и дальше рассказывать о муже и хочу вместе с вами объединить силы, чтобы сделать нашу страну лучше", - приводит ее слова телеканал NHK.На собрании присутствовали также и нынешний премьер-министр Сигэру Исиба, его предшественник на этом посту Фумио Кисида и другие депутаты от правящей Либерально-демократической партии. "Я до конца не забуду, какой удар испытал при известии о его кончине. При наших личных или телефонных разговорах с президентом Трампом и не было случая, чтобы он не говорил о Синдзо (Абэ). Я глубоко чувствую, каким большим богатством он был для Японии. Бесконечен список его вклада для государства, для мира, для будущего. Я должен унаследовать его мысли и приложить все силы (для их лсушествления)", - сказал Исиба. В конце мая Путин принял в Кремле Акиэ Абэ. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что Акиэ Абэ всегда желанный гость в России. Акиэ Абэ в свою очередь заявила, что Россия для Японии - очень важный сосед. Она отметила важность культурного контакта между Москвой и Токио "даже в этот сложный период". Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в ходе беседы с Абэ президент предложил ей посмотреть "Конька-горбунка" в Большом театре и предоставил ей президентский лимузин для перемещения по городу Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Убийца Тэцуя Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию. Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ.

https://ria.ru/20200828/otstavka-1576412493.html

https://ria.ru/20250626/peskov-2025583237.html

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в мире, япония, россия, владимир путин, дональд трамп, синдзо абэ, политика, сша