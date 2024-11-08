Депутат Судзуки рассказал, что должна сделать Япония после победы Трампа
Судзуки: Токио необходимо изменить курс в отношении России из-за победы Трампа
Мунэо Судзуки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 ноя - РИА Новости, Ксения Нака. Японии необходимо изменить курс в отношении России в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, "иначе ей не жить", сказал РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
"Я считаю, что вопрос не в том, "изменится ли (курс Японии в отношении России - ред.) или нет", а что его необходимо изменить. Если его не изменить, Японии не жить. Курс предыдущего премьер-министра Фумио Кисиды все делать так, как скажет Америка, в отношении России - это ошибка", - заявил собеседник агентства.
"Кисида все делал, как ему говорил (действующий президент США Джо - ред.) Байден, это было провальной (политикой - ред.), поэтому этот курс необходимо изменить. Сейчас премьер-министром стал Сигэру Исиба, он будет смотреть на мировую ситуацию и в преддверии очередной сессии парламента в следующем году как следует будет думать о позиции и месте Японии", - сказал Мунэо Судзуки, отвечая на вопрос о том, изменится ли курс Токио в отношении Москвы после победы Трампа на американских выборах.
Японский политик считает, что в связи с предстоящей сменой администрации в США Японии необходимо пересмотреть свои отношения и с другими странами-соседями.
"Именно потому, что Трамп станет президентом, Японии нужно (менять - ред.) внешнюю политику и дипломатию в отношении соседних стран - России, Китая, Южной Кореи, Северной Кореи. С Южной Кореей сейчас хорошие отношения, а с Россией, Китаем, Северной Кореей не дружественные отношения. Необходимо думать о доверии и дружбе с соседними странами. В этом смысле приход президента Трампа - это шанс, хороший шанс для Японии. И в этом смысле также я считаю, что Японии нужно менять подход к российско-японским отношениям", - сказал депутат.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, подсчитывающие голоса: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Мунэо Судзуки - влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.
Россия не заслужила санкций со стороны Японии, заявил Путин
7 ноября, 21:54