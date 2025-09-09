https://ria.ru/20250909/yaponiya-2040630056.html

Эксперт оценил шансы экс-главы МИД Японии стать новым премьером

Эксперт оценил шансы экс-главы МИД Японии стать новым премьером - РИА Новости, 09.09.2025

Эксперт оценил шансы экс-главы МИД Японии стать новым премьером

Генеральный секретарь японского правительства, бывший глава МИД Есимаса Хаяси может быть ближе всего к победе на выборах нового главы Либерально-демократической

ТОКИО, 9 сен – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Генеральный секретарь японского правительства, бывший глава МИД Есимаса Хаяси может быть ближе всего к победе на выборах нового главы Либерально-демократической партии после того, как премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о своем решении уйти в отставку, заявил РИА Новости эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо. "Политики консервативного толка Санаэ Такаити и Такаюки Кобаяси, вероятно, попытаются участвовать в выборах лидера. Однако на выборах в нижнюю палату парламента в ноябре прошлого года и на выборах в верхнюю палату парламента в июле этого года значительное число законодателей, поддерживавших их, потерпели поражение. Я полагаю, что им будет трудно заручиться широкой поддержкой в борьбе за лидерство. Господин (бывший глава МИД Тосимицу) Мотэги также примет участие в выборах, но, на мой взгляд, и ему будет сложно получить широкую поддержку внутри партии", - подчеркнул эксперт. По мнению Камикубо, министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми, скорее всего, тоже рассматривает возможность участия в выборах. "В СМИ сообщалось, что решение господина Исибы уйти в отставку со своего поста было принято под влиянием уговоров со стороны господина Коидзуми. Не исключено, это была постановочная акция господина Исибы и господина Коидзуми. Продвигая образ того, что господин Исиба ушел в отставку под влиянием господина Коидзуми, они, вероятно, рассчитывают расширить поддержку господина Коидзуми, особенно среди молодых членов партии. Это наводит на мысль, что премьер-министр Исиба может питать надежду сделать господина Коидзуми своим преемником", - отметил политолог. На этом фоне, по его словам, Хаяси представляется главным фаворитом. "Будучи министром в кабинете министров премьера Исибы, господин Хаяси до сих пор сохранял молчание относительно выборов. Однако среди всех кандидатов именно он наиболее подготовлен к тому, чтобы стать следующим премьер-министром. При поддержке бывшего премьер-министра Фумио Кисиды он создал "Парламентскую лигу по продвижению индустрии контента" и занял пост ее председателя. Он последовательно готовился к эпохе "пост-Исибы", формируя широкую коалицию союзников", - считает профессор Камикубо. По мнению эксперта, Хаяси также имеет потенциал заручиться поддержкой самого широкого спектра - от консерваторов до центристов. "Консерваторы, которые решат, что госпожа Такаити не может победить, вполне могут переключить свою поддержку на господина Хаяси. Таким образом, именно он, по всей вероятности, ближе всех к победе в борьбе за лидерство", - заключил собеседник агентства. Исиба в ходе пресс-конференции 7 сентября подтвердил, что принял решение о своей отставке с поста председателя партии. Следовательно, после избрания нового главы он покинет и пост премьер-министра Японии. По данным опроса общественного мнения, проведенного на выходных агентством Киодо, рейтинг правительства составил 32,7%. Вместе с с этим, 52,5% респондентов заявили о "необоснованности" отставки Исибы. Исиба стал председателем Либерально-демократической партии 27 сентября 2024 года, обойдя во втором туре Санаэ Такаити. Это была его пятая попытка. Первого октября того же года Исиба стал премьер-министром Японии, а уже 9 октября распустил ключевую нижнюю палату парламента. Выборы в нижней палате парламента прошли 27 октября, по итогам которых правящая в стране коалиция в составе ЛДП и партии "Комэйто" впервые за 15 лет не смогла удержать большинство мест. Исиба был переизбран премьер-министром страны 11 ноября по итогам второго тура голосования. Летом этого года правящая коалиция утратила большинство и в верхней палате парламента Японии. Сигэру Исиба считается одним из наиболее опытных политиков в партии, в разные годы он занимал посты министра обороны, министра сельского хозяйства, министра по возрождению регионов.

