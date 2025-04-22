https://ria.ru/20250422/yaponiya-2012642135.html

Около 70 депутатов Японии посетили милитаристский храм

Около 70 депутатов Японии посетили милитаристский храм - РИА Новости, 22.04.2025

Около 70 депутатов Японии посетили милитаристский храм

Группа из примерно 70 японских парламентариев утром во вторник посетила по случаю весенних религиозных праздников храм Ясукуни в Токио, который в странах Азии... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T05:24:00+03:00

2025-04-22T05:24:00+03:00

2025-04-22T05:24:00+03:00

в мире

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азия

сигэру исиба

синдзо абэ

есихидэ суга

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ТОКИО, 22 апр - РИА Новости. Группа из примерно 70 японских парламентариев утром во вторник посетила по случаю весенних религиозных праздников храм Ясукуни в Токио, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом. По данным телеканала NHK, среди посетивших храм были замечены, в частности, парламентский министр общенациональных дел и коммуникаций Хироюки Тогаси. Премьер Японии Сигэру Исиба сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни накануне. По данным японских СМИ, в храм было направлено два деревца масакаки (клейеры японской), украшенных красными лентами, с деревянными табличками, на которых написано "От премьера Сигэру Исибы". Вместе с тем, Исиба, как и его предшественники на этом посту Синдзо Абэ, Ёсихидэ Суга и Фумио Кисида, воздержался от личного посещения храма. Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год - на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после своего избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм - в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии - Соединенными Штатами. С тех пор и он, и его преемники воздерживаются от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250418/ministr-2011964315.html

https://ria.ru/20250417/yaponiya-2011876696.html

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в мире, япония, токио, азия, сигэру исиба, синдзо абэ, есихидэ суга