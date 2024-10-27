https://ria.ru/20241027/ekspert-1980319002.html

Эксперт: Япония продолжит проамериканский курс при любом премьере

Эксперт: Япония продолжит проамериканский курс при любом премьере - РИА Новости, 27.10.2024

Эксперт: Япония продолжит проамериканский курс при любом премьере

Япония будет продолжать политический курс ориентации на США, вне зависимости от того, кто будет премьер-министром, заявил в беседе с РИА Новости эксперт в... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T04:48

2024-10-27T04:48

2024-10-27T04:48

в мире

япония

сша

украина

фумио кисида

дональд трамп

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ТОКИО, 27 окт – РИА Новости. Япония будет продолжать политический курс ориентации на США, вне зависимости от того, кто будет премьер-министром, заявил в беседе с РИА Новости эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо. "Думаю, что (премьер-министр Японии Сигэру – ред.) господин Исиба попытается сохранить (после выборов – ред.) правительство путем создания новой формы коалиции через сотрудничество с Народно-демократической партией и Партией обновления Японии ("Ниппон исин-но кай") и заручившись большинством (мест в парламенте – ред.). Однако, я думаю, что это очевидно, что власть Исибы будет ослабевать. Думаю, что он будет блекнуть еще больше, в том числе и в своей внешней политике. Я полагаю, что политика (бывшего премьер-министра Фумио – ред.) Кисиды продолжится", - подчеркнул эксперт. Отвечая на вопрос РИА Новости, возможны ли изменения в политике Японии в случае, если на выборах в США победит Дональд Трамп, профессор Камикубо отметил, что если администрация Трампа поменяет политический курс США, то Япония, скорее всего, последует. "Как я понимаю, главные изменения, если Дональд Трамп станет президентом, будут касаться ответов на конфликт на Украине и проблем вокруг Израиля. В этом смысле, безусловно, если Трамп станет президентом и изменит политический курс, то Япония, скорее всего, последует. С другой стороны, я не наблюдаю каких-либо существенных изменений в японо-американских отношениях при администрации Трампа", - добавил политолог. Масато Камикубо напомнил, что Япония приняла решение о существенном увеличении расходов на оборону при администрации Фумио Кисиды. "Япония приняла решение взять на себя большую ответственность и повысить свою нагрузку относительно защиты азиатского региона. Полагаю, что этого же хочет и Трамп, так как его основной идеей является снижение нагрузки на американских военных, дислоцированных по всему миру. Если Япония и сменит свою политику, то после того, как смена политики произойдет в США. Япония будет вновь делать упор на японо-американские отношения и последует за политикой США. И я не думаю, что это изменится существенно вне зависимости от того, кто является премьер-министром (Японии – ред.)", - подытожил профессор университета Рицумэйкан. В воскресенье, 27 октября, проходят выборы в ключевую нижнюю палату парламента Японии. Решение о роспуске парламента для проведения досрочных выборов было подписано правительством Японии на внеочередном заседании 9 октября. Днем того же дня была распущена нижняя палата парламента. Срок в восемь дней между вступлением в должность нового премьер-министра и роспуском парламента является самым коротким в послевоенной истории страны. Согласно опросу общественного мнения, проведенного ранее в октябре газетой "Асахи" среди 360 тысяч избирателей, правящая коалиция может не получить половины в 233 места, необходимой для беспрепятственного проведения через парламент законопроектов, а ЛДП может потерять около 50 мест из принадлежащих ей сейчас 247. В то же время Конституционно-демократическая партия может существенно повысить свое присутствие в нижней палате парламента – с нынешних 98 мест до 140 мест.

https://ria.ru/20241014/pozdravlenie-1977870032.html

https://ria.ru/20241023/japonija-1979445080.html

https://ria.ru/20241018/briks-1978637404.html

япония

сша

украина

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в мире, япония, сша, украина, фумио кисида, дональд трамп