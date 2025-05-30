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Премьер Японии намерен присутствовать на саммите НАТО
Премьер Японии намерен присутствовать на саммите НАТО - РИА Новости, 30.05.2025
Премьер Японии намерен присутствовать на саммите НАТО
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен присутствовать на саммите НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, пишет японская газета Иомирури со ссылкой на... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T03:01:00+03:00
2025-05-30T03:01:00+03:00
2025-05-30T03:01:00+03:00
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сигэру исиба
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ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен присутствовать на саммите НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, пишет японская газета Иомирури со ссылкой на высокопоставленные источники. "Премьер Исиба решил посетить саммит НАТО. Это будет четвертый год подряд, когда премьер-министр Японии будет присутствовать", - говорится в статье. Отмечается, что Исиба "призовет государства-члены НАТО содействовать оборонному сотрудничеству, заявив, что безопасность в Атлантике и Индо-Тихоокеанском регионе неразделима". "Также ожидается, что будут обсуждаться меры сотрудничества между НАТО и Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией, которые также были приглашены", - подчеркивает газета. В 2022 году возглавлявший японское правительство Фумио Кисида стал первым премьер-министром Японии, который участвовал в саммите НАТО. В 2024 году он также принимал участие в саммите НАТО, который прошел в Вашингтоне. На предстоящем саммите члены НАТО планируют сосредоточиться на обсуждении увеличения оборонных расходов и не проводить отдельные встречи с государствами-членами и странами-партнерами из Индо-Тихоокеанского региона, как это делалось ранее.
https://ria.ru/20250417/kozej-2011782549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, гаага, южная корея, сигэру исиба, фумио кисида, нато
В мире, Япония, Гаага, Южная Корея, Сигэру Исиба, Фумио Кисида, НАТО
Премьер Японии намерен присутствовать на саммите НАТО
Иомирури: премьер Японии Исиба намерен присутствовать на саммите НАТО в Гааге