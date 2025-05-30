Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии намерен присутствовать на саммите НАТО - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:01 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/yaponiya-2019884137.html
Премьер Японии намерен присутствовать на саммите НАТО
Премьер Японии намерен присутствовать на саммите НАТО - РИА Новости, 30.05.2025
Премьер Японии намерен присутствовать на саммите НАТО
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен присутствовать на саммите НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, пишет японская газета Иомирури со ссылкой на... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T03:01:00+03:00
2025-05-30T03:01:00+03:00
в мире
япония
гаага
южная корея
сигэру исиба
фумио кисида
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983062676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83b2816624106285c4e82456a94eaed4.jpg
ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен присутствовать на саммите НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, пишет японская газета Иомирури со ссылкой на высокопоставленные источники. "Премьер Исиба решил посетить саммит НАТО. Это будет четвертый год подряд, когда премьер-министр Японии будет присутствовать", - говорится в статье. Отмечается, что Исиба "призовет государства-члены НАТО содействовать оборонному сотрудничеству, заявив, что безопасность в Атлантике и Индо-Тихоокеанском регионе неразделима". "Также ожидается, что будут обсуждаться меры сотрудничества между НАТО и Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией, которые также были приглашены", - подчеркивает газета. В 2022 году возглавлявший японское правительство Фумио Кисида стал первым премьер-министром Японии, который участвовал в саммите НАТО. В 2024 году он также принимал участие в саммите НАТО, который прошел в Вашингтоне. На предстоящем саммите члены НАТО планируют сосредоточиться на обсуждении увеличения оборонных расходов и не проводить отдельные встречи с государствами-членами и странами-партнерами из Индо-Тихоокеанского региона, как это делалось ранее.
https://ria.ru/20250417/kozej-2011782549.html
https://ria.ru/20250529/nato-2019858487.html
япония
гаага
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983062676_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_108b724bc5c6005c8596250eb532e8d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, гаага, южная корея, сигэру исиба, фумио кисида, нато
В мире, Япония, Гаага, Южная Корея, Сигэру Исиба, Фумио Кисида, НАТО
Премьер Японии намерен присутствовать на саммите НАТО

Иомирури: премьер Японии Исиба намерен присутствовать на саммите НАТО в Гааге

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Сигэру Исиба
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен присутствовать на саммите НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, пишет японская газета Иомирури со ссылкой на высокопоставленные источники.
"Премьер Исиба решил посетить саммит НАТО. Это будет четвертый год подряд, когда премьер-министр Японии будет присутствовать", - говорится в статье.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Польский генерал раскрыл цели проведения ближайшего саммита НАТО
17 апреля, 12:32
Отмечается, что Исиба "призовет государства-члены НАТО содействовать оборонному сотрудничеству, заявив, что безопасность в Атлантике и Индо-Тихоокеанском регионе неразделима".
"Также ожидается, что будут обсуждаться меры сотрудничества между НАТО и Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией, которые также были приглашены", - подчеркивает газета.
В 2022 году возглавлявший японское правительство Фумио Кисида стал первым премьер-министром Японии, который участвовал в саммите НАТО. В 2024 году он также принимал участие в саммите НАТО, который прошел в Вашингтоне.
На предстоящем саммите члены НАТО планируют сосредоточиться на обсуждении увеличения оборонных расходов и не проводить отдельные встречи с государствами-членами и странами-партнерами из Индо-Тихоокеанского региона, как это делалось ранее.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
"Раса рабов": на Западе раскрыли, что стоит за провокациями НАТО
Вчера, 20:02
 
В миреЯпонияГаагаЮжная КореяСигэру ИсибаФумио КисидаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала