В марте под боком у России возникнет мощная военная держава, от действий которой будет зависеть многое, включая темпы СВО. Эта держава — Япония.

Она трется возле Сахалина уже давно — считает даже, будто старше Христа. Но со времен Иосифа Сталина никто не считал ее мощной военной державой, потому что Японию выбили из игры. Теперь она возвращается.

Время, казалось бы, неподходящее, ведь лучшие годы уже позади. Еще недавно она была третьей промышленной державой мира, а теперь только пятая. Демографическая яма углубляется, экономика погрязла в затяжной меланхолии, из-за "понаехавших" (раньше мигрантов не было) в обществе раскол и споры на повышенных тонах: то яма, то канава. Но не стоит преуменьшать проблему: возвращение Японии — это очень серьезно.

По итогам Второй мировой войны американцы надели на нее хомут, перестроили на собственный лад, сделали своим вассалом. Зато можно было не беспокоиться ни о японской армии, ни о японской разведке, ни о производителях японского оружия.

Сначала всего этого у Токио вообще не было. Потом, когда американцы разрешили, появилось, но оставалось вещью в себе, без права использования за пределами страны или хотя бы по собственной инициативе. Все солдаты — строго для самообороны, все шпионы — строго для контрразведки, все оружие — строго для собственных нужд. Такой был закон.

В марте законы сильно изменятся. Например, появится свой аналог ЦРУ , а японским варлордам — производителям оружия — разрешат продавать его за рубеж, чтоб зарабатывать и расширяться. Это только то, что касается нас. Как это нас касается, понятно на примере Германии : если бы она соблюдала те же ограничения на экспорт вооружений, что и Япония в данный момент, Украина лишилась бы крупнейшего европейского поставщика.

"Больше всех сейчас помогает Германия", — подтвердил на днях журналистам Владимир Зеленский . Но он уже почуял запах возможностей, исходящий от Японии, — дипломаты наверняка доложили, что там нечто историческое грядет. Хотя раньше Украина не получала от Токио ничего воинственнее бронежилетов и внедорожников, теперь Киев просит системы ПРО "Пэтриот" и ракеты к ним (Япония — единственная страна, которая производит их по американской лицензии).

Более того, как подчеркнул тот, кто называет себя президентом Украины, его страна "полностью открыта для обмена технологиями и боевым опытом" с японцами. Хотя наиболее свежий боевой опыт японцев прочно ассоциируется с этническими чистками, массовыми изнасилованиями и другими преступлениями против человечности, а более ранний опыт Цусимского сражения Украине ничем не поможет.

Если бы Зеленский мог говорить прямо, сказал бы что-то вроде "вы помогаете нам выиграть войну, а мы помогаем вам вернуть Курилы". Единственная причина, по которой он так не делает, — это президент США Дональд Трамп . Американец запретил криворожцу думать о войне и велел думать о мире, но тот не очень-то слушается, так что отказ Токио от военной самоизоляции был воспринят в Киеве как шанс усилить ВСУ

Немудрено: несмотря на все свои проблемы, Япония — огромная технократическая экономика с буйством высоких технологий, чей военный бюджет входит в топ-10. Он больше, чем у Израиля , который постоянно воюет, и больше, чем у Южной Кореи , которая всегда готовится к войне, а в следующем году будет больше, чем у Украины: почти 60 миллиардов долларов. Если его нарастят до 2,5% от ВВП, как того требуют США, он окажется в тройке крупнейших.

В общем, возможности есть. Вопрос в том, способно ли японское руководство, не убоявшись России , одобрить поставки на Украину ракет и других вооружений.

По новым законам разрешение будет выдавать японский Совбез под председательством премьера Санаэ Такаити . У этой дамы крутой нрав, националистический настрой, легендарная работоспособность, навязчивое желание потратиться на авианосные ударные группы и горячая поддержка общества. Правящая партия с ней во главе в феврале выиграла парламентские выборы с рекордным счетом и конституционным большинством.

Поэтому от Такаити много чего можно ждать — и многие ждут, но надежды Зеленского наверняка беспочвенны. Вместо ракеты "Фламинго" полетит птичка обломинго.

Пускай за свою неистовость японский премьер прозвана однопартийцами Талибаном, решать, строго говоря, не ей. Насчет ПВО и ракет по лицензии решать будет все тот же Трамп, поскольку в данном случае работают не японские законы, а стандартные международные правила о запрете реэкспорта. Что же касается иных видов вооружений, они могут быть куплены лишь за европейские деньги — других у Зеленского нет, а европейцы требуют тратить их на европейское же оружие, за исключением тех позиций, которые могут закрыть только США.

Но и сама Такаити-сан возродила японский милитаризм совсем не для того, чтобы порадовать Зеленского. Огромный военный бюджет, воссозданная внешняя разведка, новейшие десантные катера — все направлено прежде всего против Китая , отношения с которым экстремально плохи, почти как у России и ЕС . А обрушились эти отношения именно благодаря Такаити, точнее, ее намеку на то, что Япония задействует армию в случае военной блокады Тайваня

В то же время эта воинственная дама ничем не показала, что хочет усугубить конфликт с Москвой , ровно наоборот — доказала обратное. Инициативное участие Токио в антироссийской коалиции, имевшее место при Фумио Кисиде , сменилось пассивным, а из стандартной формулировки о поддержке Украины исчезла часть о давлении на Россию. Россию в Токио теперь вспоминают в других контекстах. Например, когда говорят о стратегической важности нефтегазового проекта "Сахалин-2" или о желании заключить с Москвой мирный договор. Об этом желании заявила лично Такаити, но это не просто ее желание. Это наказ сенсея.

Японисты утверждают, будто для настоящего японского консерватора мнение наставника непререкаемо и свято. Даже если преувеличивают, внешняя политика Такаити полностью вписывается в логику ее наставника — многолетнего премьер-министра Синдзо Абэ . Именно он запустил процесс по отказу от пацифистского законодательства, превратил силы самообороны в полноценную армию и завещал опасаться Пекина . В контексте той же самой "китайской угрозы" Абэ воспринимал добрососедство с Россией как необходимость. Президента Владимира Путина он называл своим другом и обращался на "ты". Сам Путин упоминал об "очень теплых личных отношениях", а в мае прошлого года принял в Кремле вдову убитого в 2022 году политика — Акиэ Абэ — и предоставил ей свой автомобиль для поездки в Большой театр

Таким образом, чтобы удовлетворить запросы Зеленского, Такаити нужно перечеркнуть собственную стратегию, поссориться с Трампом, залезть в карман к избирателям и предать заветы сенсея. Многовато для одного криворожца. Глуповато для возвращения в большую игру.