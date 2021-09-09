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История экономической интеграции России и Белоруссии

История экономической интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 09.09.2021

История экономической интеграции России и Белоруссии

С середины 1990-х годов Москва и Минск ведут переговоры о более углубленной интеграции. В 1999 году первый президент России Борис Ельцин и белорусский лидер... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T00:34

2021-09-09T00:34

2021-09-09T00:34

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С середины 1990-х годов Москва и Минск ведут переговоры о более углубленной интеграции. В 1999 году первый президент России Борис Ельцин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали договор "О создании Союзного государства". Его полная реализация предполагала формирование уникального для постсоветского пространства объединения, сочетающего в себе как признаки международной организации, так и государства.В Союзном государстве предполагалось создать не только единое экономическое пространство, но единый Конституционный акт, на основе которого формировались бы и функционировали наднациональные органы управления – союзное правительство, парламент, унифицированная судебная система. Решения этих органов носили бы силу закона и были бы обязательны к исполнению на национальном уровне.Для реализации совместной политики предполагалось создать единый наднациональный бюджет, который формировался бы через общую налоговую систему с единой системой ценообразования, общей валютой и др. В результате значительную часть государственных функций предполагалось передать с национального уровня на наднациональный, но ни Россия, ни Белоруссия не теряли бы при этом свой суверенитет и сохраняли бы субъектность, в том числе в международных отношениях.Тем не менее реализовать за 20 лет удалось лишь в лучшем случае около половины из задуманного.Наибольшего прогресса удалось достичь в области безопасности и социальной сфере. Россия и Белоруссия совместно защищают границы Союзного государства в воздушном пространстве, создали единую региональную систему ПВО, функционирует региональная группировка войск – в целом между двумя странами действуют более 30 договоров о сотрудничестве в оборонной сфере.Еще больше сделано для обеспечения равенства прав граждан России и Белоруссии: устраиваясь на работу, поступая в университет, пересекая границу граждане России и Белоруссии на территории Союзного государства везде выступают на равных, а не как иностранцы.Интеграция в политической сфере затормозилась, едва начавшись с создания наднационального Совета министров, Парламентского собрания и Постоянного комитета как постоянно действующего органа управления Союзным государством. Широких полномочий эти наднациональные структуры не могут получить из-за отсутствия Конституционного акта.Незавершенный характер институтов управления и правовой базы в Союзном государстве не позволяет в полной мере решать периодически возникающие противоречия в российско-белорусских отношениях через союзные механизмы. В результате спорные вопросы либо зависают "в воздухе", либо выводятся на уровень первых лиц, где достигается политический компромисс. По мере ухудшения экономической и политической ситуации в мире, особенно в 2010-е годы, количество таких проблемных зон в российско-белорусском диалоге стало увеличиваться. Серьезным катализатором противоречий стал украинский кризис и конфронтация России со странами коллективного Запада. К уже имевшимся проблемам добавился вопрос поддержки Минском внешней политики Москвы, ухудшились экономические условия интеграции, обострился вопрос доверия между элитами России и Белоруссии, активизировались усилия западных стран по противодействию российско-белорусской интеграции и др. Количество таких проблем, не решаемых союзными инструментами, перешло в качество к концу 2018 года, когда президенты обеих стран приняли решение фактически о ревизии союзного строительства. Для решения этой задачи при правительстве России и Белоруссии были созданы специальные рабочие группы.Министр экономики Белоруссии (2018-2019) Дмитрий Крутой отмечал, что, в частности, стороны договорились разработать "дорожные карты" по интеграции в различных сферах к ноябрю 2019 года, унифицированное законодательство – к середине 2020 года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года.В июле 2019 года состоялись переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которых белорусский лидер предложил президенту России снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря 2019 года – к 20-летию подписания Союзного договора. Премьеры двух стран 6 сентября 2019 года парафировали программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты" в различных сферах, проекты которых планировалось подготовить к ноябрю. В середине ноября премьер-министр Белоруссии (2018-2020) Сергей Румас заявил, что Минск и Москва пока не согласовали "дорожные карты" в нефтегазовой сфере, но "нерешаемых вопросов" нет. Одной из самых сложных тем на переговорах по углублению интеграции он назвал также унификацию налогового законодательства двух стран.По словам Румаса, в целом из 31 "дорожной карты" около половины фактически согласованы и готовы к подписанию в пакете документов. Он отмечал, что вопросы по второй половине документов не являются неразрешимыми, и выразил уверенность, что по этим темам удастся найти развязки. Наряду с этим Румас подчеркивал, что отраслевые "дорожные карты" будут подписаны, только если интересы Белоруссии будут учтены.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет "дорожные карты", если не будут решены принципиальные вопросы в экономике. Белорусский президент отнес к таким темам поставки углеводородов, открытие "как следует" рынка РФ для белорусских товаров, снятие барьеров. 7 декабря 2019 года состоялись переговоры Путина и Лукашенко в Сочи, которые продлились пять часов. Перед встречей президент России выразил надежду на то, что Москва и Минск продолжат работу по сближению, прежде всего в экономике и социальной сфере, и что люди получат от интеграции заметные преимущества. Лукашенко, в свою очередь, отметил, что для интеграции предстоит сделать еще немало. Прежде всего, по его словам, необходимо создать равные условия для предприятий.По итогам переговоров глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что стороны достигли прогресса по целому ряду направлений, в том числе по сельскому хозяйству, сфере связи, таможне, регулированию нефтяного рынка. Посол Белоруссии Владимир Семашко заявил, что стороны не смогли достичь единого мнения по восьми отраслевым "дорожным картам", при этом все проекты по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб согласованы.По словам Максима Орешкина, финальные договоренности в части интеграции блокировали три группы вопросов – в сфере нефти, газа и налогов, где Минск требовал для себя преференций. В итоге сторонам не удалось подписать полный пакет документов по развитию Союзного государства. В последующем Александр Лукашенко неоднократно эмоционально высказывался о российско-белорусских отношениях. В интервью радиостанции "Эхо Москвы" лидер Белоруссии отметил, что после стольких лет Белоруссия и Россия находятся на этапе "раздорожья", этого не должно было быть и заявил, что РФ каждый год начинает прессовать Белоруссию, "завинчивая гайки" и повышая цены. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявлял, что российские власти намекали на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители. Позднее Лукашенко заявил, что Минск готов вести с Москвой переговоры по интеграции в рамках Союзного государства, если РФ откажется от "имперских замашек". В свою очередь глава белорусского МИД Владимир Макей заявлял, что Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику. Однако после президентских выборов в Белоруссии, на которых в шестой раз победил Лукашенко и результаты которых не признали страны Запада, ситуация изменилась. В конце сентября 2020 года стало известно, что Минск и Москва возобновили диалог по интеграционным "дорожным картам". После обсуждений Белоруссия и Россия переформатировали "дорожные карты" в союзные программы по интеграции. Сейчас речь идет о 28 программах сугубо по экономическим вопросам. Белоруссия и Россия отказались от 31-й "дорожной карты" по политической интеграции, кроме того три карты – по унификации налогового законодательства и две карты по таможенному регулированию – слились в одну. В начале августа 2021 года Александр Лукашенко выразил надежду, что в конце 2021 года на заседании высшего госсовета Союзного государства Минск и Москва смогут принять все 28 отраслевых "дорожных карт" по развитию экономической интеграции. Он пояснял тогда, что пока остается согласовать "дорожную карту", касающуюся вопроса равных условий закупки природного газа и цен на него.Первый вице-премьер республики Николай Снопков на совещании у белорусского президента 17 августа сообщил, что "стороны вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов, включающий основные направления и 28 отраслевых союзных программ, а также проекты решений союзного совмина и высшего госсовета Союзного государства об их одобрении".Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что готовящиеся Минском и Москвой интеграционные программы определят направление развития взаимодействия между странами вплоть до 2027 года.Ожидается, что главной темой встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая пройдет 9 сентября в Москве, станет обсуждение 28 союзных программ. Утверждение союзных программ планируется на заседании Высшего госсовета союзного государства в октябре-ноябре 2021 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, белоруссия, россия