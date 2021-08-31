https://ria.ru/20210831/sovmin-1748072803.html

Программы по развитию интеграции могут подписать на союзном совмине

Программы по развитию интеграции могут подписать на союзном совмине - РИА Новости, 31.08.2021

Программы по развитию интеграции могут подписать на союзном совмине

Программы интеграции РФ и Белоруссии могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября после... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T20:43

2021-08-31T20:43

2021-08-31T20:43

союзное государство

в мире

белоруссия

москва

дмитрий песков

александр лукашенко

россия

николай снопков

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Программы интеграции РФ и Белоруссии могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября после переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил РИА Новости белорусский посол в Москве Владимир Семашко."Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Москве 9 сентября и обсудят вопросы белорусско-российского сотрудничества, в том числе тематику союзных программ", - сказал Семашко."А на следующий день, 10 сентября, на заседании союзного совмина, которое состоится в Минске, могут быть подписаны программы союзной интеграции", - пояснил дипломат.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 9 сентября переговоры в Москве.В начале августа Лукашенко выразил надежду, что в конце 2021 года на заседании высшего госсовета Союзного государства Минск и Москва смогут принять все 28 отраслевых дорожных карт по развитию экономической интеграции. Он пояснял тогда, что пока остается согласовать дорожную карту, касающуюся вопроса равных условий закупки природного газа и цен на него.Первый вице-премьер республики Николай Снопков на совещании у белорусского президента 17 августа сообщил, что "стороны вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов, включающий основные направления и 28 отраслевых союзных программ, а также проекты решений союзного совмина и высшего госсовета Союзного государства об их одобрении".Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что готовящиеся Минском и Москвой интеграционные программы определят направление развития взаимодействия между странами вплоть до 2027 года. До этого Головченко заявлял, что правительства Белоруссии и России планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы (ранее стороны называли их отраслевыми дорожными картами) по углублению интеграции и внести главам государств предложения на рассмотрение.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята.

https://ria.ru/20210818/integratsiya-1746186843.html

https://ria.ru/20210809/karta-1745029439.html

белоруссия

москва

россия

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в мире, белоруссия, москва, дмитрий песков, александр лукашенко, россия, николай снопков