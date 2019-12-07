Белоруссия не просит у России дешевый газ, заявил Лукашенко

"Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, нефть покупать не по 63 доллара за баррель, главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену", — сказал он.

Он подчеркнул, что люди и субъекты хозяйств должны иметь равные условия для жизни и работы.

Восьмого декабря Россия и Белоруссия будут отмечать 20-летие договора о создании Союзного государства. В преддверии этой даты президенты двух стран проводят в Сочи переговоры, посвященные союзным отношениям. Ожидается, что на их рассмотрение вынесут дорожные карты по углублению интеграции. При этом Лукашенко заявлял, что Минск их не подпишет, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике: о поставках углеводородов, открытии российского рынка для белорусских товаров и снятии торговых барьеров.