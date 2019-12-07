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Союзное государство
2019-12-07T17:07+0300
https://ria.ru/20191207/1562097297.html
Белоруссия не просит у России дешевый газ, заявил Лукашенко
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РИА Новости

Белоруссия не просит у России дешевый газ, заявил Лукашенко

15:45 07.12.2019 (обновлено: 17:07 07.12.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 7 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не просит у России дешевые нефть и газ, но хочет, чтобы для предприятий создали равные условия. Об этом он говорил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, нефть покупать не по 63 доллара за баррель, главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену", — сказал он.

Он подчеркнул, что люди и субъекты хозяйств должны иметь равные условия для жизни и работы.
"Равные условия – больше ничего не надо", — заключил белорусский лидер.
Восьмого декабря Россия и Белоруссия будут отмечать 20-летие договора о создании Союзного государства. В преддверии этой даты президенты двух стран проводят в Сочи переговоры, посвященные союзным отношениям. Ожидается, что на их рассмотрение вынесут дорожные карты по углублению интеграции. При этом Лукашенко заявлял, что Минск их не подпишет, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике: о поставках углеводородов, открытии российского рынка для белорусских товаров и снятии торговых барьеров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 01:01
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
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Обсудить 31
Союзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
А России нужно равное отношение к ее внешней политике по Крыму и пр. Не, с батькой не договориться, это давно ясно.
7 декабря, 15:49
Von Stirliz
2600110
У бывшего председателя совхоза, проблемы с географией. Пусть посмотрит на России и сою страну. Пусть сравнит экономики. А то только истерики закатывать может и шантажировать. Думаю что к ним надо относится просто как к соседям. Никаких преференций! Обнаглели!
7 декабря, 15:56
Стас Титов
2401111
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