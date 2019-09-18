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РИА Новости

Почему Москва и Минск не окажутся в одной стране

08:00 18.09.2019 (обновлено: 12:17 18.09.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече глав ОДКБ в Минске. 30 ноября 2017
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече глав ОДКБ в Минске. 30 ноября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Александр Лесных. В начале сентября премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас подписали программу взаимной экономической интеграции, которую некоторые СМИ расценили чуть ли не как проект объединения двух стран в новое федеративное государство. Это не имеет ничего общего с реальностью, а Москве и Минску еще предстоит решить ряд серьезных проблем, препятствующих экономическому сближению.

Налоговый кодекс

Подписанный премьер-министрами документ представляет собой проект программы, направленной на экономическое сближение двух стран, и давать ему конкретные оценки еще рано, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав распространенную СМИ информацию "сугубо предварительной". Его коллега с белорусской стороны Наталья Эйсмонт и вовсе призвала воспринимать домыслы о конфедерации, федерации и прочем как "досужие журналистские штампы".
На деле, по словам Румаса, проект предполагает, что к началу декабря стороны объединят в один перечень 31 дорожную карту, подготовят несколько межправительственных соглашений и соответствующую программу действий, после чего представят их президентам Путину и Лукашенко. И если главы государств подпишут этот пакет документов, на реализацию всех договоренностей уйдет несколько лет.
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В частности, речь идет о едином Налоговом кодексе, который ориентировочно вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Эксперты уверены, что привести законодательство к общему знаменателю будет непросто, ведь в Белоруссии налоговая система — двухуровневая, состоит из общегосударственных и местных сборов. В России для соответствия европейской Конвенции по самоуправлению предусмотрены федеральные, региональные и местные налоги.
Еще одно принципиальное различие — в формировании ставки НДС. В России социально-значимые товары облагаются налогом десять процентов, остальные — двадцать. В Белоруссии из-за довольно специфической модели НДС на разные товары постоянно меняется в диапазоне от нуля до 25%.
В случае принятия единого кодекса Минск лишится еще одного преимущества. Дело в том, что некоторые российские компании сейчас регистрируются в Белоруссии, чтобы сэкономить на налогах. После унификации налоговой системы они наверняка переберутся в какой-нибудь офшор.

Общие правила

Предполагается также унифицировать Гражданский кодекс — в части системы учета собственности и правил соцзащиты. Кроме того, Москва и Минск могут создать единый регулятор энергетической отрасли, согласовать политику в отношении агрорынка и торговли, а также в антимонопольной сфере.
Важное новшество, которое планируется реализовать через интеграционный процесс, — объединение платежных систем и общий режим защиты инвестиций. Это позволит странам вести совместную экономическую деятельность в привычном режиме, невзирая на такие внешнеэкономические факторы, как западные санкции.

В целом речь идет скорее о переходе к экономической интеграции, общему рынку, то есть единым правилам перемещения через границу товаров и услуг, инвестиционного капитала и трудовых ресурсов.

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Разумеется, "федерализация", подразумевающая объединение или разделение территорий в рамках одного государства, тут совершенно ни при чем. Об этом свидетельствует и направленность на реализацию договора о Союзном государстве (СГ), которому в начале декабря исполнится 20 лет. В третьей и шестой статье первого раздела документа закреплено, что СГ основывается на принципе суверенного равенства, сохранении независимости и территориальной целостности.

Придется договариваться

Чтобы масштабный интеграционный процесс не остался на уровне декларации о намерениях, необходимо урегулировать двусторонние противоречия, а их немало.
Одно из самых острых — российский налоговый маневр в нефтяной отрасли: отмена вывозной пошлины на нефть при параллельном повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
По данным Белстата, за январь-июнь 2018 года Беларусь импортировала из России девять миллионов тонн на сумму 3,4 миллиарда долларов. Цена для Минска составила 50,4 доллара за баррель при средних котировках Urals на мировом рынке 68,83 доллара. В результате российского налогового маневра белорусская цена приблизилась к рыночной, из-за чего, по оценкам председателя Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрия Сенько, Минск в этом году недополучил порядка 250 миллионов долларов. И рассчитывает на компенсацию.

"Это мы с президентом России не единожды обсуждали. Думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу совместных действий, придется вернуться и к этому вопросу", — сообщил Александр Лукашенко агентству БелТА.

Еще один камень преткновения — цены на газ. В 2018-м, по информации Белстата, Минск закупал российское топливо по 129 долларов за тысячу кубометров, в этом году — на два доллара дешевле. Лукашенко же хочет, чтобы цена была такой же, "как в Смоленской области", — 70 долларов.
Это обсудят на двусторонней встрече 23 сентября. Возможно, именно там начнется активная работа по экономической интеграции двух стран.
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Обходной путь: как Белоруссия заработает на санкциях России против Украины
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Дмитрий МедведевАлександр ЛукашенкоUralsДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияРоссияЭкономика
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... Лукашенко же хочет, чтобы цена была такой же, "как в Смоленской области"... , не понял, а что Белоруссия в составе России? Лукашенко хочет что бы в Смоленской области и коров всех убрали и покупали молоко в Белоруссии. )))) Хотелка не поломается?
18 сентября, 09:37
Фома Неверующий
2100006
На фиг нам нужен этот истерик и предатель?
18 сентября, 09:53
Стас Титов
1500016
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