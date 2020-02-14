Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии . Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские власти намекали на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители.

Политик отметил, что выступает за интеграцию двух государств, однако на поглощение Белоруссии никогда не согласится.

России к нам (относятся – ред.) с душой. Они приезжают сюда, отдыхают. Им здесь лучше, чем дома. Это величайшее достижение нашего союзного строительства. Зачем гнать лошадей, гнобить, куда-то включать нас?" – спросил он. "Средние слои вк нам (относятся – ред.) с душой. Они приезжают сюда, отдыхают. Им здесь лучше, чем дома. Это величайшее достижение нашего союзного строительства. Зачем гнать лошадей, гнобить, куда-то включать нас?" – спросил он.

"И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: "Ни в коем случае не входите в состав России". Но кому-то там (в России – ред.) хочется, чтобы была одна страна, - тогда будут единые цены", - отметил он.

"Нет равных условий"

Глава государства также подчеркнул, что выступает за сотрудничество с Москвой на равных условиях.

"У вас (белорусских предприятий - ред.) газ, допустим, 200 долларов, а у таких предприятий в России - 100 или 80. Как с ними конкурировать? Значит, нам приходится меньше жечь электричества, в холодине работать, зарплату людям меньшую платить и так далее. Вот вам и "равные" условия. Вот за что я борюсь и чего хочу. Ни в коем случае не дешевле", - пояснил он.

"У Путина такой цели нет"

Также Лукашенко отметил, что намерения объединить две страны нет и у российских коллег.

"Нет у Путина такой цели. А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может", - сказал он.

При этом белорусский лидер пошутил, что единое государство возможно, если его возглавит представитель Минска. Президент предположил, что эту должность могла бы занять экс-глава администрации президента, а ныне спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова.

"Может, ваш руководитель (Светлогорского ЦКК – ред.). А лучше всего Наталья Ивановна Кочанова - первая женщина, но надежная будет", - заявил глава государства.