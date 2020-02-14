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2020-02-14T21:14+0300
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Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии
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РИА Новости

Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии

20:18 14.02.2020 (обновлено: 21:14 14.02.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские власти намекали на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители.
Политик отметил, что выступает за интеграцию двух государств, однако на поглощение Белоруссии никогда не согласится.
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"Средние слои в России к нам (относятся – ред.) с душой. Они приезжают сюда, отдыхают. Им здесь лучше, чем дома. Это величайшее достижение нашего союзного строительства. Зачем гнать лошадей, гнобить, куда-то включать нас?" – спросил он.
"И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: "Ни в коем случае не входите в состав России". Но кому-то там (в России – ред.) хочется, чтобы была одна страна, - тогда будут единые цены", - отметил он.

"Нет равных условий"

Глава государства также подчеркнул, что выступает за сотрудничество с Москвой на равных условиях.
"У вас (белорусских предприятий - ред.) газ, допустим, 200 долларов, а у таких предприятий в России - 100 или 80. Как с ними конкурировать? Значит, нам приходится меньше жечь электричества, в холодине работать, зарплату людям меньшую платить и так далее. Вот вам и "равные" условия. Вот за что я борюсь и чего хочу. Ни в коем случае не дешевле", - пояснил он.
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"У Путина такой цели нет"

Также Лукашенко отметил, что намерения объединить две страны нет и у российских коллег.
"Нет у Путина такой цели. А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может", - сказал он.
При этом белорусский лидер пошутил, что единое государство возможно, если его возглавит представитель Минска. Президент предположил, что эту должность могла бы занять экс-глава администрации президента, а ныне спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова.
"Может, ваш руководитель (Светлогорского ЦКК – ред.). А лучше всего Наталья Ивановна Кочанова - первая женщина, но надежная будет", - заявил глава государства.
По его словам, если бы жителям России предложили эту альтернативу, "то они бы могли и не отказаться".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
8 февраля, 02:31
Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
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