Лукашенко не готов строить Союзное государство, считает сенатор

Лукашенко дал интервью "Эхо Москвы" . В частности, лидер Белоруссии отметил, что после стольких лет Белоруссия и Россия находятся на этапе "раздорожья", этого не должно было быть и заявил, что РФ каждый год начинает прессовать Белоруссию, "завинчивая гайки" и повышая цены.

"Работа российских журналистов была очень профессиональной, им удалось раскрыть Лукашенко. Принципиально нового он ничего не сказал, но более четко было проговорено то, что ранее было закамуфлировано", - сказал Калашников РИА Новости во вторник.

При этом заявления белорусского лидера с критикой в адрес России не связаны с экономическими разногласиями между странами, считает парламентарий. "Лукашенко ранее уже заявил, что приняты принципиальные решения по поставкам нефти и газу из РФ в Белоруссию. Поэтому я не думаю, что его высказывания связаны с экономикой", - добавил законодатель.

Он подчеркнул, что Лукашенко в этом интервью раскрылся неформально. "Он заявил, что если его опять изберут президентом, он обещал все соглашения по Союзному государству выполнить. Но мы знаем цену этим обещаниям", - сказал Калашников.

При этом Лукашенко высказался против создания общих структур в рамках Союзного государства. "Это означает, что Союзное государство он точно строить не будет", - отметил парламентарий.