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Союзное государство
2019-12-24T21:32+0300
https://ria.ru/20191224/1562803516.html
Лукашенко не готов строить Союзное государство, считает сенатор
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РИА Новости

Лукашенко не готов строить Союзное государство, считает сенатор

21:32 24.12.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Своим противоречивым интервью президент Белоруссии Александр Лукашенко показал, что не готов на практике строить Союзное государство с Россией, считает первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
Лукашенко дал интервью "Эхо Москвы". В частности, лидер Белоруссии отметил, что после стольких лет Белоруссия и Россия находятся на этапе "раздорожья", этого не должно было быть и заявил, что РФ каждый год начинает прессовать Белоруссию, "завинчивая гайки" и повышая цены.
"Работа российских журналистов была очень профессиональной, им удалось раскрыть Лукашенко. Принципиально нового он ничего не сказал, но более четко было проговорено то, что ранее было закамуфлировано", - сказал Калашников РИА Новости во вторник.
При этом заявления белорусского лидера с критикой в адрес России не связаны с экономическими разногласиями между странами, считает парламентарий. "Лукашенко ранее уже заявил, что приняты принципиальные решения по поставкам нефти и газу из РФ в Белоруссию. Поэтому я не думаю, что его высказывания связаны с экономикой", - добавил законодатель.
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Он подчеркнул, что Лукашенко в этом интервью раскрылся неформально. "Он заявил, что если его опять изберут президентом, он обещал все соглашения по Союзному государству выполнить. Но мы знаем цену этим обещаниям", - сказал Калашников.
При этом Лукашенко высказался против создания общих структур в рамках Союзного государства. "Это означает, что Союзное государство он точно строить не будет", - отметил парламентарий.
Во многом двоякую позицию по ряду вопросов Калашников связал с тем, что Лукашенко "кормится отовсюду, откуда можно".
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоСовет Федерации РФСергей КалашниковБелоруссияРоссияВ мире
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КМКалинка Малинкова
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