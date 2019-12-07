Орешкин рассказал о результатах переговоров Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи

По его словам, у сторон осталось небольшое количество спорных вопросов.

"Сегодня был напряженный день. Плодотворно поработали. По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены", - отметил министр.

Орешкин заявил, что уже с понедельника Москва и Минск начнут на экспертном уровне детальную проработку указаний, полученных на этих переговорах, чтобы все сформулировать дорожные карты.

"Затем будем докладывать премьерам, будем докладывать президентам", - сказал Орешкин.

Глава Минэкономразвития также сообщил, что у Путина и Лукашенко также намечена встреча 20 декабря в Санкт-Петербурге. При этом президенты и премьеры могут созвониться или провести дополнительную встречу, добавил Орешкин.

Переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры делегаций России и Белоруссии прошли в Сочи . Встреча состоялась в преддверии 20-летия договора о создании Союзного государства.

Открывая переговоры, президент России выразил надежду, что Москва и Минск продолжат работу по сближению, прежде всего в экономике и социальной сфере, и что люди получат от интеграции заметные преимущества.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что для интеграции предстоит сделать еще немало. Прежде всего, по его словам, необходимо создать равные условия для предприятий.