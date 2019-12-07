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Союзное государство
2019-12-08T09:06+0300
https://ria.ru/20191207/1562106944.html
Орешкин рассказал о результатах переговоров Путина и Лукашенко
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РИА Новости

Орешкин рассказал о результатах переговоров Путина и Лукашенко

22:00 07.12.2019 (обновлено: 09:06 08.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 7 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия имеют понимание, как продвигаться по спорным вопросам, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
По его словам, у сторон осталось небольшое количество спорных вопросов.
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Вчера, 16:15Союзное государство
На переговорах Путина и Лукашенко внезапно погас свет
"Сегодня был напряженный день. Плодотворно поработали. По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены", - отметил министр.
Орешкин заявил, что уже с понедельника Москва и Минск начнут на экспертном уровне детальную проработку указаний, полученных на этих переговорах, чтобы все сформулировать дорожные карты.
"Затем будем докладывать премьерам, будем докладывать президентам", - сказал Орешкин.
Глава Минэкономразвития также сообщил, что у Путина и Лукашенко также намечена встреча 20 декабря в Санкт-Петербурге. При этом президенты и премьеры могут созвониться или провести дополнительную встречу, добавил Орешкин.
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Вчера, 08:00Союзное государство
Союз с ценами врозь. Что мешает интеграции России и Белоруссии

Переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры делегаций России и Белоруссии прошли в Сочи. Встреча состоялась в преддверии 20-летия договора о создании Союзного государства.
Открывая переговоры, президент России выразил надежду, что Москва и Минск продолжат работу по сближению, прежде всего в экономике и социальной сфере, и что люди получат от интеграции заметные преимущества.
Лукашенко, в свою очередь, отметил, что для интеграции предстоит сделать еще немало. Прежде всего, по его словам, необходимо создать равные условия для предприятий.
Переговоры Путина и Лукашенко в закрытом от прессы режиме длились более пяти часов.
Помимо лидеров двух стран, во встрече участвовали премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас, а также члены правительств России и Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 01:01
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
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Обсудить 24
Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевМаксим ОрешкинАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСочиБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Принято, принято. Только нюансик имеется: не может в едином государстве одна часть признавать Крым своим, а другая нет! Но, как понимаете, части единого государства должны и тяготы санкций нести одинаково. А так, чтобы тут играем, а тут рака за камень заводим,так не бывает!
7 декабря, 23:29
Von Stirliz
10430009
20 лет из пустого в порожнее переливают... Всё сынтырироваться не могут... Но я так понимаю главное процесс - видимость работы...
7 декабря, 22:28
Ксюша Дорофеева
67817027
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