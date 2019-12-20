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Союзное государство
2019-12-20T16:41+0300
https://ria.ru/20191220/1562649515.html
Орешкин рассказал о спорных моментах на переговорах Путина и Лукашенко
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РИА Новости

Орешкин рассказал о спорных моментах на переговорах Путина и Лукашенко

15:35 20.12.2019 (обновлено: 16:41 20.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Три группы вопросов - с сфере нефти, газа и налогов - блокируют финальные договорённости между Россией и Белоруссией в части интеграции двух стран, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
В пятницу в Санкт-Петербурге прошли переговоры президентов России и Белоруссии.
"Мы сделали очередной шаг вперёд с точки зрения согласования вопросов. У нас согласованы полностью вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка", - сказал Орешкин журналистам по итогам переговоров.
"У нас сейчас, по результатам сегодняшних переговоров, осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договорённости. Это договорённости в нефтяной сфере, договорённости в газовой сфере и договорённости в налоговой сфере. Это три группы вопросов, которые осталось решить, чтобы финализировать все дорожные карты", - добавил министр.
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Межгосударственные отношения России и Белоруссии
Он напомнил, что всего должно быть разработана 31 дорожная карта.
"Три блока вопросов остались, которые мешают достигнуть пакетной договорённости", - подчеркнул Орешкин.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые дорожные карты. Всего разрабатывается 31 проект отраслевых дорожных карт.
В начале декабря премьер-министры двух стран провели переговоры в Сочи, на следующий день переговоры прошли на уровне президентов. В результате несогласованными остались 8 отраслевых дорожных карт, сообщал посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
8 декабря, 01:32Союзное государство
Союзное государство России и Белоруссии
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Союзное государствоМаксим ОрешкинАлександр ЛукашенкоСоюзное государствоВладимир ПутинБелоруссияРоссияПолитика
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