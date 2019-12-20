Орешкин рассказал о спорных моментах на переговорах Путина и Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Три группы вопросов - с сфере нефти, газа и налогов - блокируют финальные договорённости между Три группы вопросов - с сфере нефти, газа и налогов - блокируют финальные договорённости между Россией Белоруссией в части интеграции двух стран, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин

В пятницу в Санкт-Петербурге прошли переговоры президентов России и Белоруссии.

"Мы сделали очередной шаг вперёд с точки зрения согласования вопросов. У нас согласованы полностью вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка", - сказал Орешкин журналистам по итогам переговоров.

"У нас сейчас, по результатам сегодняшних переговоров, осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договорённости. Это договорённости в нефтяной сфере, договорённости в газовой сфере и договорённости в налоговой сфере. Это три группы вопросов, которые осталось решить, чтобы финализировать все дорожные карты", - добавил министр.

Он напомнил, что всего должно быть разработана 31 дорожная карта.

"Три блока вопросов остались, которые мешают достигнуть пакетной договорённости", - подчеркнул Орешкин.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые дорожные карты. Всего разрабатывается 31 проект отраслевых дорожных карт.