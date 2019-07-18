Лукашенко обратился к Путину с предложением по интеграции

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Лидеры государств обсудили развитие интеграции и спорные моменты в двусторонних отношениях. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Открывая встречу, Путин заявил, что в декабре исполнится двадцать лет со дня подписания договора о создании Союзного государства.

"Мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках Союзного договора, что не сделано, по каким причинам, ну и выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития нашей интеграции", — сказал российский лидер.

Он добавил, что планирует "потом еще в региональном масштабе поговорить с коллегами, которые занимаются межрегиональным сотрудничеством".

"Самый близкий партнер"

Говоря о двусторонних отношениях, российский лидер подчеркнул, что Белоруссия является стратегическим и самым близким партнером России.

"Мы работаем по всем направлениям — и в сфере безопасности, в сфере военного дела, в оборонке, в экономике", — заявил Путин, отметив, что объем взаимной торговли постоянно растет.

Он также обратил внимание на то, что Россия является крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии, а объем накопленных прямых инвестиций составляет почти четыре миллиарда долларов.

"Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше", — отметил Путин.

"Снять спорные вопросы"

В свою очередь, Лукашенко предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря 2019 года.

По мнению Лукашенко, все вопросы лежат на поверхности. Он добавил, что поддерживает предложение правительств двух стран о том, что необходимо одновременно найти взаимопонимание до 20-летия подписания Союзного договора.

"Времени предостаточно, тем более что уже правительства наши нарушили сроки, которые мы установили с Владимиром Владимировичем два года тому назад, по-моему, в Питере по отдельным вопросам. Ну, об этом мы поговорим сегодня как раз", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что граждане обеих стран давно ждут от президентов принятия конкретных решений. Лукашенко отметил, что главы России и Белоруссии "свой путь прошли".

Он напомнил о том, что встречался с российским лидером и в Сочи, и в Москве, и в других городах. По его словам, общественность даже подвергала его и Путина критике за излишне частые контакты, которые так и не увенчались конкретным результатом.

"Мы все решили, то, что намечали: мы определили направления в данный момент наших действий, мы определили даже конкретные действия и, как Владимир Владимирович сказал, создали на уровне правительств совместную группу", — заметил Лукашенко.

Поездка на Валаам

Путин отметил, что беседа с Лукашенко стала продолжением разговора, начатого накануне во время неформальной встречи на Валааме. В свою очередь, Лукашенко поблагодарил российского президента за день, который они вместе провели на Валааме.

"Это не просто была какая-то ознакомительная экскурсия. Наши истоки там, наши корни там, наша вера в крепких, настоящих людей. Не думаю, что президент России кого-то вот так день водил за руку и показывал, зная дотошно эти все идеи, эти все места", — сказал он.

Белорусский лидер сделал акцент на том, что очень ценит этот поступок Путина.