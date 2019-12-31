Ожидания — 2020 в экономике: нефть, газ, ФНБ и большая приватизация

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российскую экономику в новом году ждут большие перемены, которые, возможно, будут не слишком очевидны для граждан, но будут иметь важные последствия для страны в целом. Среди них – "распечатывание" Фонда национального благосостояния (ФНБ) и возвращение "большой приватизации".

Кроме того, ожидается завершение целого ряда историй, которые тянулись несколько последних лет: суд вынесет окончательное решение по долговому спору России с Украиной по бондам на 3 миллиарда долларов, "Газпром" достроит свои "потоки", Союзное государство России и Белоруссии получит настоящую экономическую интеграцию, а сделка ОПЕК+, задававшая тон на мировом нефтяном рынке, может прекратить свое действие.

1. Осторожный оптимизм

Власти РФ рассчитывают, что экономика в 2020 году будет расти быстрее, но аккуратны в оценках: глава Минэкономразвития Максим Орешкин пообещал, что постарается сделать все, чтобы рост ВВП в новом году был не меньше 2% при официальном прогнозе в 1,7%. Однако это пока все равно не дотягивает до цели, озвученной президентом Владимиром Путиным – расти не медленнее 3% в год.

Среди важнейших проблем, которые ограничивают рост экономики, в правительстве называют социальное неравенство и низкие доходы граждан - из-за этого на рынке не хватает спроса, а у производителей нет стимулов для инвестиций.

Реальные, то есть с поправкой на инфляцию, доходы населения в России в начале 2019 года снижались, но затем перешли к росту, который по итогам девяти месяцев составил 0,8%. Путин заявил, что эта тенденция должна быть усилена, и назвал ее задачей номер один.

Способствовать росту российской экономики в 2020 году должны нацпроекты, а также реформы, призванные восстановить доверие к судам и правоохранительным органам и снизить барьеры для бизнеса.

2. ФНБ идет на инвестиции

В середине 2020 года произойдет событие, к которому давно готовятся и власти, и крупный бизнес: объем ФНБ превысит 7% ВВП, а значит, часть этих денег можно будет инвестировать в российские проекты. По бюджетному правилу все средства ниже этой планки вкладываются только в самые ликвидные зарубежные активы, которые можно быстро продать в случае кризиса и закрыть бюджетный дефицит.

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов говорил, что в 2020 году это превышение составит около 1,7 триллиона рублей, но на внутрироссийские проекты власти собираются направить из них только 1 триллион рублей в течение трех лет с возможным увеличением после 2023 года.

Правительство уже обсуждает самые разные предложения по вложению данных средств. Критерии отбора будут жесткими: проекты должны быть самоокупаемыми, поскольку средства ФНБ предоставляются на возвратной основе, при этом их доля в проекте не должна превышать 20% от общего финансирования. Преимущества получат значимые для страны инфраструктурные проекты, такие как Транссиб и БАМ, а также проекты в высокотехнологичных сферах.

3. Конец спора на $3-4,5 млрд

В 2020 году должен завершиться многолетний спор по выкупленным Россией евробондам Украины на 3 миллиарда долларов: Минфин РФ к лету ожидает окончательного решения Верховного суда Великобритании по этому делу.

Эти суверенные еврооблигации Украина разместила в 2013 году, Россия направила на выкуп этих бумаг средства ФНБ. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем отказался это делать, заявив, что выпуск бондов был осуществлен под давлением России. Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и выиграл его, но Киев подал апелляцию.

Спор дошел до Верховного суда Великобритании, который уже завершил слушания по делу. Власти РФ уверены в успехе, причем в случае победы России Украине придется заплатить около 4,5 миллиарда долларов, ведь каждый день просрочки платежа обходится Киеву в 673 тысячи долларов.

4. Большая приватизация

Впервые с 2016 года власти вернулись к вопросу о "большой приватизации", причем первые сделки возможны уже очень скоро: глава Минэкономразвития Орешкин говорил, что готовые к продаже активы планируется приватизировать максимально быстро.

Правительство в конце декабря одобрило план приватизации на 2020 — 2022 годы, в него включено 293 предприятия , в том числе семь крупных: ВТБ, "Совкомфлот", НМТП, "Росспиртпром", "Алмазювелирэкспорт", Кизлярский коньячный завод, Махачкалинский морской торговый порт. Это не всё - в первом полугодии ведомства проработают добавление в план и других важных активов. Вместе с тем самые сложные и значимые, такие как РЖД, "Транснефть" или Сбербанк, похоже, в этом плане появятся нескоро.

Федеральный бюджет в ближайшие годы планируется с профицитом, поэтому по отдельным компаниям средства от приватизации пойдут не в казну, а на их же инвестиционные программы.

5. Новые газовые маршруты

В новом году "Газпром" планирует запустить два крупных и сложных проекта, судьба которых неоднократно оказывалась под вопросом: "Турецкий поток" и "Северный поток — 2".

Насчет первого уже не осталось никаких сомнений: церемония торжественного открытия "Турецкого потока" пройдет 8 января в Стамбуле при участии лидеров России и Турции. Первая нитка газопровода предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

А вот вокруг второго сохраняется некоторая неопределенность. Швейцарская Allseas, которая занималась прокладкой "Северного потока — 2", приостановила работу из-за введенных в конце декабря американских санкций против этого проекта.

Вместе с тем глава Минэнерго РФ Александр Новак выразил уверенность, что газопровод будет введен в эксплуатацию в 2020 году. Пока в России и Европе идут активные обсуждения, какими способами можно завершить проект в обход ограничений Соединенных Штатов. Вероятно, этот вопрос станет одной из главных интриг грядущего года.

6. Невечная ОПЕК+

Соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти за последние годы стало некой константой рынка "черного золота": сделка крупнейших государств-производителей нефти на протяжении последних лет позволяет поддерживать нефтяные цены на приемлемом для всех уровне.

Но буквально за несколько дней до конца 2019 года российский министр энергетики заявил, что сделка все же не вечна. Он допустил, что уже в наступающем году будет обсуждаться вопрос о постепенном выходе из соглашения.

Возможно, этим и объясняется, почему вопреки ожиданиям страны ОПЕК+ в декабре не стали продлевать действие соглашения, договорившись определить дальнейшую судьбу сделки в марте. В любом случае, по словам Новака, рынок сейчас стабилен, летом ожидается сезонный рост спроса, который нужно будет удовлетворять, да и о сохранении странами соглашения доли на рынке, а также о новых проектах забывать не стоит.

Пока же соглашение длится до конца марта 2020 года и предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в период до конца 2019 года и на 1,7 миллиона баррелей - в первом квартале 2020 года.

7. Последний шанс для КИК

Богатым россиянам, имеющим контролируемые иностранные компании (КИК) и другие активы за рубежом, в 2020 году предстоит окончательно разобраться с тем, в какой стране они будут платить с них налоги. Полностью уйти от уплаты, спрятавшись в офшоре, больше не получится: Россия стала полноправным участником автоматического обмена налоговой информации между странами.

Амнистия капиталов для граждан, дававшая право просто задекларировать зарубежные активы и избежать ответственности за неуплату налогов, завершилась еще в начале 2019 года. Теперь, чтобы спать спокойно, КИК придется продать, а деньги – вернуть в Россию в рамках механизма добровольного декларирования. Этот последний этап амнистии завершится в конце февраля 2020 года.

Отказ от решения вопросов, связанных с КИКами, может иметь неприятные последствия для их владельцев: глава ФНС России Михаил Мишустин предупреждал, что зарубежные налоговики, которые теперь имеют доступ к информации от российских коллег, с удовольствием будут заниматься россиянами, которые не платят налоги в других странах.

8. Дорожающая утилизация

Утилизационный сбор, который должны платить все автоконцерны, поставляющие машины на российский рынок, вырастет с 1 января 2020 года, причем для некоторых типов автомобилей весьма существенно.

Власти объявляют это растущими затратами на утилизацию. Кроме того, в России реализуется масштабная программа по экологической безопасности, на которую тоже нужны деньги.

В Минпромторге уверены, что цены на автомобили российского производства после повышения утильсбора не вырастут: локализованным в России концернам эти затраты возвращаются в виде промышленных субсидий.

Импортная техника подорожает , но несущественно: по оценке вице-премьера Дмитрия Козака, утильсбор составляет примерно 2-5% от стоимости автомобиля. Однако многие автоконцерны уже предупредили дилеров, что в 2020 году автомобили станут дороже.

9. Переход на отечественное ПО

Главное новшество в сфере информационных технологий россиян ждет летом 2020 года: с 1 июля в России будет запрещено продавать электронную технику, например смартфоны и компьютеры, без предустановленного отечественного программного обеспечения (ПО).

Авторы закона надеются таким образом уравнять право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО, ведь сейчас в гаджетах предустановлены только зарубежные приложения.

Но возможны и проблемы, в частности подорожание устройств, если предустановку будут осуществлять не сами производители, а сторонние компании. А чтобы закон заработал, Федеральной антимонопольной службе предстоит в сжатые сроки разработать целый ряд нормативных актов, которые пока не готовы.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) в конце декабря даже попросила премьера Дмитрия Медведева отложить обязательную предустановку российского ПО на полгода и провести пилотный проект на одном типе устройства, прежде чем закон заработает в полную силу для всех.

10. Интеграция Россия — Белоруссия

Новый год должен стать поворотным для дальнейшей интеграции двух стран: России и Белоруссии. В декабре 2019 года глава Минэкономразвития РФ Орешкин заявил, что пакет из 31 дорожной карты по экономической интеграции близок к согласованию и, вероятно, скоро будет подписан.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был заключен 8 декабря 1999 года в Москве, а к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые дорожные карты. Основной принцип этой интеграции: "две суверенные страны - одна экономика", чтобы бизнес любой из стран имел равные возможности на общем рынке.