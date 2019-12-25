План приватизации на 2020-2022 годы включает 293 предприятия

Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство РФ включило в план по приватизации на 2020-2022 годы 293 предприятия, из них семь крупных, в частности, ВТБ, "Совкомфлот", НМТП, в отношении ряда компаний приватизация пройдет путем допэмиссии, говорится в тезисах выступления министра экономического развития Максима Орешкина , которые цитирует министерство.

Правительство на итоговом заседании в среду одобрило план приватизации на следующую трехлетку.

"Проектом распоряжения об утверждении программы приватизации до 2022 года предусмотрена приватизация находящихся в федеральной собственности акций 207 хозяйственных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, а также 1168 объектов иного имущества государственной казны Российской Федерации" - отмечается в тезисах.

"В том числе проектом предусмотрены планы по сокращению доли государства в уставных капиталах семи крупнейших обществ: "Совкомфлот", Банк ВТБ, Махачкалинский и Новороссийский морской торговый порт, "Росспиртпром", "Алмазювелирэкспорт", Кизлярский коньячный завод", - указали в МЭР.