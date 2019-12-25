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План приватизации на 2020-2022 годы включает 293 предприятия
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РИА Новости

План приватизации на 2020-2022 годы включает 293 предприятия

18:43 25.12.2019 (обновлено: 18:44 25.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство РФ включило в план по приватизации на 2020-2022 годы 293 предприятия, из них семь крупных, в частности, ВТБ, "Совкомфлот", НМТП, в отношении ряда компаний приватизация пройдет путем допэмиссии, говорится в тезисах выступления министра экономического развития Максима Орешкина, которые цитирует министерство.
Правительство на итоговом заседании в среду одобрило план приватизации на следующую трехлетку.
Здание Минэкономразвития РФ
Вчера, 17:59
План приватизации может дополниться крупными компаниями
"Проектом распоряжения об утверждении программы приватизации до 2022 года предусмотрена приватизация находящихся в федеральной собственности акций 207 хозяйственных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, а также 1168 объектов иного имущества государственной казны Российской Федерации" - отмечается в тезисах.
"В том числе проектом предусмотрены планы по сокращению доли государства в уставных капиталах семи крупнейших обществ: "Совкомфлот", Банк ВТБ, Махачкалинский и Новороссийский морской торговый порт, "Росспиртпром", "Алмазювелирэкспорт", Кизлярский коньячный завод", - указали в МЭР.
Министерство отмечает, что снижение доли государства должно позволить компаниям привлечь деньги на развитие. "В отношении ряда компаний проработан вопрос сокращения доли государства путем дополнительной эмиссии акций таких компаний", - сообщило МЭР.
Логотип компании Газпром
24 декабря, 19:30
"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
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ПриватизацияМаксим ОрешкинМинистерство экономического развития РФПравительство РФРоссияЭкономика
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