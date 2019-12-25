Козак рассказал о возможном подорожании импортных автомобилей

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Импортные автомобили в 2020 году могут подорожать в РФ из-за увеличения утильсбора, сообщил в интервью телеканалу Импортные автомобили в 2020 году могут подорожать в РФ из-за увеличения утильсбора, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер Дмитрий Козак

"У нас увеличен утильсбор, ну это примерно 2-5% от стоимости автомобиля. Это естественно, поскольку растут затраты на утилизацию, плюс у нас реализуется масштабная программа по экологической безопасности нашей страны, наших жителей. Поэтому вынуждены были утилизационный сбор собрать, и вполне возможно, что импортируемые машины несколько подорожают", - сказал Козак.

При этом он отметил, что система мер поддержки, которая оказывается российскому автопрому, не приведет к существенному подорожанию автомобилей.

В конце ноября правительство РФ опубликовало на своем сайте постановление об увеличении ставок утилизационного сбора на машины с 1 января 2020 года. Базовая ставка утилизационного сбора в России для легковых машин (включая внедорожники) составляет 20 тысяч рублей. Традиционно правительство при повышении утильсбора меняет коэффициенты, на которые умножается базовая ставка в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства.

Так, для новых малолитражек объемом двигателя до 1 литра коэффициент вырастет с 1,65 до 2,41, то есть на 46%. Для машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров коэффициент увеличится с 4,2 до 8,92 (на 112,4%); для машин от 2 до 3 литров – с 6,3 до 14,08, то есть на 123,5%; для авто от 3 до 3,5 литров – на 126,5%, с 5,73 до 12,98. На новые автомобили свыше 3,5 литров рост утильсбора составит 145% - с 9,08 до 22,25, следует из постановления правительства.