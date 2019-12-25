Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T11:58+0300
https://ria.ru/20191225/1562821337.html
Козак рассказал о возможном подорожании импортных автомобилей
https://cdn24.img.ria.ru/images/155637/22/1556372213_0:173:3078:1904_1036x0_80_0_0_b73b5c561ddf9ccad83f7abf28f212cf.jpg
РИА Новости

Козак рассказал о возможном подорожании импортных автомобилей

11:56 25.12.2019 (обновлено: 11:58 25.12.2019)
437
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак у автомобиля Aurus Senat
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак у автомобиля Aurus Senat
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак у автомобиля Aurus Senat. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Импортные автомобили в 2020 году могут подорожать в РФ из-за увеличения утильсбора, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер Дмитрий Козак.
"У нас увеличен утильсбор, ну это примерно 2-5% от стоимости автомобиля. Это естественно, поскольку растут затраты на утилизацию, плюс у нас реализуется масштабная программа по экологической безопасности нашей страны, наших жителей. Поэтому вынуждены были утилизационный сбор собрать, и вполне возможно, что импортируемые машины несколько подорожают", - сказал Козак.
Покупатели в автосалоне
17 декабря, 14:45
Volvo повысит цены на авто в России из-за увеличения утильсбора
При этом он отметил, что система мер поддержки, которая оказывается российскому автопрому, не приведет к существенному подорожанию автомобилей.
В конце ноября правительство РФ опубликовало на своем сайте постановление об увеличении ставок утилизационного сбора на машины с 1 января 2020 года. Базовая ставка утилизационного сбора в России для легковых машин (включая внедорожники) составляет 20 тысяч рублей. Традиционно правительство при повышении утильсбора меняет коэффициенты, на которые умножается базовая ставка в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства.
Так, для новых малолитражек объемом двигателя до 1 литра коэффициент вырастет с 1,65 до 2,41, то есть на 46%. Для машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров коэффициент увеличится с 4,2 до 8,92 (на 112,4%); для машин от 2 до 3 литров – с 6,3 до 14,08, то есть на 123,5%; для авто от 3 до 3,5 литров – на 126,5%, с 5,73 до 12,98. На новые автомобили свыше 3,5 литров рост утильсбора составит 145% - с 9,08 до 22,25, следует из постановления правительства.
Минпромторг РФ отмечал, что после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ожидает роста цен на автомобили российского производства, импортная техника существенно не подорожает.
Утилизация автомобилей
25 ноября, 23:55
В Минпромторге оценили риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
5010120
Обсудить 0
Дмитрий КозакРоссияЭкономика
Рекомендуем
Вагон купе
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Козак рассказал, зачем России нужен транзит газа через Украину
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
На Украине возбудили дело из-за поезда, прибывшего в Крым
Интерьер модернизированного внедорожника LADA 4х4
Источник сообщил о повышении цен на продукцию "АвтоВАЗа" с января
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК заявили о способности России создать судно-трубоукладчик
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Смартфон
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Элина Валиева
В посольстве сообщили подробности гибели пианистки Валиевой в Венгрии
Председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов
Депутат Никонов поддержал идею о ряде поправок в Конституцию
Полиция
В Петербурге курьер по доставке еды попытался изнасиловать клиентку
Церемония вывода АПЛ Новосибирск из эллинга АО ПО Севмаш
Первую серийную атомную подлодку проекта "Ясень-М" спустили на воду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21Умер бывший замглавы советского Генштаба Махмут Гареев
13:20В Госдуме подготовили законопроект о кадетском образовании
13:15Путин на встрече с представителями бизнеса даст оценку инвестклимату
13:14В законодательстве может появиться понятие "телохранитель"
13:11В Забайкалье суд оштрафовал директора школы, бившую детей книгами
13:06В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
13:03Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
13:02В Волгограде три человека пострадали в ДТП с маршруткой
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
Лента новостейМолния