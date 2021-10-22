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Утилизация автомобиля в 2021 году: пошаговое руководство
Утилизация автомобилей в 2021 году: программа, условия, снятие с учета в ГИБДД
Утилизация автомобиля в 2021 году: пошаговое руководство
Программа утилизации автомобилей в 2021 году: есть ли возможность приобрести новую машину со скидкой, избавившись от старой, нюансы сдачи авто в утиль, как его... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:47
2021-10-22T16:49
авто
автомобили
россия
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Программа утилизации автомобилей в 2021 году: есть ли возможность приобрести новую машину со скидкой, избавившись от старой, нюансы сдачи авто в утиль, как его снять с учета в ГИБДД, какую выгоду можно получить при покупке — в материале РИА Новости.Что такое утилизация автомобиляУтилизация — физическая переработка и юридическое "открепление" от владельца автомобилей после окончания их эксплуатации. Необходимость в ней может возникнуть по разным причинам: предельный износ в силу возраста или большого пробега, дорожно-транспортное происшествие, угон или продажа недобросовестному покупателю, который не желает переоформлять право собственности (для юридической утилизации).В любом случае этот процесс подразумевает не только физическую разборку авто, но и подготовку необходимых документов.С пробегомНезависимо от причин утилизации, сначала необходимо подать в ГИБДД заявление с обоснованием решения. Если автомобиль угнан или продан, нужно приложить договор купли-продажи и сделать уточнение в объяснительной, в таком случае ТС будет официально откреплено от владельца.Несколько сложнее процедура в том случае, если на утилизацию отправляется не вся машина, а ее часть. Например, владелец желает оставить некоторые детали себе для того, чтобы использовать или продать. В этом случае в ГИБДД нужно принести также и все документы на автомобиль, номера, снятые агрегаты. Каждая из номерных запчастей "отвязывается" от данного транспортного средства. Только после получения свидетельства о свободном агрегате можно его легально реализовать.Даже если владелец не располагает бумажными документами, подтверждающими его право собственности, утилизировать автомобиль можно, основываясь на базе данных ГИБДД.НовыеНовые транспортные средства, которые по какой-то причине подлежат утилизации (например, после ДТП, угона, перепродажи) проходят ту же процедуру, что и машины с пробегом. Но если ТС находится в залоге у банка (куплено в кредит, лизинг, рассрочку), утилизировать его невозможно.Программа утилизации в 2021 годуПрограмма по утилизации с государственной поддержкой действовала с 2010 до 2019 год.На данный момент государственная поддержка прекращена. Скидки предоставляют некоторые автосалоны и производители."Утилизация авто проводится в двух форматах:ЦельСоздавая такую корпоративную программу за счет собственных средств, автопроизводитель стимулирует спрос на свои новые автомобили.Анна Уткина сообщает: "Положительный эффект данной процедуры заключается в решении экологической проблемы. Заброшенные автомобили — это "бомбы замедленного действия", так как со временем токсичные жидкости и ржавчина попадают в почву и загрязняют ее. Единственный минус, связанный с утилизацией, вызван недостаточной оснащенностью полигонов специальными системами экологической защиты, однако и эта проблема может быть решена путем внедрения соответствующих технологий".Условия участияЛюбой автолюбитель, желающий сдать в утиль свое авто, может получить скидку на приобретение нового автомобиля, выполнив несколько условий.Требования к автомобилюЧаще всего дилеры выставляют следующие требования к автомобилю, сдаваемому в утиль: Список документовЧтобы утилизировать транспортное средство, необходимо предоставить дилеру следующие документы:СтоимостьУтилизационный сбор, взимаемый государством с собственника, составляет 3400 рублей (для новых авто) и 5200 (для ТС старше трех лет). Но он действует только на машины, выпущенные до сентября 2012 года. После этой даты оплачивать его должны производители и компании, занимающиеся ввозом из-за границы.Если платить сбор нет желания, есть выход:Сергей Власов, эксперт #банкавто (цифровой платформы РГС Банка) уточняет: "За некоторые машины можно не платить. Например, если они принадлежат участникам программы переселения беженцев или находятся в собственности дипломатических представительств. Подробнее об этом в статье 24.1 Федерального закона 89 "Об отходах производства и потребления".Скидки по программеПрограмма предполагает получение сертификата на скидку для покупки нового авто.Ориентировочные суммы сертификатов (более точные данные нужно уточнять у дилеров):Где делаютУтилизацией занимаются специальные компании, получившие лицензию Росприроднадзора.Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE, уточняет: "Занимаются утилизацией организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности (выдается Федеральной службой по надзору в сфере природопользования)".Сроки проведенияСроки действия программы утилизации устанавливаются каждым отдельно взятым дилером и автопроизводителем. Автовладельцу, желающему утилизировать свое ТС и получить сертификат на скидку, нужно уточнять их на сайтах компаний.Порядок действийВ первую очередь необходимо выбрать организацию, в которой будет утилизирован автомобиль.Снятие с учетаСнять авто с учета в ГИБДД можно только после его утилизации."Записаться на прием можно через сайт госуслуг, на портале "Автокод" и на официальном сайте мэра Москвы(для жителей столицы)", — рассказывает Денис Мигаль.Подача документовДля оформления факта утилизации в ГИБДД нужно обратиться в ближайшее отделение с пакетом документов.Оплата госпошлиныЗа снятие с учета необходимо оплатить госпошлину в размере 200 рублей. Если машина была утилизирована не полностью, пошлина будет составлять 350 рублей за номерной агрегат.В каких случаях могут отказатьВ некоторых случаях при попытке сдать в утиль авто можно получить отказ.Плюсы и минусы утилизацииМинусы программы состоят в том, что:К плюсам, по словам Николая Баранова, можно отнести:
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авто, автомобили, россия
10:47 22.10.2021 (обновлено: 16:49 22.10.2021)
 

Утилизация автомобиля в 2021 году: пошаговое руководство

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЦентр утилизации автомобилей
Центр утилизации автомобилей - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Программа утилизации автомобилей в 2021 году: есть ли возможность приобрести новую машину со скидкой, избавившись от старой, нюансы сдачи авто в утиль, как его снять с учета в ГИБДД, какую выгоду можно получить при покупке — в материале РИА Новости.

Что такое утилизация автомобиля

Утилизация — физическая переработка и юридическое "открепление" от владельца автомобилей после окончания их эксплуатации. Необходимость в ней может возникнуть по разным причинам: предельный износ в силу возраста или большого пробега, дорожно-транспортное происшествие, угон или продажа недобросовестному покупателю, который не желает переоформлять право собственности (для юридической утилизации).
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В любом случае этот процесс подразумевает не только физическую разборку авто, но и подготовку необходимых документов.

"Под утилизацией подразумевается переработка автомобилей в специализированных пунктах, где устаревшее авто проходит различные этапы разборки на составляющие. Вопрос утилизации стоит остро, потому предприятия охотно скупают вторичное сырье из-за его дешевизны", — рассказывает Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК ABTODOM.

С пробегом

Независимо от причин утилизации, сначала необходимо подать в ГИБДД заявление с обоснованием решения. Если автомобиль угнан или продан, нужно приложить договор купли-продажи и сделать уточнение в объяснительной, в таком случае ТС будет официально откреплено от владельца.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУтилизация автомобилей
Утилизация автомобилей - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Утилизация автомобилей
Несколько сложнее процедура в том случае, если на утилизацию отправляется не вся машина, а ее часть. Например, владелец желает оставить некоторые детали себе для того, чтобы использовать или продать. В этом случае в ГИБДД нужно принести также и все документы на автомобиль, номера, снятые агрегаты. Каждая из номерных запчастей "отвязывается" от данного транспортного средства. Только после получения свидетельства о свободном агрегате можно его легально реализовать.
Даже если владелец не располагает бумажными документами, подтверждающими его право собственности, утилизировать автомобиль можно, основываясь на базе данных ГИБДД.
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Новые

Новые транспортные средства, которые по какой-то причине подлежат утилизации (например, после ДТП, угона, перепродажи) проходят ту же процедуру, что и машины с пробегом. Но если ТС находится в залоге у банка (куплено в кредит, лизинг, рассрочку), утилизировать его невозможно.

Программа утилизации в 2021 году

Программа по утилизации с государственной поддержкой действовала с 2010 до 2019 год.
На данный момент государственная поддержка прекращена. Скидки предоставляют некоторые автосалоны и производители.
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"Утилизация авто проводится в двух форматах:
  • Программа Trade-in. Не имеет значения какой марки, модели и год выпуска ваш автомобиль. Старая машина ремонтируется и продается.
  • Программа утилизации старых автомобилей. Владелец сдает машину дилерам, которые ее передадут на утилизацию или перепродадут, а автомобилист купит новое авто со скидкой", — уточняет Николай Баранов, генеральный директор клубного автосервиса "Детали".

Цель

Создавая такую корпоративную программу за счет собственных средств, автопроизводитель стимулирует спрос на свои новые автомобили.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрием и утилизация поддержанных автомобилей в городе Киль
Прием и утилизации поддержанных автомобилей в городе Киль - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Прием и утилизация поддержанных автомобилей в городе Киль
Анна Уткина сообщает: "Положительный эффект данной процедуры заключается в решении экологической проблемы. Заброшенные автомобили — это "бомбы замедленного действия", так как со временем токсичные жидкости и ржавчина попадают в почву и загрязняют ее. Единственный минус, связанный с утилизацией, вызван недостаточной оснащенностью полигонов специальными системами экологической защиты, однако и эта проблема может быть решена путем внедрения соответствующих технологий".

Условия участия

Любой автолюбитель, желающий сдать в утиль свое авто, может получить скидку на приобретение нового автомобиля, выполнив несколько условий.

"Отсутствие долгов и штрафов, запретов, арестов или исполнительных производств в отношении ТС, подлежащего утилизации обязательно", — отмечает Николай Баранов.

Требования к автомобилю

Чаще всего дилеры выставляют следующие требования к автомобилю, сдаваемому в утиль:
  • быть в собственности не менее 12 месяцев;
  • машина имеет все документы и полную комплектацию.
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Список документов

Чтобы утилизировать транспортное средство, необходимо предоставить дилеру следующие документы:
  • подтверждающие право собственности;
  • доказывающие владение ТС в течение 12 месяцев;
  • свидетельство о регистрации ТС;
  • ПТС с отметкой о сдаче в утиль и снятии с учета в ГИБДД.

Стоимость

Утилизационный сбор, взимаемый государством с собственника, составляет 3400 рублей (для новых авто) и 5200 (для ТС старше трех лет). Но он действует только на машины, выпущенные до сентября 2012 года. После этой даты оплачивать его должны производители и компании, занимающиеся ввозом из-за границы.
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Если платить сбор нет желания, есть выход:
  • сдать машину в металлолом (предварительно разобрав и отсортировав детали);
  • продать (если ценник будет адекватный, ее могут приобрести на запчасти).

"Обычно утилизационный сбор платит производитель автомобиля, о чем в ПТС вносится специальная отметка. Если она отсутствует, бремя ляжет на кошелек владельца. В случае, если в утиль отправляется легковое авто не старше трех лет, выпущенное в России, — стоимость утильсбора для производителя составит 48 200 рублей", — отмечает Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto.

Сергей Власов, эксперт #банкавто (цифровой платформы РГС Банка) уточняет: "За некоторые машины можно не платить. Например, если они принадлежат участникам программы переселения беженцев или находятся в собственности дипломатических представительств. Подробнее об этом в статье 24.1 Федерального закона 89 "Об отходах производства и потребления".
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПункт утилизации автомобилей
Пункт утилизации автомобилей - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Пункт утилизации автомобилей

Скидки по программе

Программа предполагает получение сертификата на скидку для покупки нового авто.

"В 2021 году при сдаче автомобиля в утилизацию у дилера можно получить сертификат со скидкой на покупку нового. За легковые, в зависимости от модели и состояния, автопроизводители и дилеры могут предложить от 50 тысяч до 175 тысяч рублей, за грузовое авто — от 90 тысяч до 350 тысяч рублей, за внедорожник — до 140 тысяч рублей", — сообщает Алексей Тузов, независимый эксперт транспортной отрасли.

Ориентировочные суммы сертификатов (более точные данные нужно уточнять у дилеров):

Категория транспортного средства

При сдаче на утилизацию, тыс. руб.

При сдаче по Trade-In, тыс. руб.

Легковой сегмент

50

40

Внедорожники

90

75

Грузовики 2,5-3,1 тонны

120

100

Грузовики, автобусы (в том числе имеющие полный привод), с массой 3,1-4,1 тонны

175

145

Грузовики и автобусы, в том числе имеющие полный привод, имеющие полную массу 4,1-7,5 тонны

200

165

Грузовики, а также автобусы (имеющие полный привод) с полной массой 7,5 тонны

350

300

Где делают

Утилизацией занимаются специальные компании, получившие лицензию Росприроднадзора.

"Минпромторг уполномочил ряд организаций (как правило, это организации по металлоприему) на получение от граждан автомобилей для последующей утилизации (ликвидации). Взамен эти пункты приема выдают свидетельство (акт), подтверждающее факт уничтожения машины ("Свидетельство об утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства")", — говорит Орест Мацала, ведущий юрист "Европейской юридической службы".

Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE, уточняет: "Занимаются утилизацией организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности (выдается Федеральной службой по надзору в сфере природопользования)".
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Сроки проведения

Сроки действия программы утилизации устанавливаются каждым отдельно взятым дилером и автопроизводителем. Автовладельцу, желающему утилизировать свое ТС и получить сертификат на скидку, нужно уточнять их на сайтах компаний.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ центре Москвы машина въехала в остановку
В центре Москвы машина въехала в остановку - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В центре Москвы машина въехала в остановку

Порядок действий

В первую очередь необходимо выбрать организацию, в которой будет утилизирован автомобиль.

"Нужно заключить договор с фирмой, имеющей соответствующую лицензию, и предоставить туда ТС, документы на него (паспорт собственника, ПТС, свидетельство о регистрации), получить акт об утилизации, — рассказывает Алексей Поляков. — После этого необходимо прекратить регистрацию в ГИБДД, представив ПТС, свидетельство о регистрации авто, акт об утилизации.

Снятие с учета

Снять авто с учета в ГИБДД можно только после его утилизации.
"Записаться на прием можно через сайт госуслуг, на портале "Автокод" и на официальном сайте мэра Москвы(для жителей столицы)", — рассказывает Денис Мигаль.
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Подача документов

Для оформления факта утилизации в ГИБДД нужно обратиться в ближайшее отделение с пакетом документов.

"Чтобы транспортный налог больше не начислялся, нужно подать заявление в ГИБДД — лично или в режиме онлайн. Документы, которые предоставляются: паспорт гражданина России, СТС, бумажный или электронный ПТС, свидетельство об утилизации", — уточняет Сергей Власов.

Оплата госпошлины

За снятие с учета необходимо оплатить госпошлину в размере 200 рублей. Если машина была утилизирована не полностью, пошлина будет составлять 350 рублей за номерной агрегат.
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В каких случаях могут отказать

В некоторых случаях при попытке сдать в утиль авто можно получить отказ.

Алексей Тузов говорит: "Получить от них отказ в приемке авто можно в нескольких случаях: если владелец не гражданин России, предъявлены неактуальные документы, отсутствует ПТС или свидетельство о собственности, автомобиль не снят с учета в ГИБДД. Кроме того, если в авто отсутствуют какие-либо агрегаты (двигатель, коробка передач, трансмиссия, аккумулятор, панель приборов, колеса или сидения), его могут не принять к утилизации".

Плюсы и минусы утилизации

Минусы программы состоят в том, что:
  • пользователь должен самостоятельно доставить машину в пункт, заплатив за эвакуацию;
  • для того чтобы участвовать в программе и получить скидку от дилера, ТС должно иметь полную комплектацию;
  • сбор документов и оформление бумаг занимает немало времени;
  • по программе Trade-in фирмы часто занижают скидки.
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К плюсам, по словам Николая Баранова, можно отнести:
  • получение компенсации владельцем за старый автомобиль и возможность взять кредит на новый;
  • снижение вреда окружающей среде из-за высокой токсичности выхлопа (у старых автомобилей);
  • снижение угроз на дорогах;
  • освобождение дворов от автохлама;
  • вывоз металлолома.
 
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