https://ria.ru/20211022/utilizatsiya-1755661801.html

Утилизация автомобиля в 2021 году: пошаговое руководство

Утилизация автомобилей в 2021 году: программа, условия, снятие с учета в ГИБДД

Утилизация автомобиля в 2021 году: пошаговое руководство

Программа утилизации автомобилей в 2021 году: есть ли возможность приобрести новую машину со скидкой, избавившись от старой, нюансы сдачи авто в утиль, как его... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:47

2021-10-22T10:47

2021-10-22T16:49

авто

автомобили

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Программа утилизации автомобилей в 2021 году: есть ли возможность приобрести новую машину со скидкой, избавившись от старой, нюансы сдачи авто в утиль, как его снять с учета в ГИБДД, какую выгоду можно получить при покупке — в материале РИА Новости.Что такое утилизация автомобиляУтилизация — физическая переработка и юридическое "открепление" от владельца автомобилей после окончания их эксплуатации. Необходимость в ней может возникнуть по разным причинам: предельный износ в силу возраста или большого пробега, дорожно-транспортное происшествие, угон или продажа недобросовестному покупателю, который не желает переоформлять право собственности (для юридической утилизации).В любом случае этот процесс подразумевает не только физическую разборку авто, но и подготовку необходимых документов.С пробегомНезависимо от причин утилизации, сначала необходимо подать в ГИБДД заявление с обоснованием решения. Если автомобиль угнан или продан, нужно приложить договор купли-продажи и сделать уточнение в объяснительной, в таком случае ТС будет официально откреплено от владельца.Несколько сложнее процедура в том случае, если на утилизацию отправляется не вся машина, а ее часть. Например, владелец желает оставить некоторые детали себе для того, чтобы использовать или продать. В этом случае в ГИБДД нужно принести также и все документы на автомобиль, номера, снятые агрегаты. Каждая из номерных запчастей "отвязывается" от данного транспортного средства. Только после получения свидетельства о свободном агрегате можно его легально реализовать.Даже если владелец не располагает бумажными документами, подтверждающими его право собственности, утилизировать автомобиль можно, основываясь на базе данных ГИБДД.НовыеНовые транспортные средства, которые по какой-то причине подлежат утилизации (например, после ДТП, угона, перепродажи) проходят ту же процедуру, что и машины с пробегом. Но если ТС находится в залоге у банка (куплено в кредит, лизинг, рассрочку), утилизировать его невозможно.Программа утилизации в 2021 годуПрограмма по утилизации с государственной поддержкой действовала с 2010 до 2019 год.На данный момент государственная поддержка прекращена. Скидки предоставляют некоторые автосалоны и производители."Утилизация авто проводится в двух форматах:ЦельСоздавая такую корпоративную программу за счет собственных средств, автопроизводитель стимулирует спрос на свои новые автомобили.Анна Уткина сообщает: "Положительный эффект данной процедуры заключается в решении экологической проблемы. Заброшенные автомобили — это "бомбы замедленного действия", так как со временем токсичные жидкости и ржавчина попадают в почву и загрязняют ее. Единственный минус, связанный с утилизацией, вызван недостаточной оснащенностью полигонов специальными системами экологической защиты, однако и эта проблема может быть решена путем внедрения соответствующих технологий".Условия участияЛюбой автолюбитель, желающий сдать в утиль свое авто, может получить скидку на приобретение нового автомобиля, выполнив несколько условий.Требования к автомобилюЧаще всего дилеры выставляют следующие требования к автомобилю, сдаваемому в утиль: Список документовЧтобы утилизировать транспортное средство, необходимо предоставить дилеру следующие документы:СтоимостьУтилизационный сбор, взимаемый государством с собственника, составляет 3400 рублей (для новых авто) и 5200 (для ТС старше трех лет). Но он действует только на машины, выпущенные до сентября 2012 года. После этой даты оплачивать его должны производители и компании, занимающиеся ввозом из-за границы.Если платить сбор нет желания, есть выход:Сергей Власов, эксперт #банкавто (цифровой платформы РГС Банка) уточняет: "За некоторые машины можно не платить. Например, если они принадлежат участникам программы переселения беженцев или находятся в собственности дипломатических представительств. Подробнее об этом в статье 24.1 Федерального закона 89 "Об отходах производства и потребления".Скидки по программеПрограмма предполагает получение сертификата на скидку для покупки нового авто.Ориентировочные суммы сертификатов (более точные данные нужно уточнять у дилеров):Где делаютУтилизацией занимаются специальные компании, получившие лицензию Росприроднадзора.Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE, уточняет: "Занимаются утилизацией организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности (выдается Федеральной службой по надзору в сфере природопользования)".Сроки проведенияСроки действия программы утилизации устанавливаются каждым отдельно взятым дилером и автопроизводителем. Автовладельцу, желающему утилизировать свое ТС и получить сертификат на скидку, нужно уточнять их на сайтах компаний.Порядок действийВ первую очередь необходимо выбрать организацию, в которой будет утилизирован автомобиль.Снятие с учетаСнять авто с учета в ГИБДД можно только после его утилизации."Записаться на прием можно через сайт госуслуг, на портале "Автокод" и на официальном сайте мэра Москвы(для жителей столицы)", — рассказывает Денис Мигаль.Подача документовДля оформления факта утилизации в ГИБДД нужно обратиться в ближайшее отделение с пакетом документов.Оплата госпошлиныЗа снятие с учета необходимо оплатить госпошлину в размере 200 рублей. Если машина была утилизирована не полностью, пошлина будет составлять 350 рублей за номерной агрегат.В каких случаях могут отказатьВ некоторых случаях при попытке сдать в утиль авто можно получить отказ.Плюсы и минусы утилизацииМинусы программы состоят в том, что:К плюсам, по словам Николая Баранова, можно отнести:

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https://radiosputnik.ria.ru/20211018/benzin-1754985172.html

https://ria.ru/20211018/avtomobil-1754775553.html

https://ria.ru/20210925/nomera-1751729756.html

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