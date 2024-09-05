https://ria.ru/20240905/utilizatsiya-1755661801.html

Утилизация автомобиля в 2024 году: пошаговое руководство

Утилизация автомобилей в 2024 году: программа, условия, снятие с учета в ГИБДД

Утилизация автомобиля в 2024 году: пошаговое руководство

Государственная программа утилизации автомобилей в России прекратила свое существование в 2019 году. Есть ли возможность в 2024 году приобрести новую машину со... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:45

2024-09-05T12:45

2024-09-05T12:45

авто

автомобили

россия

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Государственная программа утилизации автомобилей в России прекратила свое существование в 2019 году. Есть ли возможность в 2024 году приобрести новую машину со скидкой, избавившись от старой, нюансы сдачи авто в утиль, как его снять с учета в ГИБДД, какую выгоду можно получить при покупке — в материале РИА Новости.Что такое утилизация автомобиляУтилизация — физическая переработка и юридическое "открепление" от владельца автомобилей после окончания их эксплуатации. Необходимость в ней может возникнуть по разным причинам: предельный износ в силу возраста или большого пробега, дорожно-транспортное происшествие.В любом случае этот процесс подразумевает не только физическую разборку авто, но и подготовку необходимых документов."Под утилизацией подразумевается переработка автомобилей в специализированных пунктах, где устаревшее авто проходит различные этапы разборки на составляющие. Вопрос утилизации стоит остро, потому предприятия охотно скупают вторичное сырье из-за его дешевизны", — рассказывает Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК ABTODOM.С пробегомНезависимо от причин утилизации, сначала необходимо подать в ГИБДД заявление с обоснованием решения. Если автомобиль угнан или продан, нужно приложить договор купли-продажи и сделать уточнение в объяснительной, в таком случае ТС будет официально откреплено от владельца.Несколько сложнее процедура в том случае, если на утилизацию отправляется не вся машина, а ее часть. Например, владелец желает оставить некоторые детали себе для того, чтобы использовать или продать. В этом случае в ГИБДД нужно принести также и все документы на автомобиль, номера, снятые агрегаты. Каждая из номерных запчастей "отвязывается" от данного транспортного средства. Только после получения свидетельства о свободном агрегате можно его легально реализовать.Даже если владелец не располагает бумажными документами, подтверждающими его право собственности, утилизировать автомобиль можно, основываясь на базе данных ГИБДД.НовыеНовые транспортные средства, которые по какой-то причине подлежат утилизации (например, после ДТП) проходят ту же процедуру, что и машины с пробегом. Но если ТС находится в залоге у банка (куплено в кредит, лизинг, рассрочку), утилизировать его невозможно.Программа утилизации в 2024 годуПрограмма по утилизации с государственной поддержкой действовала с 2010 до 2019 год.На данный момент государственная поддержка прекращена. Скидки предоставляют некоторые автосалоны и производители."Утилизация авто проводится в двух форматах:ЦельСоздавая такую корпоративную программу за счет собственных средств, автопроизводитель стимулирует спрос на свои новые автомобили.Анна Уткина сообщает: "Положительный эффект данной процедуры заключается в решении экологической проблемы. Заброшенные автомобили — это "бомбы замедленного действия", так как со временем токсичные жидкости и ржавчина попадают в почву и загрязняют ее. Единственный минус, связанный с утилизацией, вызван недостаточной оснащенностью полигонов специальными системами экологической защиты, однако и эта проблема может быть решена путем внедрения соответствующих технологий".Условия участияЛюбой автолюбитель, желающий сдать в утиль свое авто, может получить скидку на приобретение нового автомобиля, выполнив несколько условий."Отсутствие долгов и штрафов, запретов, арестов или исполнительных производств в отношении ТС, подлежащего утилизации обязательно", — отмечает Николай Баранов.Требования к автомобилюЧаще всего дилеры выставляют следующие требования к автомобилю, сдаваемому в утиль: Список документовЧтобы утилизировать транспортное средство, необходимо предоставить дилеру следующие документы:СтоимостьУтилизационный сбор, взимаемый государством с собственника, составляет 3400 рублей (для новых авто) и 5200 (для ТС старше трех лет). Но он действует только на машины, выпущенные до сентября 2012 года. После этой даты оплачивать его должны производители и компании, занимающиеся ввозом из-за границы.Утилизационный сбор рассчитывают по формуле: Базовая ставка × Коэффициент = Сумма утилизационного сбораБазовую ставку и коэффициенты к ней устанавливает правительство. Они зависят от характеристик транспортного средства и категории плательщика. В 2023 году базовая ставка была равна:Предполагается, что в 2024 году ставка не изменится.Если платить сбор нет желания, есть выход:"Обычно утилизационный сбор платит производитель автомобиля, о чем в ПТС вносится специальная отметка. Если она отсутствует, бремя ляжет на кошелек владельца. В случае, если в утиль отправляли легковое авто не старше трех лет, выпущенное в России, — стоимость утильсбора для производителя составляла 48 200 рублей", — отмечает Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto.Сергей Власов, эксперт #банкавто (цифровой платформы РГС Банка) уточняет: "За некоторые машины можно не платить. Например, если они принадлежат участникам программы переселения беженцев или находятся в собственности дипломатических представительств. Подробнее об этом в статье 24.1 Федерального закона 89 "Об отходах производства и потребления".Скидки по программеПрограмма предполагает получение сертификата на скидку для покупки нового авто.Ориентировочные суммы сертификатов (более точные данные нужно уточнять у дилеров):Где делаютУтилизацией занимаются специальные компании, получившие лицензию Росприроднадзора."Минпромторг уполномочил ряд организаций (как правило, это организации по металлоприему) на получение от граждан автомобилей для последующей утилизации (ликвидации). Взамен эти пункты приема выдают свидетельство (акт), подтверждающее факт уничтожения машины ("Свидетельство об утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства")", — говорит Орест Мацала, ведущий юрист "Европейской юридической службы".Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE, уточняет: "Занимаются утилизацией организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности (выдается Федеральной службой по надзору в сфере природопользования)".Сроки проведенияСроки действия программы утилизации устанавливаются каждым отдельно взятым дилером и автопроизводителем. Автовладельцу, желающему утилизировать свое ТС и получить сертификат на скидку, нужно уточнять их на сайтах компаний.Порядок действийВ первую очередь необходимо выбрать организацию, в которой будет утилизирован автомобиль."Нужно заключить договор с фирмой, имеющей соответствующую лицензию, и предоставить туда ТС, документы на него (паспорт собственника, ПТС, свидетельство о регистрации), получить акт об утилизации, — рассказывает Алексей Поляков. — После этого необходимо прекратить регистрацию в ГИБДД, представив ПТС, свидетельство о регистрации авто, акт об утилизации.Снятие с учетаСнять авто с учета в ГИБДД можно только после его утилизации."Записаться на прием можно через сайт госуслуг, на портале "Автокод" и на официальном сайте мэра Москвы(для жителей столицы)", — рассказывает Денис Мигаль.Подача документовДля оформления факта утилизации в ГИБДД нужно обратиться в ближайшее отделение с пакетом документов."Чтобы транспортный налог больше не начислялся, нужно подать заявление в ГИБДД — лично или в режиме онлайн. Документы, которые предоставляются: паспорт гражданина России, СТС, бумажный или электронный ПТС, свидетельство об утилизации", — уточняет Сергей Власов.Оплата госпошлиныЗа снятие с учета необходимо оплатить госпошлину в размере 200 рублей. Если машина была утилизирована не полностью, пошлина будет составлять 350 рублей за номерной агрегат.В каких случаях могут отказатьВ некоторых случаях при попытке сдать в утиль авто можно получить отказ.Алексей Тузов говорит: "Получить от них отказ в приемке авто можно в нескольких случаях: если владелец не гражданин России, предъявлены неактуальные документы, отсутствует ПТС или свидетельство о собственности, автомобиль не снят с учета в ГИБДД. Кроме того, если в авто отсутствуют какие-либо агрегаты (двигатель, коробка передач, трансмиссия, аккумулятор, панель приборов, колеса или сидения), его могут не принять к утилизации".Плюсы и минусы утилизацииМинусы программы состоят в том, что:К плюсам, по словам Николая Баранова, можно отнести:Изменения в 2024 годуГоспрограмма по утилизации автомобилей действовала в России до 2019 года с целью стимулирования обновления автомобильного парка страны и улучшения экологической ситуации. На данный момент государственная поддержка приостановлена. Действуют только корпоративные программы утилизации в некоторых салонах или в офисах автопроизводителей. Для получения информации о возможности участия и получения скидки на покупку нового автомобиля после сдачи старого, можно обратиться к конкретным компаниям, дилерам или автопроизводителям и ознакомиться с условиями на их веб-сайтах или в автосалоне.

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https://ria.ru/20240302/osago-1930618494.html

https://ria.ru/20240228/zakony-1929916888.html

https://ria.ru/20240216/doverennost-1757390314.html

https://ria.ru/20231218/reyting-1916375082.html

https://ria.ru/20240129/avtomobili-1924137243.html

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