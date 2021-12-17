Снять с учета или прекратить регистрацию авто: отличия, алгоритм действий
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Вопрос, как снять машину с учета, встает, когда ее, к примеру, собираются утилизировать. А прекращение регистрации же транспортного средства требуется, если авто продают или какое-то время не планируют им пользоваться. Чем отличаются эти процедуры, в каких случаях можно сделать все через "Госуслуги", а когда придется посетить ГИБДД, и что будет, если автомобиль без регистрации все еще эксплуатируется — в материале РИА Новости.
Снятие машины с учета
Понятия "прекращение регистрации ТС" и "снятие ТС с учета" следует отличать друг от друга, хоть у них и есть общие черты.
"Прекращение регистрации ТС – это временное прекращение возможности использовать конкретный автомобиль для передвижения по дорогам. Снятие машины с учета – это окончательное удаление информации о ней из базы данных ГИБДД. При этом продолжить ездить на автомобиле по территории РФ будет невозможно. В случае незаконного или необоснованного снятия с учета возобновить его можно только по решению суда", — объясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ.
Этот вопрос регламентирует статья 19 Федерального закона №283-ФЗ о государственной регистрации ТС.
Отделение регистрации транспортных средств
Зачем и когда снимать
В каких случаях прекращают регистрацию транспортного средства или снимают его с учета, РИА Новости рассказала Виктория Рахубовская, адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов имени Д.П. Баранова.
Временно прекращают регистрацию:
- —по желанию владельца автомобиля;
- —по заявлению бывшего владельца автомобиля, если новый собственник не зарегистрировал его в течение 10 дней со дня приобретения;
- —при наличии сведений о смерти владельца (либо если юридическое лицо или ИП, которому принадлежало авто, прекращает свою деятельность), но не ранее 10 календарных дней с даты смерти (ликвидации организации);
- —если прекращена опека над собственником;
- —если автомобиль принадлежит несовершеннолетнему и был оформлен на родителя, а теперь владельцу исполнилось 16 лет;
- —если выяснилось, что машина зарегистрирована по недействительным или поддельным документам или находится в розыске;
- —в связи с истечением срока государственного учета транспортного средства.
"Чтобы подстраховаться и не допустить начисления налогов и штрафов, после продажи машины рекомендую в течение 10 суток обратиться лично в подразделение ГИБДД с заявлением и прекратить регистрацию ТС. Но это нужно, только если новый владелец не перерегистрирует на себя автомобиль. Проверить регистрацию можно на сайте ГИБДД РФ", — отмечает Дмитрий Безделин, юрист Европейской юридической службы.
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Обязательно нужно снять с учета авто, которое:
- —вывозят за границу (или продают за пределы РФ);
- —утилизируют (по заявлению владельца);
- —пропустило срок временной регистрации.
"Первый случай — достаточно редкий, проще продать машину в России и купить новую в стране постоянного проживания, чем ввозить авто на территорию другого государства и платить таможенные и иные пошлины. Но тем не менее такая процедура существует и применяется, — комментирует Андрей Завертяев, юрист цифровой платформы законодательных инициатив "Инициатор", — Другая ситуация — это угон и прочие неправомерные действия. Тогда ТС снимают с учета без его наличия. При возвращении автомобиля законному хозяину необходима повторная регистрация".
Стоимость снятия с учета
Чтобы снять автомобиль с учета или прекратить его регистрацию, платить госпошлину не нужно. Обе услуги предоставляются бесплатно.
"Но могут иметь место сопутствующие расходы, связанные с корректировкой паспорта транспортного средства (ПТС), утилизации свидетельства о регистрации (СТС) и номерных знаков. Каждая из операций может стоить около 350 рублей, а в случае перегона машины изготовление транзитных номеров обойдется в сумму от 1600 до 2100 рублей", — говорит Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетитель во флагманском центре государственных услуг "Мои документы"
Посетитель во флагманском центре государственных услуг "Мои документы"
Подготовка к процедуре
Перед поездкой в ГИБДД достаточно собрать все документы на машину и убедиться, что все номера у двигателя и других агрегатов хорошо читаются — чтобы у инспектора не возникло сложностей при их сверке. Какой-то специальной подготовки не требуется.
Документы
Для прекращения регистрации потребуются следующие документы:
- —паспорт гражданина РФ;
- —ПТС;
- —регистрационный документ или технический паспорт транспортного средства или прицепа (СТС);
- —документ, удостоверяющий право собственности на ТС и(или) прицеп, номерной агрегат;
- —договор о купле-продаже.
"Полный перечень документов варьируется в зависимости от фактора, послужившего основанием для процедуры. В любом случае необходимо иметь на руках заявление, паспорт собственника и ПТС, — объясняют в пресс-службе ГК "АВТОDOM". — То же касается и снятия машины с учета. Например, в случае, если авто продают за рубеж, необходимо предоставить специальное заявление, договор купли-продажи и ПТС, квитанцию об оплате пошлины за транзитные номера в размере 1600 рублей. При снятии автомобиля с учета по причине утилизации нужно подать в ГИБДД заявление, паспорт собственника, ПТС и свидетельство об утилизации".
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Пошаговая инструкция снятия авто с учета
Чтобы снять автомобиль с учета или прекратить его регистрацию, нужно:
- —заполнить заявление на портале госуслуг, выбрав конкретную услугу;
- —собрать и прикрепить к заявлению копии необходимых документов;
- —явиться в назначенный день в ГИБДД для осмотра транспортного средства.
Если машина продана, пригонять ее в госавтоинспекцию и приезжать самому не требуется — все процедуры при постановке на учет будет проходить покупатель. То можно быстро оформить все, сидя дома, через "Госуслуги".
"Эксплуатация авто после прекращения регистрации запрещена. Нарушителю грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей, в случае рецидива сумма увеличивается до 5000 рублей. Также возможно лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Кроме того, отдельно выпишут штраф за нарушение правил государственной регистрации ТС – от 1500 рублей для физлиц и до 10000 рублей для компании", — предупреждают специалисты ГК "АВТОDOM".
Причины отказа
Из-за чего могут отказать в снятии с учета авто или прекращении регистрации, РИА Новости объяснила юрист Оксана Васильева.
Основания для отказа:
- —запрет на совершение регистрационных действий;
- —подача заявления человеком, который не является владельцем ТС или не имеет определенных полномочий представлять владельца;
- —непредоставление документов, которые необходимы, или их подлог;
- —наличие определенных ограничений или запретов на ТС.
Подробный перечень причин отказа есть в ст. 20 закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ.
Одна из причин отказа — запрет на совершение любых регистрационных действий. Он устанавливается, если:
- —невозможно идентифицировать транспортное средство;
- —автомобиль уже снят с учета и утилизирован;
- —несоответствие ТС данным, указанных в документах;
- —на нем происходила замена одной из основных частей (двигателя, кузова или шасси), которая имела маркировку, на другой аналогичный компонент, который не промаркирован;
- —ТС или один из его основных компонентов находится в розыске.
"Это основания для запрета на совершение всех регистрационных действий с автомобилем, не только прекращения регистрации и снятия с учета, но и постановки на учет", — поясняет Оксана Васильева.
Пункт утилизации автомобилей
Что будет, если не снимать авто с учета
Зачем прекращать регистрацию транспортного средства и что будет, если не его снимать с учета, рассказывает Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE.
"Первое, что точно придется платить — это транспортный налог. Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) получает данные из ГИБДД, которая в случае, если автомобиль не снят с учета, думает, что вы остаетесь его владельцем. Второе — это штрафы из систем автоматической фиксации правонарушений. Они также берут информацию о собственнике из базы зарегистрированных в ГИБДД автомобилей. Каждый оформленный таким образом штраф придется обжаловать отдельно.
Далее следуют достаточно редкие истории о том, что уже не принадлежащая по факту человеку машина попала в ДТП и скрылась, или на автомобиле было совершено преступление. В этом случае встречи и объяснений с полицией не избежать. Если авто будет замешано в правонарушении, вы автоматически станете подозреваемым в соучастии, пока следователь или суд не убедятся в вашем неведении", — заключает эксперт.
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