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Снять с учета или прекратить регистрацию авто: отличия, алгоритм действий
Как снять машину с учета через "Госуслуги" и в ГИБДД: прекращение регистрации авто
Снять с учета или прекратить регистрацию авто: отличия, алгоритм действий
Вопрос, как снять машину с учета, встает, когда ее, к примеру, собираются утилизировать. А прекращение регистрации же транспортного средства требуется, если... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:54
2021-12-17T16:54
общество
гибдд мвд рф
авто
осаго
штрафы
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Вопрос, как снять машину с учета, встает, когда ее, к примеру, собираются утилизировать. А прекращение регистрации же транспортного средства требуется, если авто продают или какое-то время не планируют им пользоваться. Чем отличаются эти процедуры, в каких случаях можно сделать все через "Госуслуги", а когда придется посетить ГИБДД, и что будет, если автомобиль без регистрации все еще эксплуатируется — в материале РИА Новости.Снятие машины с учетаПонятия "прекращение регистрации ТС" и "снятие ТС с учета" следует отличать друг от друга, хоть у них и есть общие черты.Этот вопрос регламентирует статья 19 Федерального закона №283-ФЗ о государственной регистрации ТС.Зачем и когда сниматьВ каких случаях прекращают регистрацию транспортного средства или снимают его с учета, РИА Новости рассказала Виктория Рахубовская, адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов имени Д.П. Баранова.Временно прекращают регистрацию:"Чтобы подстраховаться и не допустить начисления налогов и штрафов, после продажи машины рекомендую в течение 10 суток обратиться лично в подразделение ГИБДД с заявлением и прекратить регистрацию ТС. Но это нужно, только если новый владелец не перерегистрирует на себя автомобиль. Проверить регистрацию можно на сайте ГИБДД РФ", — отмечает Дмитрий Безделин, юрист Европейской юридической службы.Обязательно нужно снять с учета авто, которое:Стоимость снятия с учетаЧтобы снять автомобиль с учета или прекратить его регистрацию, платить госпошлину не нужно. Обе услуги предоставляются бесплатно.Подготовка к процедуреПеред поездкой в ГИБДД достаточно собрать все документы на машину и убедиться, что все номера у двигателя и других агрегатов хорошо читаются — чтобы у инспектора не возникло сложностей при их сверке. Какой-то специальной подготовки не требуется.ДокументыДля прекращения регистрации потребуются следующие документы:Пошаговая инструкция снятия авто с учетаЧтобы снять автомобиль с учета или прекратить его регистрацию, нужно:Если машина продана, пригонять ее в госавтоинспекцию и приезжать самому не требуется — все процедуры при постановке на учет будет проходить покупатель. То можно быстро оформить все, сидя дома, через "Госуслуги".Причины отказаИз-за чего могут отказать в снятии с учета авто или прекращении регистрации, РИА Новости объяснила юрист Оксана Васильева.Основания для отказа:Подробный перечень причин отказа есть в ст. 20 закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ.Одна из причин отказа — запрет на совершение любых регистрационных действий. Он устанавливается, если:Что будет, если не снимать авто с учетаЗачем прекращать регистрацию транспортного средства и что будет, если не его снимать с учета, рассказывает Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE.Далее следуют достаточно редкие истории о том, что уже не принадлежащая по факту человеку машина попала в ДТП и скрылась, или на автомобиле было совершено преступление. В этом случае встречи и объяснений с полицией не избежать. Если авто будет замешано в правонарушении, вы автоматически станете подозреваемым в соучастии, пока следователь или суд не убедятся в вашем неведении", — заключает эксперт.
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общество, гибдд мвд рф, авто, осаго, штрафы, россия
16:54 17.12.2021
 

Снять с учета или прекратить регистрацию авто: отличия, алгоритм действий

© РИА Новости / Петр Чернов / Перейти в фотобанкКак снять машину с учета
Как снять машину с учета - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Петр Чернов
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Вопрос, как снять машину с учета, встает, когда ее, к примеру, собираются утилизировать. А прекращение регистрации же транспортного средства требуется, если авто продают или какое-то время не планируют им пользоваться. Чем отличаются эти процедуры, в каких случаях можно сделать все через "Госуслуги", а когда придется посетить ГИБДД, и что будет, если автомобиль без регистрации все еще эксплуатируется — в материале РИА Новости.

Снятие машины с учета

Понятия "прекращение регистрации ТС" и "снятие ТС с учета" следует отличать друг от друга, хоть у них и есть общие черты.
"Прекращение регистрации ТС – это временное прекращение возможности использовать конкретный автомобиль для передвижения по дорогам. Снятие машины с учета – это окончательное удаление информации о ней из базы данных ГИБДД. При этом продолжить ездить на автомобиле по территории РФ будет невозможно. В случае незаконного или необоснованного снятия с учета возобновить его можно только по решению суда", — объясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ.
Этот вопрос регламентирует статья 19 Федерального закона №283-ФЗ о государственной регистрации ТС.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкОтделение регистрации транспортных средств
Отделение регистрации транспортных средств - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Отделение регистрации транспортных средств

Зачем и когда снимать

В каких случаях прекращают регистрацию транспортного средства или снимают его с учета, РИА Новости рассказала Виктория Рахубовская, адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов имени Д.П. Баранова.
Временно прекращают регистрацию:
  • по желанию владельца автомобиля;
  • по заявлению бывшего владельца автомобиля, если новый собственник не зарегистрировал его в течение 10 дней со дня приобретения;
  • при наличии сведений о смерти владельца (либо если юридическое лицо или ИП, которому принадлежало авто, прекращает свою деятельность), но не ранее 10 календарных дней с даты смерти (ликвидации организации);
  • если прекращена опека над собственником;
  • если автомобиль принадлежит несовершеннолетнему и был оформлен на родителя, а теперь владельцу исполнилось 16 лет;
  • если выяснилось, что машина зарегистрирована по недействительным или поддельным документам или находится в розыске;
  • в связи с истечением срока государственного учета транспортного средства.
"Чтобы подстраховаться и не допустить начисления налогов и штрафов, после продажи машины рекомендую в течение 10 суток обратиться лично в подразделение ГИБДД с заявлением и прекратить регистрацию ТС. Но это нужно, только если новый владелец не перерегистрирует на себя автомобиль. Проверить регистрацию можно на сайте ГИБДД РФ", — отмечает Дмитрий Безделин, юрист Европейской юридической службы.
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22 октября, 10:47
Утилизация автомобиля в 2021 году: пошаговое руководство
Обязательно нужно снять с учета авто, которое:
  • вывозят за границу (или продают за пределы РФ);
  • утилизируют (по заявлению владельца);
  • пропустило срок временной регистрации.
"Первый случай — достаточно редкий, проще продать машину в России и купить новую в стране постоянного проживания, чем ввозить авто на территорию другого государства и платить таможенные и иные пошлины. Но тем не менее такая процедура существует и применяется, — комментирует Андрей Завертяев, юрист цифровой платформы законодательных инициатив "Инициатор", — Другая ситуация — это угон и прочие неправомерные действия. Тогда ТС снимают с учета без его наличия. При возвращении автомобиля законному хозяину необходима повторная регистрация".

Стоимость снятия с учета

Чтобы снять автомобиль с учета или прекратить его регистрацию, платить госпошлину не нужно. Обе услуги предоставляются бесплатно.
"Но могут иметь место сопутствующие расходы, связанные с корректировкой паспорта транспортного средства (ПТС), утилизации свидетельства о регистрации (СТС) и номерных знаков. Каждая из операций может стоить около 350 рублей, а в случае перегона машины изготовление транзитных номеров обойдется в сумму от 1600 до 2100 рублей", — говорит Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетитель во флагманском центре государственных услуг "Мои документы"
Посетитель во флагманском центре государственных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Посетитель во флагманском центре государственных услуг "Мои документы"

Подготовка к процедуре

Перед поездкой в ГИБДД достаточно собрать все документы на машину и убедиться, что все номера у двигателя и других агрегатов хорошо читаются — чтобы у инспектора не возникло сложностей при их сверке. Какой-то специальной подготовки не требуется.

Документы

Для прекращения регистрации потребуются следующие документы:
  • паспорт гражданина РФ;
  • ПТС;
  • регистрационный документ или технический паспорт транспортного средства или прицепа (СТС);
  • документ, удостоверяющий право собственности на ТС и(или) прицеп, номерной агрегат;
  • договор о купле-продаже.
"Полный перечень документов варьируется в зависимости от фактора, послужившего основанием для процедуры. В любом случае необходимо иметь на руках заявление, паспорт собственника и ПТС, — объясняют в пресс-службе ГК "АВТОDOM". — То же касается и снятия машины с учета. Например, в случае, если авто продают за рубеж, необходимо предоставить специальное заявление, договор купли-продажи и ПТС, квитанцию об оплате пошлины за транзитные номера в размере 1600 рублей. При снятии автомобиля с учета по причине утилизации нужно подать в ГИБДД заявление, паспорт собственника, ПТС и свидетельство об утилизации".
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Пошаговая инструкция снятия авто с учета

Чтобы снять автомобиль с учета или прекратить его регистрацию, нужно:
  • заполнить заявление на портале госуслуг, выбрав конкретную услугу;
  • собрать и прикрепить к заявлению копии необходимых документов;
  • явиться в назначенный день в ГИБДД для осмотра транспортного средства.
Если машина продана, пригонять ее в госавтоинспекцию и приезжать самому не требуется — все процедуры при постановке на учет будет проходить покупатель. То можно быстро оформить все, сидя дома, через "Госуслуги".
"Эксплуатация авто после прекращения регистрации запрещена. Нарушителю грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей, в случае рецидива сумма увеличивается до 5000 рублей. Также возможно лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Кроме того, отдельно выпишут штраф за нарушение правил государственной регистрации ТС – от 1500 рублей для физлиц и до 10000 рублей для компании", — предупреждают специалисты ГК "АВТОDOM".

Причины отказа

Из-за чего могут отказать в снятии с учета авто или прекращении регистрации, РИА Новости объяснила юрист Оксана Васильева.
Основания для отказа:
  • запрет на совершение регистрационных действий;
  • подача заявления человеком, который не является владельцем ТС или не имеет определенных полномочий представлять владельца;
  • непредоставление документов, которые необходимы, или их подлог;
  • наличие определенных ограничений или запретов на ТС.
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Подробный перечень причин отказа есть в ст. 20 закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ.
Одна из причин отказа — запрет на совершение любых регистрационных действий. Он устанавливается, если:
  • невозможно идентифицировать транспортное средство;
  • автомобиль уже снят с учета и утилизирован;
  • несоответствие ТС данным, указанных в документах;
  • на нем происходила замена одной из основных частей (двигателя, кузова или шасси), которая имела маркировку, на другой аналогичный компонент, который не промаркирован;
  • ТС или один из его основных компонентов находится в розыске.
"Это основания для запрета на совершение всех регистрационных действий с автомобилем, не только прекращения регистрации и снятия с учета, но и постановки на учет", — поясняет Оксана Васильева.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПункт утилизации автомобилей
Пункт утилизации автомобилей - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Пункт утилизации автомобилей

Что будет, если не снимать авто с учета

Зачем прекращать регистрацию транспортного средства и что будет, если не его снимать с учета, рассказывает Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE.
"Первое, что точно придется платить — это транспортный налог. Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) получает данные из ГИБДД, которая в случае, если автомобиль не снят с учета, думает, что вы остаетесь его владельцем. Второе — это штрафы из систем автоматической фиксации правонарушений. Они также берут информацию о собственнике из базы зарегистрированных в ГИБДД автомобилей. Каждый оформленный таким образом штраф придется обжаловать отдельно.
Далее следуют достаточно редкие истории о том, что уже не принадлежащая по факту человеку машина попала в ДТП и скрылась, или на автомобиле было совершено преступление. В этом случае встречи и объяснений с полицией не избежать. Если авто будет замешано в правонарушении, вы автоматически станете подозреваемым в соучастии, пока следователь или суд не убедятся в вашем неведении", — заключает эксперт.
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