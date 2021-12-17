https://ria.ru/20211217/avtomobil-1764278789.html

Снять с учета или прекратить регистрацию авто: отличия, алгоритм действий

Как снять машину с учета через "Госуслуги" и в ГИБДД: прекращение регистрации авто

Снять с учета или прекратить регистрацию авто: отличия, алгоритм действий

Вопрос, как снять машину с учета, встает, когда ее, к примеру, собираются утилизировать. А прекращение регистрации же транспортного средства требуется, если... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:54

2021-12-17T16:54

2021-12-17T16:54

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Вопрос, как снять машину с учета, встает, когда ее, к примеру, собираются утилизировать. А прекращение регистрации же транспортного средства требуется, если авто продают или какое-то время не планируют им пользоваться. Чем отличаются эти процедуры, в каких случаях можно сделать все через "Госуслуги", а когда придется посетить ГИБДД, и что будет, если автомобиль без регистрации все еще эксплуатируется — в материале РИА Новости.Снятие машины с учетаПонятия "прекращение регистрации ТС" и "снятие ТС с учета" следует отличать друг от друга, хоть у них и есть общие черты.Этот вопрос регламентирует статья 19 Федерального закона №283-ФЗ о государственной регистрации ТС.Зачем и когда сниматьВ каких случаях прекращают регистрацию транспортного средства или снимают его с учета, РИА Новости рассказала Виктория Рахубовская, адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов имени Д.П. Баранова.Временно прекращают регистрацию:"Чтобы подстраховаться и не допустить начисления налогов и штрафов, после продажи машины рекомендую в течение 10 суток обратиться лично в подразделение ГИБДД с заявлением и прекратить регистрацию ТС. Но это нужно, только если новый владелец не перерегистрирует на себя автомобиль. Проверить регистрацию можно на сайте ГИБДД РФ", — отмечает Дмитрий Безделин, юрист Европейской юридической службы.Обязательно нужно снять с учета авто, которое:Стоимость снятия с учетаЧтобы снять автомобиль с учета или прекратить его регистрацию, платить госпошлину не нужно. Обе услуги предоставляются бесплатно.Подготовка к процедуреПеред поездкой в ГИБДД достаточно собрать все документы на машину и убедиться, что все номера у двигателя и других агрегатов хорошо читаются — чтобы у инспектора не возникло сложностей при их сверке. Какой-то специальной подготовки не требуется.ДокументыДля прекращения регистрации потребуются следующие документы:Пошаговая инструкция снятия авто с учетаЧтобы снять автомобиль с учета или прекратить его регистрацию, нужно:Если машина продана, пригонять ее в госавтоинспекцию и приезжать самому не требуется — все процедуры при постановке на учет будет проходить покупатель. То можно быстро оформить все, сидя дома, через "Госуслуги".Причины отказаИз-за чего могут отказать в снятии с учета авто или прекращении регистрации, РИА Новости объяснила юрист Оксана Васильева.Основания для отказа:Подробный перечень причин отказа есть в ст. 20 закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ.Одна из причин отказа — запрет на совершение любых регистрационных действий. Он устанавливается, если:Что будет, если не снимать авто с учетаЗачем прекращать регистрацию транспортного средства и что будет, если не его снимать с учета, рассказывает Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE.Далее следуют достаточно редкие истории о том, что уже не принадлежащая по факту человеку машина попала в ДТП и скрылась, или на автомобиле было совершено преступление. В этом случае встречи и объяснений с полицией не избежать. Если авто будет замешано в правонарушении, вы автоматически станете подозреваемым в соучастии, пока следователь или суд не убедятся в вашем неведении", — заключает эксперт.

https://ria.ru/20211022/utilizatsiya-1755661801.html

https://ria.ru/20210901/avtomobil-1748093191.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/avto-1763676457.html

https://ria.ru/20210811/nalog-1745396263.html

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общество, гибдд мвд рф, авто, осаго, штрафы, россия