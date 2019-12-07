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Союзное государство
2019-12-07T21:32+0300
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В Сочи завершились переговоры Путина и Лукашенко
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РИА Новости

В Сочи завершились переговоры Путина и Лукашенко

21:09 07.12.2019 (обновлено: 21:32 07.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 7 дек - РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились после 5,5 часов.
Лидеры начали встречу в 15.25. После вступительного слова переговоры продолжились в закрытом от прессы режиме. Также Путин пригласил участников переговоров на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства.
Как ожидалось, стороны обсудят дорожные карты союзной интеграции, также предметом переговоров должны были стать межгосударственные инвестпроекты и газ.
После переговоров Путин проводил Лукашенко на крыльцо резиденции, они обнялись, и белорусский лидер уехал.
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Вчера, 17:17
На переговорах Путина и Лукашенко в Сочи внезапно выключился свет
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСочиБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
А о чем новость?!!
7 декабря, 21:59
eevgen.tarasenko71
1710000
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