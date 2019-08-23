Румас назвал дату представления Лукашенко проекта программы по интеграции

МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Правительство Белоруссии 27 августа планирует внести президенту Белоруссии Александру Лукашенко для одобрения проект программы действий по интеграции с Россией, заявил в пятницу белорусский премьер-министр Сергей Румас.

В пятницу состоялась встреча президента Лукашенко с Румасом, на ней обсуждался "комплекс вопросов и проблем", которые остаются в сотрудничестве Минска и Москвы. По итогам встречи Румас заявил, что рассчитывает провести в начале сентября встречу с российским коллегой Дмитрием Медведевым, чтобы парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве. Как уточнил премьер, в программе действий заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа "две страны - один рынок". По этой программе к 1 ноября должны быть подготовлены около 28 "дорожных карт".

"Мы во вторник (27 августа – ред.) уже внесем главе государства проект этой программы для его одобрения для того, чтобы уже в начале сентября (у меня есть договоренность с моим коллегой Дмитрием Анатольевичем Медведевым) премьер-министры парафировали эту программу действий", - заявил Румас в интервью телеканалу " Беларусь 1 ".

По словам премьера, после парафирования этого документа правительства Белоруссии и России опубликуют его для того, чтобы "у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов суверенитета". Румас уточнил, что программа направлена на реализацию чисто экономических положений и предусматривает механизмы, при которых на две страны будет функционировать единый рынок.

"Предприятия на общем рынке должны и работать в равных условиях. Под равными условиями мы понимаем одинаковые цены на энергоносители как основную часть затрат предприятий. Это одинаковая налоговая нагрузка, это одинаковые регуляторные требования к предприятиям. И это тот набор инструментов, который должен позволить белорусским предприятиям получить равный доступ на российский рынок. И, естественно, это дорога с двусторонним движением – российские предприятия без дополнительных барьеров смогут присутствовать на белорусском рынке", - отметил премьер.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой отмечал, что, в частности, стороны договорились разработать "дорожные карты" по интеграции в различных сферах к ноябрю 2019 года, унифицированное законодательство - к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года.