Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T22:39Z
https://ria.ru/20190823/1557849017.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/81972/51/819725135_0:64:1803:1078_1036x0_80_0_0_d0579de14d2c97c178956b6da17f050e.jpg
РИА Новости
Союзное государство

Румас назвал дату представления Лукашенко проекта программы по интеграции

22:30 23.08.2019 (обновлено: 22:39 23.08.2019)
2702
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкСергей Румас
Сергей Румас
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Сергей Румас. Архивное фото
МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Правительство Белоруссии 27 августа планирует внести президенту Белоруссии Александру Лукашенко для одобрения проект программы действий по интеграции с Россией, заявил в пятницу белорусский премьер-министр Сергей Румас.
В пятницу состоялась встреча президента Лукашенко с Румасом, на ней обсуждался "комплекс вопросов и проблем", которые остаются в сотрудничестве Минска и Москвы. По итогам встречи Румас заявил, что рассчитывает провести в начале сентября встречу с российским коллегой Дмитрием Медведевым, чтобы парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве. Как уточнил премьер, в программе действий заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа "две страны - один рынок". По этой программе к 1 ноября должны быть подготовлены около 28 "дорожных карт".
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
9 июля, 12:18Союзное государство
Лукашенко призвал Россию не забывать о текущих проблемах при интеграции
"Мы во вторник (27 августа – ред.) уже внесем главе государства проект этой программы для его одобрения для того, чтобы уже в начале сентября (у меня есть договоренность с моим коллегой Дмитрием Анатольевичем Медведевым) премьер-министры парафировали эту программу действий", - заявил Румас в интервью телеканалу "Беларусь 1".
По словам премьера, после парафирования этого документа правительства Белоруссии и России опубликуют его для того, чтобы "у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов суверенитета". Румас уточнил, что программа направлена на реализацию чисто экономических положений и предусматривает механизмы, при которых на две страны будет функционировать единый рынок.
"Предприятия на общем рынке должны и работать в равных условиях. Под равными условиями мы понимаем одинаковые цены на энергоносители как основную часть затрат предприятий. Это одинаковая налоговая нагрузка, это одинаковые регуляторные требования к предприятиям. И это тот набор инструментов, который должен позволить белорусским предприятиям получить равный доступ на российский рынок. И, естественно, это дорога с двусторонним движением – российские предприятия без дополнительных барьеров смогут присутствовать на белорусском рынке", - отметил премьер.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
26 июля, 11:10Союзное государство
Лукашенко заявил, что "ни за какие деньги" не прекратит отношения с Россией
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой отмечал, что, в частности, стороны договорились разработать "дорожные карты" по интеграции в различных сферах к ноябрю 2019 года, унифицированное законодательство - к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года.
Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин в июле в Санкт-Петербурге приняли участие в пленарном заседании форума регионов двух стран, состоялась также двусторонняя встреча. По итогам встречи главы государств поручили к началу декабря, когда будет отмечаться 20-летие Союзного государства, разработать программу углубления интеграции и "дорожную карту" по ее выполнению.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
21 июля, 20:56Союзное государство
Матвиенко оценила необходимость создания единой валюты России и Белоруссии
2200016
Обсудить 0
Союзное государствоСергей РумасБелоруссияРоссияВ мире
Рекомендуем
Вид на гору Ай-Петри
В России прокомментировали изменение подписи к фото из Крыма в Guardian
РИА
Новости
Полиция в Норвегии
Норвежская полиция назвала возможную версию гибели соратника Ассанжа
Президент США Дональд Трамп
Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента
Вид на Сухум
Кандидат в президенты Абхазии заявил, что страна "транжирит" помощь России
Лента
новостей
Сирийские курды стоят за забором, который обозначает турецко-сирийскую границу на окраине Кобани
Пентагон сообщил о сносе сирийскими курдами укреплений в зоне безопасности
Никита Михалков
Михалков восстанавливается после операций на ноге
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании суда
СМИ сообщили о встрече Москальковой с Вышинским
Московская биржа
Российский рынок отреагировал на новый виток торговой войны США и Китая
Здание Министерства иностранных дел
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко заявила о начале украинизации России
Памятник маршалу Коневу в Праге
МИД Чехии выразил сожаления в связи с осквернением памятника маршалу Коневу
Сирийская армия в провинции Идлиб
Советник Асада пригрозил устранить турецкие пункты наблюдения в Идлибе
Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
"Слава Украине!" Борис Джонсон обратился к украинцам на мове
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
В Совфеде оценили возможность России пережить новые санкции США
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
05:07Выпущенные КНДР снаряды пролетели 380 км и достигли высоты в 97 км
05:05США планируют вновь открыть консульство в Гренландии
Лента новостейМолния