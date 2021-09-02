Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20210902/peregovory-1748410837.html
Путин и Лукашенко обсудят подготовку союзных программ на встрече в Москве
Путин и Лукашенко обсудят подготовку союзных программ на встрече в Москве - РИА Новости, 02.09.2021
Путин и Лукашенко обсудят подготовку союзных программ на встрече в Москве
Главной темой предстоящей встречи президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина станет обсуждение 28 союзных программ, заявил в... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T18:07
2021-09-02T19:20
союзное государство
в мире
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741119667_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_0c8722cbb13a07fd727f70be187e8993.jpg
МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Главной темой предстоящей встречи президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина станет обсуждение 28 союзных программ, заявил в четверг глава МИД республики Владимир Макей.Лукашенко и Путин встретятся 9 сентября в Москве, дата была согласована в понедельник в телефонном разговоре, сообщала ранее пресс-служба белорусского лидера. По ее данным, главы двух государств "еще раз обсудят союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику"."На предстоящей встрече, наверняка, главным вопросом будет вопрос, связанный с обсуждением 28 союзных программ, работа над которыми длится уже более трех лет. Они подготовлены. О них будет доложено в ближайшие дни президентам Беларуси и России. На этой встрече, предполагаю, будет принято соответствующее решение по дальнейшим шагам, связанным с реализацией этих 28 союзных программ", - заявил Макей журналистам.По словам главы внешнеполитического ведомства, Минск и Москва, некоторое время назад проанализировав положения подписанного ранее договора о создании Союзного государства, поняли, что ряд из них не был выполнен, поэтому "и было принято решение выполнить те положения этого договора, которые связаны с укреплением интеграции в различных сферах и областях".Как отметил Макей, "это не означает, что Россия настаивает, а Беларусь сопротивляется". "Нет, это было взаимное решение. И это решение по более тесной интеграции находится в русле интересов обоих государств. Надо исходить из этого, а не из искусственных попыток нагнетать страсти вокруг несуществующей проблемы, связанной якобы с потерей суверенитета", - добавил он.Ранее белорусский посол в Москве Владимир Семашко сообщил РИА Новости, что союзные программы могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября, на следующий день после переговоров президентов России и Белоруссии. Речь идет о 28 отраслевых программах по развитию экономической интеграции.Первого сентября Лукашенко заявил, что они с Путиным планируют утвердить союзные программы на заседании Высшего госсовета в октябре-ноябре.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось.
https://ria.ru/20210901/lukashenko-1748139092.html
https://ria.ru/20210901/oruzhie-1748136863.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741119667_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_69bca0e3904ad503fa79b641a2ea211d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
18:07 02.09.2021 (обновлено: 19:20 02.09.2021)
 
Путин и Лукашенко обсудят подготовку союзных программ на встрече в Москве

МИД Белоруссии: Путин и Лукашенко обсудят подготовку союзных программ на встрече в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Главной темой предстоящей встречи президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина станет обсуждение 28 союзных программ, заявил в четверг глава МИД республики Владимир Макей.
Лукашенко и Путин встретятся 9 сентября в Москве, дата была согласована в понедельник в телефонном разговоре, сообщала ранее пресс-служба белорусского лидера. По ее данным, главы двух государств "еще раз обсудят союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 12:07Союзное государство
Союзные программы не означают потерю суверенитета, заявил Лукашенко
"На предстоящей встрече, наверняка, главным вопросом будет вопрос, связанный с обсуждением 28 союзных программ, работа над которыми длится уже более трех лет. Они подготовлены. О них будет доложено в ближайшие дни президентам Беларуси и России. На этой встрече, предполагаю, будет принято соответствующее решение по дальнейшим шагам, связанным с реализацией этих 28 союзных программ", - заявил Макей журналистам.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Минск и Москва, некоторое время назад проанализировав положения подписанного ранее договора о создании Союзного государства, поняли, что ряд из них не был выполнен, поэтому "и было принято решение выполнить те положения этого договора, которые связаны с укреплением интеграции в различных сферах и областях".
"Не знаю, почему кто-то пытается придать этому какие-то совершенно не соответствующие ситуации настроения и устремления. Эта работа идет в рамках тех положений, которые предусмотрены этим договором, и в рамках которых предусматривается более тесная интеграция по ряду направлений", - заявил министр.
Как отметил Макей, "это не означает, что Россия настаивает, а Беларусь сопротивляется". "Нет, это было взаимное решение. И это решение по более тесной интеграции находится в русле интересов обоих государств. Надо исходить из этого, а не из искусственных попыток нагнетать страсти вокруг несуществующей проблемы, связанной якобы с потерей суверенитета", - добавил он.
Ранее белорусский посол в Москве Владимир Семашко сообщил РИА Новости, что союзные программы могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября, на следующий день после переговоров президентов России и Белоруссии. Речь идет о 28 отраслевых программах по развитию экономической интеграции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 12:03
Лукашенко рассказал о поставках оружия из России
Первого сентября Лукашенко заявил, что они с Путиным планируют утвердить союзные программы на заседании Высшего госсовета в октябре-ноябре.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось.
 
Союзное государствоВ миреБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
06:35Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась через 2,5 минуты после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
Лента новостейМолния