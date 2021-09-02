https://ria.ru/20210902/peregovory-1748410837.html

Путин и Лукашенко обсудят подготовку союзных программ на встрече в Москве

Путин и Лукашенко обсудят подготовку союзных программ на встрече в Москве - РИА Новости, 02.09.2021

Путин и Лукашенко обсудят подготовку союзных программ на встрече в Москве

Главной темой предстоящей встречи президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина станет обсуждение 28 союзных программ, заявил в... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T18:07

2021-09-02T18:07

2021-09-02T19:20

союзное государство

в мире

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

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МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Главной темой предстоящей встречи президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина станет обсуждение 28 союзных программ, заявил в четверг глава МИД республики Владимир Макей.Лукашенко и Путин встретятся 9 сентября в Москве, дата была согласована в понедельник в телефонном разговоре, сообщала ранее пресс-служба белорусского лидера. По ее данным, главы двух государств "еще раз обсудят союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику"."На предстоящей встрече, наверняка, главным вопросом будет вопрос, связанный с обсуждением 28 союзных программ, работа над которыми длится уже более трех лет. Они подготовлены. О них будет доложено в ближайшие дни президентам Беларуси и России. На этой встрече, предполагаю, будет принято соответствующее решение по дальнейшим шагам, связанным с реализацией этих 28 союзных программ", - заявил Макей журналистам.По словам главы внешнеполитического ведомства, Минск и Москва, некоторое время назад проанализировав положения подписанного ранее договора о создании Союзного государства, поняли, что ряд из них не был выполнен, поэтому "и было принято решение выполнить те положения этого договора, которые связаны с укреплением интеграции в различных сферах и областях".Как отметил Макей, "это не означает, что Россия настаивает, а Беларусь сопротивляется". "Нет, это было взаимное решение. И это решение по более тесной интеграции находится в русле интересов обоих государств. Надо исходить из этого, а не из искусственных попыток нагнетать страсти вокруг несуществующей проблемы, связанной якобы с потерей суверенитета", - добавил он.Ранее белорусский посол в Москве Владимир Семашко сообщил РИА Новости, что союзные программы могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября, на следующий день после переговоров президентов России и Белоруссии. Речь идет о 28 отраслевых программах по развитию экономической интеграции.Первого сентября Лукашенко заявил, что они с Путиным планируют утвердить союзные программы на заседании Высшего госсовета в октябре-ноябре.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось.

https://ria.ru/20210901/lukashenko-1748139092.html

https://ria.ru/20210901/oruzhie-1748136863.html

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в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия